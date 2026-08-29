Pogacar, abandon! Luat cu salvarea VIDEO+FOTO. Plin de sânge după un accident violent în Turul Spaniei! Ce a provocat căzătura +13 foto
Tadej Pogacar, plin de răni, cu brațul prins într-o eșarfă. Foto: captură video
Ciclism

Pogacar, abandon! Luat cu salvarea VIDEO+FOTO. Plin de sânge după un accident violent în Turul Spaniei! Ce a provocat căzătura

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 20:18
alt-text Actualizat: 29.08.2026, ora 22:51
  • Tadej Pogacar ar fi putut câștiga la 27 de ani și La Vuelta pentru a reuși „tripla” Marilor Tururi. 
  • Dar sâmbătă, supercampionul sloven a fost victima unui accident grav. A căzut și a fost dus la spital cu ambulanța, plin de răni și de sânge. 
  • Turul Spaniei s-a terminat pentru el în etapa a 8-a. Fractură de claviculă?! Cauza accidentului. 
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După șapte ani, Tadej Pogacar s-a întors în Vuelta a Espana cu un singur gând: victoria finală.

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Voia să aibă și el toate Marile Tururi, să fie al 9-lea rutier all-time care a triumfat în Tour de France, Il Giro și La Vuelta.

În iulie, spulberase orice concurență în Turul Franței, acum începuse la fel întrecerea iberică.

Pogacar, plin de răni și sânge. Abandon în lacrimi. Fractură de claviculă?!

Avea trei curse câștigate în primele șapte etape și se detașase deja de adversari în clasamentul general.

Astăzi, sâmbătă, 29 august, a fost însă o zi de coșmar pentru el.

Cu 32 de kilometri înainte de sfârșitul etapei a 8-a, a căzut în mijlocul plutonului și s-a accidentat grav.

Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei
Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei

Galerie foto (13 imagini)

Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei. Fotografii: capturi video Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei
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Avea răni peste tot, pe mâini, pe brațe, pe umărul stâng și pe față. Era plin de sânge. În lacrimi.

Se ținea de brațul stâng, cu dureri mari, semn că suferise aproape sigur o fractură de claviculă.

Nu a mai putut continua. Luat cu ambulanța și transportat de urgență la spital. A abandonat La Vuelta.

Piatra a fost cauza sau accident provocat chiar de Pogacar?

Care a fost cauza accidentului? Inițial, s-a crezut că o piatră de la marginea șoselei l-a făcut să se dezechilibreze și să cadă de pe bicicletă.

Totuși, Marca prezintă alt scenariu, susținând că a fost vina lui. Susține că roata din față a slovenului a atins roata din spate a ciclistului care rula înaintea sa, accidentul declanșându-se imediat după ce a pierdut controlul bicicletei.

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