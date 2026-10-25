Stadionul din Liga 1, prins la mijloc Primăria vrea arena, dar transferul depinde de ANAF. Ce trebuie să se întâmple
Stadion Oțelul Galați
Superliga

Stadionul din Liga 1, prins la mijloc Primăria vrea arena, dar transferul depinde de ANAF. Ce trebuie să se întâmple

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 19:02
  • Transferul Stadionului Oțelul către Primăria Galați este blocat de neînțelegerile cu ANAF privind garanțiile imobiliare.
  • Municipalitatea vrea să preia stadionul în contul datoriilor pe care combinatul Liberty Galați le are la bugetul local.
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Deși arena a fost scoasă la licitație pe 29 iunie 2026, fără să apară vreun cumpărător, preluarea de către primărie depinde de aprobarea planului de concordat preventiv și de un acord între cele două instituții.

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Licitație fără cumpărători pentru Stadionul Oțelul

Baza sportivă de pe strada Anghel Saligny a fost scoasă la licitație la un preț de 3,5 milioane de euro. Aceasta are o suprafață de 34.591 de metri pătrați și include stadionul, terenurile de antrenament, vestiarele și instalația de nocturnă.

Principalul obstacol pentru potențialii investitori este faptul că destinația imobilului nu poate fi schimbată, acesta trebuind să rămână bază sportivă.

Remus Borza, administratorul concordatar al Liberty Galați, anticipa că stadionul ar putea ajunge în proprietatea municipalității.

„Având în vedere că Liberty are datorii la Primărie, urmează un schimb de garanții de ipoteci și este foarte probabil ca în viitorul apropiat, până în toamnă, stadionul să ajungă în proprietatea municipalității”, afirma Borza, potrivit gsp.ro.

Acesta precizase că preluarea urma să fie inclusă în planul modificat de concordat:

N-o să vină nimeni, pentru că destinația de bază sportivă nu poate fi modificată. În noul plan modificat vom pune, negru pe alb, prevederea privind darea în plată a stadionului către Primăria Galați, în contul datoriilor pe care le are Liberty. Remus Borza, administratorul concordatar al Liberty Galați

ANAF și Primăria Galați trebuie să ajungă la un acord

Principalul obstacol îl reprezintă ipotecile asupra stadionului. Primăria Galați deține o ipotecă de rang I asupra terenului, în valoare de aproximativ 1,9 milioane de euro, în timp ce ANAF are garanții atât asupra terenului, cât și asupra clădirilor.

Soluția propusă presupune mutarea garanțiilor ANAF asupra altor active ale combinatului, pentru ca Primăria să poată prelua stadionul în contul datoriilor.

„Mingea este la relaţia ANAF - primărie. E prevăzută această preluare, dar ei între ei trebuie să se înţeleagă cum”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, administrator concordatar al Liberty Galați, potrivit news.ro.

Acesta a explicat că schimbul de garanții trebuie realizat direct între cele două instituții.

„ANAF-ul are garanţie pe stadion. Primăria are garanţie pe alte active şi ei între ei trebuie să facă un schimb de garanţie, ca primăria să poată să ia stadionul.

Aceste acte juridice, care trebuie încheiate între ei, sunt independente de noi. Noi am pus măsura asta deja din iteraţia anterioară a planului, ea poate fi implementată oricând”.

Primarul Ionuț Pucheanu a confirmat că transferul depinde și de aprobarea planului de concordat de către creditorii majoritari și judecătorul-sindic.

„Transferul de proprietate al Stadionului Oţelul Galaţi va avea loc după aprobarea planului de concordat de către creditorii majoritari, în primul rând, şi de către judecătorul sindic”.

Exim Banca Românească și ANAF sunt principalii creditori ai Liberty Galați, având de recuperat aproximativ 300 de milioane de euro, respectiv 150 de milioane de euro.

A fost supusă aprobării creditorilor o modificare a planului de concordat, procedură aflată în derulare. Până la finalizarea acestui proces şi adoptarea unei hotărâri de către creditori cu privire la planul modificat, orice operaţiune vizând transferul unor active ale societăţii (inclusiv cel menţionat de dumneavoastră), nu poate fi realizată în afara cadrului şi a condiţiilor stabilite prin planul de concordat, astfel cum va fi aprobat. Agenția Națională de Administrare Fiscală

Fiscul nu a oferit un termen exact pentru finalizarea procedurii.

„Estimarea unui termen şi a condiţiilor concrete în care ar putea avea loc un eventual transfer depinde de rezultatul procesului de aprobare a modificării planului, astfel încât, la momentul prezentei, nu putem furniza o dată certă”, au precizat reprezentanții ANAF.

Stadionul a fost inaugurat la 30 martie 1982, iar legătura dintre combinat și echipa Oțelul Galați datează din 1964. Susținută financiar de combinat timp de 48 de ani, echipa a câștigat titlul de campioană a României în sezonul 2010-2011 și Supercupa României.

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