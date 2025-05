Cârțu critică arbitrajul Furie după înfrângerea Craiovei cu FCSB: „Mă întreb cât mai suntem dispuși să acceptăm”

Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova, a vorbit despre înfrângerea echipei sale cu FCSB, din penultima etapă a play-off-ului.

Universitatea Craiova a sperat că va putea câștiga titlul de campioană a României, dar oltenii s-au prăbușit în ultimele etape din play-off și au ratat acest obiectiv.

FCSB - U CRAIOVA. Sorin Cârțu, dezamăgit după meciul cu FCSB: „Ne întrebăm ce urmează”

Președintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova s-a declarat profund dezamăgit de prestația echipei sale, după meciul de pe Arena Națională.

De asemenea, acesta a avut o nouă remarca la adresa arbitrilor, considerând că echipa sa a fost dezavantajată în repetate rânduri.

„Sunt tot cald. Știi cum e, nouă ne trece greu ce s-a întâmplat aseară și situația în care suntem. Nu știm dacă vom fi în cupele europene sau nu. Păstrăm o concluzie pentru finalul sezonului. Urmează meciul cu Dinamo și apoi barajul, mai mult ca sigur.

Nu am făcut față rigorilor din returul play-off-ului, pentru că în tur ne-am descurcat foarte bine. În ultimele 4 meciuri avem doar un punct. Au fost mai fost greșelile arbitrilor și toate au concurat la situația asta. Avem 4 partide cu FCSB și nu am reușit să-i învingem niciodată.

Am înscris doar un gol, am ratat cu poarta goală în minutul 96, ne-a rezolvat Barbu (n.r. arbitrul Marian Barbu), acum a venit și rândul lui Vidican, plus VAR-ul lui Bîrsan, parcă el a fost”, a declarat Cârțu pentru sportpesurse.ro.

Ne întrebăm ce urmează, vedem câte greșeli de arbitraj sunt. Am mai greșit și noi. Eu unul mă întreb cât mai suntem dispuși să acceptăm. Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova

