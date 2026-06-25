Stadionul Oțelul, scos la licitație! Compania care deține arena a făcut anunțul. Ce sumă cere pe arenă

Stadionul celor de la Oțelul Galați a fost scos la licitație de către compania Liberty, ca parte a planului de vânzare a activelor.

Data licitației și prețul arenei din Galați, în rândurile de mai jos.

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Licitația pentru arenă a fost luată în calcul încă de la finalul anului trecut, iar acum scopul este ca aceasta să ajungă în proprietatea Primăriei Galați, scoaterea la vânzare a stadionului fiind un prim pas necesar din punct de vedere legal.

Stadionul celor de la Oțelul Galați a fost scos la licitație

Scoaterea la licitație a stadionului face parte din planul de restructurare din cadrul procedurii de concordat preventiv a Liberty, care încearcă să-și reducă datoriile.

„Stadion Galați – bază sportivă amplasată în municipiul Galați, strada Anghel Saligny nr. 82, pe un teren în suprafață de 34.591 mp.

Proprietatea cuprinde stadionul cu tribune, terenul de joc și antrenament, vestiare, clădire de cantonament, construcții anexe și instalație de nocturnă. Destinația imobilului nu poate fi schimbată”, este anunțul publicat pe diverse site-uri de licitație, potrivit viata-libera.ro.

Prețul stabilit este de 3,5 milioane de euro, iar licitația se va desfășura pe 29 iunie.

„N-o să vină nimeni, pentru că destinația de bază sportivă nu poate fi modificată.

În noul plan modificat vom pune, negru pe alb, prevederea privind darea în plată a stadionului către Primăria Galați, în contul datoriilor pe care le are Liberty”, a spus administratorul concordatar al Liberty, Remus Borza.

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