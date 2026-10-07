Mărturie tulburătoare Ce s-a întâmplat înainte de moartea arbitrului Gheorghe Moldovan: „M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc”

Irina Moldovan, care se afla în proces de divorț cu Gheorghe Moldovan, a vorbit despre circumstanțele în care și-a pierdut viața fostul arbitru din Republica Moldova.

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Gheorghe Moldovan a decedat pe 28 septembrie, la vârsta de 30 de ani, după ce s-a prezentat la domiciliul soției sale și s-a împușcat în cap.

Detalii cutremurătoare despre decesul lui Gheorghe Moldovan: „El a venit, mi-a dat flori”

Cu o zi înainte de deces, fostul arbitru a publicat pe rețelele sociale mai multe înregistrări în care vorbea despre problemele din familie și despre despărțirea de soția sa.

La o săptămână după tragedie, Irina Moldovan a povestit cum au decurs ultimele momente petrecute alături de Gheorghe Moldovan.

„El a intrat în curte, copilașii au ieșit afară la întâmpinarea lui, l-au cuprins, discutau. Între timp, am ieșit și eu afară și absolut nici gând, adică n-aveam cum să-mi dau seama.

Chiar zâmbeam, vorbeam cu el. El a venit, mi-a dat florile și eu l-am întrebat: «Cu ce ocazie mi-ai adus flori?». Și el a zis: «Pentru tine».

Apoi l-am întrebat de tricou, pentru că era îmbrăcat într-un tricou pe care era scris «Divorțul ucide, femeia omoară». Și l-am întrebat: «Vrei să te duci undeva, la vreun miting? Ai ceva planuri?»”, a spus în primă parte Irina Moldovan, conform fanatik.ro.

Gheorghe Moldovan. Foto: Facebook

Irina Moldovan: „A scos arma și a pus-o la cap”

Femeia a povestit apoi momentul în care fostul arbitru a scos o armă și a recurs la un gest fatal, în ciuda încercărilor sale de a-l opri.

„O ținea la brâu, a scos arma și a pus-o la cap. M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc. Sunt imagini video unde eu pot să dovedesc lucrul ăsta, pentru că eu nu mi-am dorit.

Mi-am pus chiar viața în pericol ca să-l opresc pe el. M-am străduit până la ultima secundă să-l opresc, ca să nu facă asta.

Dar eu, mai departe, asupra lui, l-am oprit. Chiar i-am luat arma de la cap. El a pus-o iarăși la cap. Așa a fost și a doua oară, apoi a văzut că pierde situația de sub control și s-a împușcat în cap.

În acel moment eram în șoc total, tremuram toată, eram speriată. Fetițele stăteau pe prag și priveau toată scena asta”, a mai spus Irina Moldovan.

Copiii lui Gheorghe Moldovan au alergat spre tatăl lor, în timp ce familia încerca să-i îndepărteze de scena dramatică.

„Copilașii s-au dus toți deasupra lui și stăteau și plângeau. Au început toți să plângă și era așa… foarte, foarte strașnic. Stau copiii și se uită la asemenea scene. Atunci tatăl meu s-a apropiat, a luat fetele foarte repede și le-a dus în casă, să le liniștească cât de cât.

A venit ambulanța, dar, cu părere de rău, au spus că nu mai au ce să-i facă, că este sfârșitul. Eu refuzam, refuzam să cred că e adevărat. Refuzam să cred că asta cu adevărat s-a întâmplat. Nu, nu puteam să accept”, a mai spus Irina Moldovan.

Gheorghe Moldovan, arbitru în Liga 1 și Liga 2

Gheorghe Moldovan activa în arbitrajul din Republica Moldova și oficiase partide din Liga 1 și Liga 2, atât ca arbitru principal, cât și în alte roluri în brigadă, potrivit cancan.ro.

În iunie 2026, acesta participase la cantonamentul de pregătire organizat de Federația Moldovenească de Fotbal, unde au fost evaluate pregătirea fizică și teoretică a oficialilor înaintea sezonului 2026-2027.

Foto: fmf.md

Moldovan nu figura pe lista arbitrilor internaționali FIFA ai Republicii Moldova pentru 2026, listă care cuprindea șase arbitri și 12 asistenți.

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