„Disneyificarea fotbalului” Suporterii fideli, nemulțumiți de noua strategie a cluburilor din Premier League
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„Disneyificarea fotbalului” Suporterii fideli, nemulțumiți de noua strategie a cluburilor din Premier League

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.10.2026, ora 15:16
alt-text Actualizat: 04.10.2026, ora 15:16
  • Tot mai mulți suporteri fideli, care dețin abonamente pentru întreg sezonul în Premier League, se simt marginalizați și neglijați de propriile cluburi, în timp ce echipele au început să vizeze categorii de fani mai profitabile.
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Pentru mulți dintre aceștia, problema a depășit deja simpla scumpire a biletelor și a ajuns să fie percepută ca o încercare de a-i înlocui cu un alt tip de public.

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Suporterii fideli, nemulțumiți de noua strategie a cluburilor din Premier League

„Există percepția că se aplică o strategie diferită. Este sentimentul că nu suntem exploatați, ci pur și simplu nu mai vor ca noi să mergem la meciuri.

Există o impresie generală că, da, suporterii au fost exploatați financiar de mult timp, dar situația actuală este diferită, deoarece suporterii unor cluburi simt că sunt excluși în mod deliberat sau că prețurile îi împiedică să mai vină la meciuri, mai degrabă decât să fie exploatați, în special deținătorii de abonamente”, a declarat Daniel Fitzpatrick, lector la Universitatea Aston și coautor al unui articol recent despre schimbările survenite în rândul suporterilor de fotbal, citat de mirror.co.uk.

Fitzpatrick și colegul său, Mark Turner, au stat de vorbă cu mai mulți abonați pentru a înțelege mai bine atmosfera din rândul suporterilor.

„Există senzația că nu îi împing pe suporteri până la limita posibilităților financiare, ci chiar dincolo de aceasta. S-a simțit o adevărată neliniște în rândul suporterilor cu care am vorbit”, a adăugat Fitzpatrick.

Kieran Maguire: „Disneyificarea fotbalului”

Chelsea, Crystal Palace, Manchester City, Nottingham Forest și Tottenham au înghețat prețurile abonamentelor în această vară.

La Liverpool, în schimb, reacția fanilor a demonstrat cât de mare este nemulțumirea. Protestele împotriva creșterii prețurilor biletelor au pus o presiune uriașă pe conducerea clubului, iar Fenway Sports Group (FSG) a fost nevoită să-și revizuiască parțial planurile.

Fitzpatrick amintește că lucrurile erau diferite înainte de 1992, anul apariției Premier League. Atunci, cluburile stabileau tarifele pentru a-și acoperi costurile. Ulterior, prețurile au ajuns să fie determinate de cererea de bilete.

„Cluburile obișnuiau să recompenseze fidelitatea suporterilor și doreau ca oamenii să-și aducă întreaga familie la meciuri. Acesta era modelul. Acum nu mai este așa. Cluburile de top nu vor ca familiile să stea împreună. Vor ca oamenii să cumpere bilete individual, să vină de câteva ori pe sezon.

Cred că atractivitatea Premier League pentru familii s-a schimbat de la începutul pandemiei de COVID”, a mai spus Daniel Fitzpatrick pentru sursa citată.

Expertul în finanțe din fotbal Kieran Maguire susține că schimbarea publicului este parte dintr-un fenomen mai amplu: fotbalul tradițional este înlocuit treptat de o experiență tot mai comercială și mai sofisticată.

„Eu aș numi acest fenomen «Disneyficarea fotbalului». Dintr-un bun cultural al clasei muncitoare, esențial pentru atât de mulți oameni, fotbalul a devenit ceva mult mai comercial și mai exclusivist”.

Fotbalul a fost gentrificat la foarte multe niveluri. Sunt mulți oameni care își doresc ceva mai sofisticat decât un burger sau clasicele preparate servite pe stadion.

Roy Keane a anticipat această schimbare atunci când a vorbit despre «brigada sandvișurilor cu creveți», iar fenomenul a contribuit la dispariția treptată a abonatului tradițional.”, a spus Maguire.

Cât cheltuie în medie un fan pentru un meci de Premier League al echipei favorite (sumele sunt în lire sterline)/ Foto: captură mirror.co.uk - Valueball Cât cheltuie în medie un fan pentru un meci de Premier League al echipei favorite (sumele sunt în lire sterline)/ Foto: captură mirror.co.uk - Valueball
Cât cheltuie în medie un fan pentru un meci de Premier League al echipei favorite (sumele sunt în lire sterline)/ Foto: captură mirror.co.uk - Valueball

Suporter fidel al lui Chelsea: „Oamenilor li se cerea să plătească 300 de lire sterline pe bilet”

Mark Meehan, fan înfocat al grupării de pe Stamford Bridge a explicat strategia clubului în ceea ce privește vânzarea de bilete.

„Dacă ești abonat sau membru al unui club și mergi regulat, s-ar putea să nu fii genul de persoană pe care și-o doresc neapărat în fiecare săptămână. Vor fluctuații pe locuri, oameni diferiți care stau acolo frecvent, pentru că vor cheltui mai mulți bani decât ceilalți.

Oamenilor li se cerea să plătească 300 de lire sterline pe bilet pentru meciul cu Brighton (4-3).

Surprinzător, au fost nevoiți să scadă prețul la 285 de lire sterline la scurt timp după aceea, pentru că nu era un public suficient de mare la acel preț.

Este vorba de cerere și ofertă. Oferta există, cererea nu, așa că locul respectiv rămâne gol. Nu am avut un stadion plin cu peste 40.000 de locuri timp de trei sezoane. Este doar puțin sub, cu câteva sute, dar cred că fiecare loc ar trebui ocupat pentru fiecare meci de acasă”, a explicat Mark Meehan.

41.837
este capacitatea stadionului Stamford Bridge

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