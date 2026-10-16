Tesla zboară și face acrobații VIDEO+FOTO Elon Musk a prezentat noul Roadster:  mașina electrică a avut o lansare de senzație + cât costă rezervarea +11 foto
Tesla Roadster FOTO Site-ul oficial Tesla
Auto

Tesla zboară și face acrobații VIDEO+FOTO Elon Musk a prezentat noul Roadster: mașina electrică a avut o lansare de senzație + cât costă rezervarea

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 12:12
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 12:23
  • Elon Musk a prezentat cea mai nouă versiune a Tesla Roadster, modelul electric cu care compania americană își propune să depășească limitele obișnuite ale industriei auto.
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În cadrul unui eveniment transmis în direct joi seară, mașina a urcat pe o rampă curbată, a rulat cu roțile în sus, apoi a fost proiectată în aer, unde s-a rotit înainte de a ateriza în siguranță.

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Demonstrația a fost urmărită de public, iar Musk a ținut să sublinieze că participanții pot confirma ceea ce au văzut.

„Avem nevoie de un public care să demonstreze că nu este vorba despre inteligență artificială sau inteligență superioară. Astfel, le puteți spune oamenilor că ați văzut cu ochii voștri. Pentru că ceea ce vedeți cu ochii voștri nu veți crede”, a afirmat antreprenorul înaintea prezentării.

După ce mașina a încheiat cu succes prima demonstrație, Musk a reacționat scurt: „Ei bine, a funcționat”. Ulterior, Roadster a realizat un alt exercițiu spectaculos, ridicându-se în aer și executând o rotație de tip „kickflip” peste un șir de alte vehicule Tesla.

Tesla Roadster FOTO Site-ul oficial Tesla (8).jpg
Tesla Roadster FOTO Site-ul oficial Tesla (8).jpg

Galerie foto (11 imagini)

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Tesla Roadster, tehnologie inspirată de SpaceX

Potrivit lui Lars Moravy, vicepreședintele Tesla responsabil de ingineria vehiculelor, sistemul care permite mașinii să ruleze cu susul în jos folosește un mecanism de aspirație montat sub caroserie. Acesta ar putea genera o forță echivalentă cu până la două ori accelerația gravitațională, menținând vehiculul lipit de suprafața rampei.

Pentru manevrele aeriene, Tesla a apelat la tehnologii asociate companiei aerospațiale SpaceX. Musk a explicat că automobilul dispune de propulsoare pentru controlul altitudinii și de propulsoare principale în partea din spate, care îi permit să se ridice și să efectueze rotații.

„Poate face rostogoliri și acrobații incredibile”, a spus Musk, recunoscând în același timp, în glumă, că modelul „nu este neapărat o mașină optimizată pentru siguranță”.

Moravy a precizat că sistemul include zece propulsoare conectate la un rezervor cu aproximativ 600 de litri de aer comprimat. Acesta poate fi reîncărcat, iar rezervorul și componentele sistemului sunt integrate în spațiile disponibile ale vehiculului. Tesla a afirmat că aceste spații sunt ocupate de recipiente speciale pentru stocarea gazului sub presiune, realizate din materiale compozite.

Accelerație sub o secundă și autonomie de peste 480 de kilometri

În timpul evenimentului a fost prezentată și o demonstrație de accelerație, în care Roadster ar fi atins 97 km/h în mai puțin de o secundă. Performanța a fost prezentată de companie în cadrul demonstrației, fără ca informațiile furnizate să includă o verificare independentă a rezultatului.

Conform datelor publicate de Tesla, modelul are o autonomie de aproximativ 483 de kilometri. Pentru versiunea Rocket, producătorul indică o viteză maximă de peste 370 km/h.

Compania prezintă trei variante ale automobilului: Performance, Thrust și Rocket. Ultima este disponibilă doar pe bază de invitație, potrivit informațiilor de pe site-ul Tesla.

Tesla Roadster FOTO Site-ul oficial Tesla (6).jpg
Tesla Roadster FOTO Site-ul oficial Tesla (6).jpg

Galerie foto (11 imagini)

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Cât costă rezervarea noului Tesla Roadster

Tesla a deschis rezervările pentru noul Roadster, iar sumele solicitate diferă în funcție de versiune.

Pentru varianta Performance, rezervarea costă 50.000 de dolari, în timp ce pentru Thrust suma ajunge la 250.000 de dolari.

Versiunea Rocket este prezentată ca fiind disponibilă exclusiv pe bază de invitație.

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