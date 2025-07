Gest surprinzător Ștefan Baiaram i-a uimit pe reporteri după victoria cu FC Argeș: „Vreau întâi să încep cu scuze”

Universitatea Craiova - FC Argeș 3-1. Ștefan Baiaram (22 de ani) a oferit primele reacții după primul succes din acest sezon.

Marcator vineri seară, Baiaram și-a început discursul cu scuze față de arbitru, pentru reacția necontrolată care i-a adus cartonașul galben.

Baiaram a fost marcatorul golului cu numărul trei, care, ulterior, a adus prima victorie din acest sezon pentru olteni, chiar înaintea debutului în cupele europene.

Universitatea Craiova - FC Argeș 3-1 . Ștefan Baiaram: „Vreau să-mi încep cu scuze”

În minutul 47, Baiaram s-a ales cu un cartonaș galben după proteste vehemente la adresa „centralului” Ionuț Coza.

„În primul rând, vreau să încep cu scuze față de domnul arbitru. Am avut un gest pe care nu l-am controlat. Știu că nu se face, mi-am cerut scuze și la sfârșitul meciului.

Am vrut să încep cu acest lucru, pentru că nu-mi stă în caracter, doar că mi-am pierdut cumpătul. Și mi-am cerut și scuze personal și mă bucur că este totul OK. Eram pe un fond nervos, pentru că nu mi-a ieșit jocul până la acea fază și de asta am avut reacția aceasta.

În al doilea rând, mă bucur că am câștigat, că am înscris. Meritam să câștigăm. Am înscris și în această seară trei goluri. Venim după un meci în care, tot la fel, am condus 3-0 și, din păcate, am făcut egal.

Mergem tot înainte și sperăm să obținem cât mai multe. Nu este normal să conduci cu 3-0 și să faci egal. Am învățat din acel meci. În această seară ați văzut și dumneavoastră că nu am mai dat nicio șansă adversarului. Mă bucur că am câștigat și mergem încrezători”, a declarat Baiaram după meci la Digi Sport.

Ștefan Baiaram: „Sperăm să intrăm într-o grupă europeană”

Tânărul oltenilor a vorbit și despre Sarajevo, următorul adversar al Craiovei.

„Este un sistem care ne pune în valoare calitățile, ne creează foarte multe ocazii și se vede la fiecare meci.

Cu toții de la acest club suntem datori. Știm că nu avut foarte multe rezultate pozitive în anii trecuți. Sperăm să intrăm și noi într-o grupă europeană și să facem România mândră”, a mai spus Baiaram.

