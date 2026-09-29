Tragedie în arbitraj  Un arbitru de 30 de ani din Republica Moldova a murit » Publicase mai multe  mesaje înainte de deces
Arbitrul Gheorghe Moldovan. Foto: Facebook
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Tragedie în arbitraj Un arbitru de 30 de ani din Republica Moldova a murit » Publicase mai multe mesaje înainte de deces

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 13:27
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 13:27
  • Gheorghe Moldovan (30 de ani), arbitru de fotbal din Republica Moldova, a murit luni, 28 septembrie.
  • Din primele informații ale autorităților, este vorba despre un caz de suicid, iar poliția investighează circumstanțele exacte ale decesului.
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Moldovan s-ar fi prezentat la domiciliul soției sale, cei doi aflându-se în proces de divorț.

Poliția a precizat că bărbatul deținea legal o armă, pe care ar fi și folosit-o pentru a-și pune capăt zilelor.

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Tragedie în arbitrajul din Republica Moldova

Cu o zi înainte de deces, arbitrul publicase pe rețelele sociale mai multe înregistrări în care vorbea despre problemele din familie și despre despărțirea de soția sa.

În aceste mesaje, Moldovan a făcut mai multe acuzații la adresa femeii și a susținut că aceasta i-ar fi spus în repetate rânduri că și-ar dori ca el să dispară din viața ei.

„Femeile, majoritatea, cred că strică bărbații. Bărbatul pune dragoste și, când ajunge la un moment în care soția procedează într-un mod sau altul, se ajunge la ce se ajunge. Eu nu sunt pădure fără uscăciuni, suntem oameni, greșim.

Ea m-a adus în starea asta, să mă sinucid. Atâtea lucruri mi-a povestit: că ar vrea să dispar din viața ei, să stau la pușcărie.

Mereu fugeam de momentele astea, pentru că sunt tare periculoase. Soția mea, să spun așa, ea m-a adus la starea asta, să mă omoare cu totul”, afirma Moldovan într-una dintre înregistrări.

Gheorghe Moldovan. Foto: Facebook Gheorghe Moldovan. Foto: Facebook
Gheorghe Moldovan. Foto: Facebook

Arbitrul ar fi mers la locuința soției sale, unde s-ar fi împușcat cu o armă pe care o deținea legal, conform moldopres.md.

Soția sa a fost cea care a alertat autoritățile după ce l-ar fi găsit în stare de inconștiență.

În mesajele video transmise, arbitrul și-a luat rămas-bun de la apropiați și a vorbit despre cele trei fiice ale sale.

Gheorghe Moldovan, arbitru în Liga 1 și Liga 2

Gheorghe Moldovan activa în arbitrajul din Republica Moldova și oficiase partide din Liga 1 și Liga 2, atât ca arbitru principal, cât și în alte roluri în brigadă, potrivit cancan.ro.

În iunie 2026, acesta participase la cantonamentul de pregătire organizat de Federația Moldovenească de Fotbal, unde au fost evaluate pregătirea fizică și teoretică a oficialilor înaintea sezonului 2026-2027.

Foto: fmf.md Foto: fmf.md
Foto: fmf.md

Moldovan nu figura pe lista arbitrilor internaționali FIFA ai Republicii Moldova pentru 2026, listă care cuprindea șase arbitri și 12 asistenți.

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