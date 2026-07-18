„Canibalul” îi bate și când suferă! Pogacar are resurse inepuizabile pe cățărare: a 25-a victorie în Turul Franței, a 4-a în acest an
Tadej Pogacar, fericire după o victorie în 4 ore și 7 secunde. Foto: Imago
Ciclism

„Canibalul” îi bate și când suferă! Pogacar are resurse inepuizabile pe cățărare: a 25-a victorie în Turul Franței, a 4-a în acest an

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 19:47
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 19:47
  • Tadej Pogacar, 27 de ani, nu a părut în cel mai bun moment în etapa montană de sâmbătă.
  • Slovenul tot a atacat cu 1,6 km înainte de finalul cățărării pe Col du Haag. Nimeni nu i-a rezistat.
  • Are 4 minute și jumătate avans la general față de Jonas Vingegaard. Al 5-lea titlu în Tour de France e 99,99%!
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Etapa a 14-a a Turului Franței, Mulhouse - Le Markstein, 155 de kilometri trecând dintr-o cățărare în alta.

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În ultima, pe Col du Haag, Tadej Pogacar nu părea să se simtă bine. Nu mai era la fel de senin, suferea în spatele lui Jonas Vingegaard când grupul celor mai buni rutieri a trecut pe lângă Richard Carapaz.

87,3 km/h
a fost viteza maximă atinsă de Tadej Pogacar pe coborâre în această etapă

Pogacar a străpuns durerea. Evadare printre fanii pătimași

Și totuși, chiar dacă suferă, nimeni nici nu mai îndrăznește să-l atace. În schimb, atacă el, străpungând durerea!

La 1,6 km de sfârșitul ascensiunii, „canibalul” a evadat și Jonas nu a rezistat.

Sus, după ce a trecut prin mijlocul fanilor pătimași care au format un culoar îngust, liderul UAE Team Emirates avea deja 20 de secunde avans, distanțându-se pe fals plat la 38 de secunde față de următorii clasați.

Pogi a încheiat etapa în patru ore și șapte secunde cu pumnii ridicați, în culmea fericirii.

A 4-a victorie în această ediție, a 25-a în total în Tour de France (a 125-a în întreaga carieră). Încă 10 și egalează recordul etapelor câștigate: Mark Cavendish (35).

Pogi și cele 4 degete, 4 victorii în Tour de France 2026. Foto: Imago Pogi și cele 4 degete, 4 victorii în Tour de France 2026. Foto: Imago
Pogi și cele 4 degete, 4 victorii în Tour de France 2026. Foto: Imago

Dacă nu se întâmplă nimic neașteptat, dacă nu se accidentează, Tadej va depăși performanța lui Mark în 2028!

Pogacar: „Niciodată n-am mai văzut așa ceva”

„Atmosfera a fost fabuloasă, de neuitat. Niciodată n-am mai văzut așa ceva. Spectacol pe cinste”, a declarat Pogacar după cursă, pentru Eurosport.

A explicat cățărarea: „Știam că Isaac (n.r. Del Toro, colegul său) nu e sută la sută. Am așteptat până la ultimii kilometri.

Tricoul galben pe cerul bleu al Franței: Tadej Pogacar. Foto: Imago Tricoul galben pe cerul bleu al Franței: Tadej Pogacar. Foto: Imago
Tricoul galben pe cerul bleu al Franței: Tadej Pogacar. Foto: Imago

Jonas (Vingegaard) a fost acolo, ritm teribil, dar m-am simțit bine pe ultimii doi kilometri. Am avut o motivație suplimentară cu o asemenea atmosferă”.

Top 5 etapa a 14-a Turul Franței

  1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)
  2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) +38"
  3. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +38"
  4. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +44"
  5. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +48"

Top 5 general Turul Franței

  1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)
  2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +4'30"
  3. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +5'04"
  4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +5'19"
  5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +5'22"

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