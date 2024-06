Sorana Cîrstea (34 de ani, locul 30 WTA) a fost eliminată de rusoaica Anna Blinkova în primul tur la Roland Garros, scor 3-6, 6-3, 6-7.

Sorana iese din turneu în turul 1, după o partidă în care jocul ei a avut de suferit. Meciul Cîrstea - Blinkova era programat la ora 12:00, ora României, dar ploaia a făcut ca meciul să înceapă abia la ora 17:00. Sorana a fost eliminată în două ore și jumătate de către Blinkova.

În cazul în care s-ar fi calificat, atunci urma să joace cu Elina Avanesyan (70 WTA), cea care a trecut în primul tur de Lin Zhu (58 WTA), scor 6-2, 6-4.

Sorana Cîrstea va lua o pauză după eliminarea de la Roland Garros

„Nu a fost un meci de care să vreau să-mi amintesc... Am început bine, 3-0. La 3-2 am pus călcâiul, la care am probleme încă din februarie, cumva, nu știu, încercând să plec de la o minge, și am simțit că mi-a băgat cineva un cuțit.

Și, de acolo, a fost un pic complicat pentru că inițial m-am speriat. Apoi am chemat fizio, mi-a pus un tape, am zis, ușor-ușor, să trag de mine pentru că e un turneu important, chit că nu sunt 100%...

A fost un meci pe care l-am avut în mână, am avut foarte multe ocazii, inclusiv în setul decisiv, am avut 6-5, 30-30, acolo ar fi trebuit să fiu un pic mai atentă , iar în tie-break de la 5-4 am făcut mult prea multe greșeli neforțate, nepermis pentru experiența mea și nivelul meu.

Am această problemă din februarie și deja sunt un pic obosită pentru că nu sunt 100% de câteva luni și nu e ușor să mă antrenez și, neantrenându-mă cum trebuie, nu sunt nici la meciuri la nivelul la care mi-aș dori, a declarat Sorana Cîrstea, conform eurosport.ro.

Sorana Cîrstea nu părăsește Roland Garros cu mâna goală

Pentru prezența în primul tur, Sorana va încasa un cec de 73.000 de euro și va primi 10 puncte WTA.

Cea mai bună performanță a Soranei Cîrstea pe zgura pariziană a fost înregistrată în 2009, când a atins faza sferturilor de finală.

Următorul turneu de grand slam este cel de la Wimbledon, care va avea loc între 1 și 14 iulie.