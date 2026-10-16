Radu Naum Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Opinii

Radu Naum Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

alt-text Radu Naum
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 11:31
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 11:35
  • Dacă pe străzile unui oraș european ar avea loc o manifestație politică din care s-ar scanda „Auschwitz, Auschwitz!”, dacă s-ar auzi „Ridică-te, Adolf!”, „Călcați-i în picioare pe evrei”, „Aprinde furnalele, trei rânduri de cocs, patru de evrei” instantaneu s-ar isca un tsunami de condamnări de la cel mai înalt nivel al statelor lumii.
  • Dar pentru că aceste orori au fost emanate de fanii unei echipe de fotbal, chestiunea aproape că alunecă în faptul divers.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Jidove, jidove!”, se aude în timp ce fani lui Hajduk Split calcă în picioare un banner înaintea meciului cu Ajax, un club cu mulți suporteri evrei.

Nu se aprind cuptoare, se aprind torțe. Se urcă un sicriu pe o mașină veche, repunere în scenă a unui al act idiot de acum trei decenii.

E opera unui grup de minți sucite? Să credem așa ar fi o mare păcăleală

Te aștepți ca vitrine să fie mânjite cu steaua lui David și proprietarii lor târâți de bărbi în stradă. Ăsta ar fi pasul următor.

Ai zice că ești în anii 30. Și chiar acolo sunt acei oameni care interpretează vesel cântecele despre cel mai mare genocid al istoriei umanității.

E opera unui grup de minți sucite? Să credem așa ar fi o mare păcăleală. Nu, e emanația unei magme care acumulează în subteran așteptând să erupă și care găsește momente de libertate tembelă în spațiul fotbalului. Cel mai frumos sport al planetei. Cel mai mizerabil ca scandări. Cel prin care o nouă apocalipsă pare că se pregătește. 

Fotbalul e ca un copil răzgâiat care pretinde să i se permită orice. Sunteți căzuți în limbă după noi, deci putem face ce vrem! La noi și aproape peste tot conducătorii, antrenorii și fotbaliștii își ridică în slăvi ultrașii indiferent de scabroșeniile pe care aceștia le aruncă în spațiul public.

Fotbalul e orb și surd la astfel de manifestări

Ei sunt mereu „minunați”, „al 12-lea jucător”, „sufletul echipei”. Un suflet care violează verbal mamele, soțiile, fiicele adversarilor, care trimit în afara țării conaționali prezenți pe acest pământ cu mult înainte de descendenții acestor energumeni.

Fotbalul e orb și surd la astfel de manifestări. Ele nu doar că îi scot pe toți, fani și oficiali, în afara civilizației, dar, încurajate prin muțenie, devin din ce în ce mai periculoase. O prostie care va sfârși prin a fi plătită de toți. Și atunci va fi prea târziu pentru a scoate capul din nisip. Căci nu va mai fost niciun cap demult. 

Sportul, fotbalul au căpătat avânt nu doar pentru spectaculozitatea competiției ci și pentru că au inventat purtarea războaielor în mod pașnic.

Nu ne mai luptăm cu gloanțe și obuze, ci cu mingi. Dar pentru că ideea aceasta a fost pierdută sub mormanele de bani și interese, războiul în care tabela de scor se ține cu sânge a revenit în forță.

Astăzi revirimentul naționalismelor virate în extremism trece prin galerii care au devenit spații de manevră și de transmitere a unor mesaje inacceptabile. Și care, picurate săptămână e săptămână în urechile populației, tind să nu mai fie scandaloase.

Manifestări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago Manifestări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago
Manifestări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago

Ce s-a întâmplat la Split depășește imaginația

Grupurile de bărbați verzi nu mai sunt tolerate doar de aparținătorii fotbalistici, dar și de factori politici care vor să rupă în bucăți o lume pe care o simt slabă, gata de a fi prăduită.

Adolf a mizat, în sport, doar pe propaganda vizuală marca Leni Riefenstahl. Probabil că azi ar fi mândru de copiii beznei pe care fotbalul îi aduce la suprafață.

Ce s-a întâmplat la Split depășește imaginația și ne arată că de acum orice e posibil în absența unei sancțiuni sportive exemplare și a unor pedepse penale dure. Dar chiar și de ar fi așa – ceea ce nu e deloc sigur – problema tot rămâne.

Continuând să dea apă la moară celor care varsă pe stadioane și străzi fluvii de lături și orori fotbalul complice devine un pericol social. Un monstru care, mergând pe acest drum spre abis, își va devora propria și inegalabila frumusețe.

croatia suporteri Ajax Amsterdam israel Hajduk Split antisemitism
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:49
Românii nu l-au iertat Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅
Românii nu l-au iertat  Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅
13:09
Candidează Figo? „Un laș!” Surpriză la alegerile pentru președinția FIFA. Atac extrem anti-Infantino
Candidează Figo? „Un laș!” Surpriză la alegerile pentru președinția FIFA. Atac extrem anti-Infantino
11:56
„Amintiți-vă ce a făcut Chivu!” Fost mare jucător al Interului, despre problema nerazzurrilor
„Amintiți-vă ce a făcut Chivu!” Fost mare jucător al Interului, despre problema nerazzurrilor
12:09
Și-a pierdut viața pe front Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Și-a pierdut viața pe front  Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Top stiri
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Superliga
16.10
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Citește mai mult
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Nationala
16.10
Cât îl mai ignoră Hagi? Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Citește mai mult
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Tenis
16.10
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Citește mai mult
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei
B365
16.10
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei
Citește mai mult
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 24 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share