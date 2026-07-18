„Canibalul” îi bate și când suferă! Pogacar are resurse inepuizabile pe cățărare: a 25-a victorie în Turul Franței, a 4-a în acest an

Tadej Pogacar, 27 de ani, nu a părut în cel mai bun moment în etapa montană de sâmbătă.

Slovenul tot a atacat cu 1,6 km înainte de finalul cățărării pe Col du Haag. Nimeni nu i-a rezistat.

Are 4 minute și jumătate avans la general față de Jonas Vingegaard. Al 5-lea titlu în Tour de France e 99,99%!

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Etapa a 14-a a Turului Franței, Mulhouse - Le Markstein, 155 de kilometri trecând dintr-o cățărare în alta.

În ultima, pe Col du Haag, Tadej Pogacar nu părea să se simtă bine. Nu mai era la fel de senin, suferea în spatele lui Jonas Vingegaard când grupul celor mai buni rutieri a trecut pe lângă Richard Carapaz.

87,3 km/h a fost viteza maximă atinsă de Tadej Pogacar pe coborâre în această etapă

Pogacar a străpuns durerea. Evadare printre fanii pătimași

Și totuși, chiar dacă suferă, nimeni nici nu mai îndrăznește să-l atace. În schimb, atacă el, străpungând durerea!

La 1,6 km de sfârșitul ascensiunii, „canibalul” a evadat și Jonas nu a rezistat.

Sembra in difficoltà? ECCO LA RISPOSTA ⚡️



Pogacar stacca tutti sul Col du Haag 👋🏻#TDF2026 pic.twitter.com/Y1mq3AJFlX — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 18, 2026

Sus, după ce a trecut prin mijlocul fanilor pătimași care au format un culoar îngust, liderul UAE Team Emirates avea deja 20 de secunde avans, distanțându-se pe fals plat la 38 de secunde față de următorii clasați.

Pogi a încheiat etapa în patru ore și șapte secunde cu pumnii ridicați, în culmea fericirii.

A 4-a victorie în această ediție, a 25-a în total în Tour de France (a 125-a în întreaga carieră). Încă 10 și egalează recordul etapelor câștigate: Mark Cavendish (35).

Pogi și cele 4 degete, 4 victorii în Tour de France 2026. Foto: Imago

Dacă nu se întâmplă nimic neașteptat, dacă nu se accidentează, Tadej va depăși performanța lui Mark în 2028!

Pogacar: „Niciodată n-am mai văzut așa ceva”

„Atmosfera a fost fabuloasă, de neuitat. Niciodată n-am mai văzut așa ceva. Spectacol pe cinste”, a declarat Pogacar după cursă, pentru Eurosport.

A explicat cățărarea: „Știam că Isaac (n.r. Del Toro, colegul său) nu e sută la sută. Am așteptat până la ultimii kilometri.

Tricoul galben pe cerul bleu al Franței: Tadej Pogacar. Foto: Imago

Jonas (Vingegaard) a fost acolo, ritm teribil, dar m-am simțit bine pe ultimii doi kilometri. Am avut o motivație suplimentară cu o asemenea atmosferă”.

Top 5 etapa a 14-a Turul Franței

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) +38" Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +38" Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +44" Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +48"

Top 5 general Turul Franței

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +4'30" Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +5'04" Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +5'19" Juan Ayuso (Lidl-Trek) +5'22"

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