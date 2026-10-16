Stop cardiac în cabina de duș Tragedie înaintea unui meci din Champions Cup: un jucător a fost găsit fără viață în baie
Rugby

Stop cardiac în cabina de duș Tragedie înaintea unui meci din Champions Cup: un jucător a fost găsit fără viață în baie

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 16:12
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 16:17
  • Un jucător sud-african al formației Lions, din Johannesburg, a fost găsit mort vineri dimineață într-un hotel de pe insula Ré, în departamentul Charente-Maritime din Franța.
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Decesul a survenit cu o zi înaintea partidei cu Stade Rochelais, programată sâmbătă, 17 octombrie, în Champions Cup la rugby.

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Identitatea sportivului nu a fost făcută publică, întrucât familia acestuia nu a fost încă informată despre cele întâmplate, potrivit informațiilor transmise de presa franceză.

Conform unei surse apropiate anchetei, jucătorul a fost găsit în stop cardiorespirator într-o cabină de duș închisă din interior. Circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite de autorități.

Ancheta autorităților franceze și ipoteza unui accident

Procurorul Republicii din La Rochelle, Arnaud Laraize, a confirmat pentru agenția de presă AFP că a fost deschisă o anchetă pentru stabilirea cauzelor morții.

Potrivit acestuia, ipoteza unui deces accidental este luată în calcul cu prioritate.

Partida dintre Stade Rochelais și Lions era programată sâmbătă, 17 octombrie, de la ora locală 18:30, pe stadionul Marcel-Deflandre, unde formația franceză urma să debuteze în competiție împotriva echipei sud-africane.

Deocamdată, nu a fost clarificat dacă meciul se va disputa conform programului inițial. Decizia privind desfășurarea întâlnirii urmează să fie stabilită în contextul tragediei care a afectat delegația echipei Lions.

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