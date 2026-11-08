„Anatomia unui GOAT” FOTO. Secretele lui Pogacar. Ce putere generează, ce puls are în repaus și cât doarme în timpul unui Mare Tur +14 foto
Tadej Pogacar și cele cinci titluri în Turul Franței. Foto: captură video
Ciclism

„Anatomia unui GOAT” FOTO. Secretele lui Pogacar. Ce putere generează, ce puls are în repaus și cât doarme în timpul unui Mare Tur

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 08:00
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 08:00
  • Tadej Pogacar, 28 de ani, este poate cel mai mare fenomen al istoriei ciclismului. Un documentar arată ce are în plus supercampionul sloven față de toți ceilalți rutieri. 
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De peste șapte ani, de la prima sa apariție într-un Mare Tur, în La Vuelta 2019, Tadej Pogacar a luat lumea ciclismului pe sus, ca o tornadă.

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Irezistibilul Pogi: 5 titluri în Tour de France

La 28 de ani, monstruos în munți, pe cele mai dificile cățărări, slovenul are deja 5 titluri de campion în Tour de France (2020, 2021, 2024, 2025, 2026), pe lângă Il Giro (2024) și o mulțime de curse de o zi, faimoasele Clasice și Monumente.

Îi lipsește doar La Vuelta: fără o accidentare gravă, ar fi cucerit și Turul Spaniei în 2026. Are timp să bată toate recordurile sportului său.

Alt atac devastator al lui Tadej Pogacar în Tour de France. Foto: Imago Alt atac devastator al lui Tadej Pogacar în Tour de France. Foto: Imago
Alt atac devastator al lui Tadej Pogacar în Tour de France. Foto: Imago

Mulți specialiști, rutieri legendari, susțin că el este cel mai mare din toate timpurile. GOAT.

De aici și numele ultimului documentar despre el, lansat de Eurosport și HBO Max: „Anatomia unui GOAT”.

Nu va dura o veșnicie, așa că haideți să încercăm să ne bucurăm de acest moment Tadej Pogacar, supercampion sloven

Ce are Pogacar în plus: putere maximă, puls sub medie și prospețime

Francezul Frederic Grappe, un important antrenor, director de performanță la echipa Groupama-FDJ, doctor în biomecanică și profesor la universitatea din Besancon, a analizat 73 de cățărări ale slovenului, făcând și paralele cu ceilalți cicliști.

Documentarul despre Tadej Pogacar: Anatomia unui GOAT
Documentarul despre Tadej Pogacar: Anatomia unui GOAT

Galerie foto (14 imagini)

Documentarul despre Tadej Pogacar: Anatomia unui GOAT. Foto: capturi video Documentarul despre Tadej Pogacar: Anatomia unui GOAT2.jpg Documentarul despre Tadej Pogacar: Anatomia unui GOAT Documentarul despre Tadej Pogacar: Anatomia unui GOAT Documentarul despre Tadej Pogacar: Anatomia unui GOAT
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S-a oprit la cursa spre Plateau de Beille, în Turul Franței din 2024.

  • Pogacar a generat o putere de 460 de wați. Jonas Vingegaard a atins 444, iar Remco Evenepoel 422, a subliniat și Marca.com.  
  • „E o mașină de pedalat”, se spune în documentarul Eurosport. 

Alt secret al lui Tadej. Compania Whoop, sponsorul ciclistului și al echipei sale, UAE Team Emirates, i-a măsurat pulsul în repaus.

Brățara a înregistrat 38 de bătăi pe minut, cu patru mai puțin decât media celor șase colegi incluși în această analiză.

Încă un secret: somnul. Înaintea Turului Franței din 2026, dormea 7 ore pe noapte. În timpul competiției, a adăugat o oră. Opt ore pe noapte.

84% este indicele
regularității somnului lui Tadej, mai bun decât la toți coechipierii săi

Pogacar îi ia cu mătura și îi adună cu fărașul. Pregătire fizică intensă

Marca a evidențiat cum îl văd ceilalți rutieri din pluton. Mai ales unul dintre ei.

Italianul Matteo Trentin a ilustrat cel mai bine diferența dintre Pogi și toți adversarii: cu o mătură și un făraș. Îi ia cu mătura și îi adună cu fărașul.

Un antrenor spaniol, Inigo San Millan, care a lucrat cu slovenul, a atras atenția asupra unui detaliu. Când Tadej e în șa, trunchiul lui de-abia se mișcă.

Forța trenului superior explică această poziție. Și antrenamentul fizic intensiv pe care îl face în ultimii trei ani la sală explică această forță neobișnuită.

De aceea, el atacă de multe ori fără să se ridice din șa, cum fac toți rivalii. El poate!

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