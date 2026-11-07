De la Sinner pentru Cahill VIDEO+FOTO. Mesaj emoționant al italianului la despărțirea de antrenorul care l-a făcut mare campion: „Tenisul nu e totul”. Reacția lui Halep +17 foto
Jannik Sinner - Darren Cahill, o legătură puternică. Foto: Imago
Tenis

De la Sinner pentru Cahill VIDEO+FOTO. Mesaj emoționant al italianului la despărțirea de antrenorul care l-a făcut mare campion: „Tenisul nu e totul”. Reacția lui Halep

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 16:27
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 16:27
  • Jannik Sinner, după mai mult de patru ani alături de Darren Cahill, cel cu care a cucerit toate trofeele sale de Mare Șlem: „M-ai învățat că a fi un jucător bun începe cu a fi un om bun”. 
  • Cum a reacționat Simona Halep după postarea tenismanului italian: „Cel mai special antrenor”. Darren a propulsat-o și pe ea spre locul 1 mondial. 
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Jannik Sinner, 25 de ani, va avea oficial de la 1 decembrie alt antrenor. Pe suedezul Magnus Norman (50).

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Scandinavul îl va înlocui pe Darren Cahill (61), australianul care l-a pregătit din 2022, alături de el cucerind toate trofeele sale de Mare Șlem.

5 titluri
de Grand Slam are Sinner: Australian Open (2024-2025), US Open (2024) și Wimbledon (2025-2026). Are și două finale pierdute (Roland Garros și US Open, ambele în 2025)

Sinner către Cahill: „Nu mi-ai dat niciodată răspunsurile, m-ai ajutat să le găsesc”

La despărțire, fostul număr 1 ATP i-a dedicat un mesaj video emoționant. Un lung șir de imagini cu ei doi pe teren și în afara terenului. Și multe cuvinte frumoase. Mulțumiri. Așa s-a și încheiat: „Thank you, Darren”.

Mesajul și pozele postate de Sinner la despărțirea de Cahill
Mesajul și pozele postate de Sinner la despărțirea de Cahill

Galerie foto (17 imagini)

Mesajul și pozele postate de Sinner la despărțirea de Cahill Mesajul și pozele postate de Sinner la despărțirea de Cahill Mesajul și pozele postate de Sinner la despărțirea de Cahill Mesajul și pozele postate de Sinner la despărțirea de Cahill Mesajul și pozele postate de Sinner la despărțirea de Cahill
+17 Foto
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„Când am început să lucrăm împreună, în 2022, eram doar un italian plin de întrebări. Nu mi-ai dat niciodată toate răspunsurile, pur și simplu m-ai ajutat să le găsesc”, i-a transmis Sinner pe Instagram.

„Ai venit ca unul dintre antrenorii mei și ai devenit rapid mult mai mult: cineva în care puteam avea încredere. Un prieten”.

Sinner se înclină în fața lui Cahill: „Ai fost acolo. Mereu”

Și-a amintit că „am trecut prin atâtea împreună. Mi-ai spus că te vei opri după 2025. Cumva, nu puteam scăpa de tine...

Ceea ce îmi voi aminti cel mai mult nu sunt trofeele, ci ce a fost în jurul lor: orele lungi pe terenul de antrenament, zborurile, cinele, râsul. Chiar și zilele când totul părea greu. Ai fost acolo. Mereu.

Întotdeauna am știut că sunt pe mâini bune. Cu tine, eram mai mult decât o echipă. M-ai învățat multe, că tenisul e important, dar nu e totul. M-ai învățat că a fi un jucător bun începe cu a fi un om bun. Și că lucrurile complicate pot fi simple”.

Sper că te-am învățat și eu ceva. Poate... cum ar fi să lovești o minge de golf Jannik Sinner, numărul 2 ATP

„O mare parte din ceea ce sunt, ca jucător și persoană, ți se datorează”

Nu s-a oprit: „Îmi va fi dor să ridic privirea după un punct important și să te văd în careul meu. Sezonul acesta nu s-a terminat așa cum ne-am dorit, dar asta nu schimbă ce am făcut. Sau ce au însemnat acești ani pentru mine”.

S-a înclinat și în fața familiei: „Vă mulțumesc că l-ați împărțit pe Darren cu mine. Știu sacrificiul pe care l-ați făcut și nu-l iau de la sine înțeles”.

Mesajul și pozele postate de Sinner la despărțirea de Cahill
Mesajul și pozele postate de Sinner la despărțirea de Cahill

Galerie foto (17 imagini)

Mesajul și pozele postate de Sinner la despărțirea de Cahill Mesajul și pozele postate de Sinner la despărțirea de Cahill Mesajul și pozele postate de Sinner la despărțirea de Cahill Mesajul și pozele postate de Sinner la despărțirea de Cahill Mesajul și pozele postate de Sinner la despărțirea de Cahill
+17 Foto
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Finalul mesajului lui Sinner: „O mare parte din ceea ce sunt, ca jucător și persoană, ți se datorează. Nu voi uita nicio zi din aceste cinci sezoane. Îți mulțumesc, prietene, pentru tot. A fost un privilegiu”.

Mesajul lui Halep: „Cea mai specială persoană”

Simona Halep, 35 de ani, a repostat mesajul lui Sinner.

„Total de acord. Cel mai special antrenor, cea mai specială persoană”, a scris ea pe InstaStory.

Simona Halep, reacție după anunțul lui Jannik Sinner despre colaborarea cu Darren Cahill (FOTO. captură Instagram @simonahalep)
Simona Halep, reacție după anunțul lui Jannik Sinner despre colaborarea cu Darren Cahill (FOTO. captură Instagram @simonahalep)

Galerie foto (5 imagini)

Simona Halep, reacție după anunțul lui Jannik Sinner despre colaborarea cu Darren Cahill (FOTO. captură Instagram @simonahalep) Simona Halep, reacție după anunțul lui Jannik Sinner despre colaborarea cu Darren Cahill (FOTO. captură Instagram @simonahalep) Simona Halep, reacție după anunțul lui Jannik Sinner despre colaborarea cu Darren Cahill (FOTO. captură Instagram @simonahalep) Simona Halep, reacție după anunțul lui Jannik Sinner despre colaborarea cu Darren Cahill (FOTO. captură Instagram @simonahalep) Simona Halep, reacție după anunțul lui Jannik Sinner despre colaborarea cu Darren Cahill (FOTO. captură Instagram @simonahalep)
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Cahill a fost și pentru ea cel mai important antrenor. Cel care a propulsat-o spre locul 1 mondial în 2017 și 2018 și spre primul ei titlu de Grand Slam: Roland Garros 2018.

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