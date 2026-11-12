Invadați de bosniaci De ce se tem suedezii înaintea meciului decisiv pentru locul 1 în grupa României

Suedia ar putea juca partida de sâmbătă la Solna ca în deplasare. Cu 80% suporteri ai Bosniei.

Câți fani ar urma să aibă „dragonii” la meciul care va decide probabil câștigătoarea grupei României.

Jucătorii lui Sergej Barbarez sunt sprijiniți de o comunitate bosniacă puternică în Suedia.

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Această confruntare poate influența decisiv locul 1 și promovarea directă în Liga Națiunilor A.

Liderul grupei, Suedia are două puncte avans față de Bosnia. Dacă învinge sâmbătă acasă, la Solna, ultima etapă nici nu mai contează.

În schimb, dacă bat „dragonii”, ar trece ei pe prima poziție. O victorie la final cu România și avansează ei automat în elita Nations League.

40.000 de bosniaci în tribune la meciul din Suedia?

Potrivit presei de la Stockholm și Sarajevo, scandinavii se tem că ar putea juca pe propriul stadion ca în deplasare.

Strawberry Arena are 50.000 de locuri, dar s-a aflat că este posibil să fie 40.000 de bosniaci sau suedezi de origine bosniacă în tribune. Ceea ce ar însemna 80% din capacitate.

Spectaculoasa Strawberry Arena. Foto: Imago

Nu ar fi o surpriză prea mare dacă, pe lângă procentul de locuri păstrate oaspeților, suporterii albaștrilor să cumpere direct bilete pe stadion.

În Suedia trăiesc în jur de 120.000 de bosniaci.

Selecționerul Suediei: „Am auzit că ar putea fi așa. Nu putem controla”

Inclusiv selecționerul nordicilor a aflat de această posibilitate.

„Nu știu exact ce se va întâmpla, dar am auzit și eu că ar putea fi așa”, a declarat Graham Potter.

„Va fi interesant cu atâția fani ai adversarilor. Nu putem controla nimic. Dacă va fi astfel, va trebui să înfruntăm această situație”.

Graham Potter, 51 de ani, are 14 meciuri ca selecționer al Suediei din octombrie 2025. Foto: Imago

Extrema Alexander Bernhardsson a reacționat: „Trebuie să fim pregătiți. Știm că Bosnia atrage mulți fani din întreaga lume. Dar cred și că suporterii noștri vor fi tari, entuziasmați de meci”.

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