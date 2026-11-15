A plecat din cantonament Gică Hagi a pierdut un titular pentru meciul cu Bosnia + O veste excelentă pentru selecționer +45 foto
Tudor Băluță și Daniel Bîrligea FOTO Sport Pictures
Nationala

A plecat din cantonament Gică Hagi a pierdut un titular pentru meciul cu Bosnia + O veste excelentă pentru selecționer

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 19:20
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 20:49
  • Tudor Băluță (27 de ani) ratează duelul cu Bosnia, ultimul al „tricolorilor” din grupele Ligii Națiunilor.
  • Bosnia - România se joacă marți, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Mijlocașul Universității Craiova a fost titular în partida de pe Arena Națională. În minutul 49, Ianis Hagi a încercat să recupereze o minge, dar arbitrul a fluierat fault în favoarea Poloniei.

Nemulțumit de decizie, Băluță a protestat și a fost avertizat cu cartonaș galben.

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Tudor Băluță, indisponibil pentru meciul cu Bosnia! Revine Răzvan Marin

Fotbalistul campioanei României a încasat al doilea cartonaș galben din actuala ediție a Ligii Națiunilor și va fi suspendat pentru confruntarea cu Bosnia și Herțegovina.

Primul avertisment fusese primit în partida tur cu Polonia, pierdută de „tricolori” cu 6-0.

Totuși, Gică Hagi a primit și o veste bună înaintea confruntării de la Zenica. Răzvan Marin va reveni în lot, după ce a lipsit la partida de sâmbătă din cauza unei suspendări pentru cumul de cartonașe galbene.

„Tudor Băluță va fi suspendat pentru meciul din Bosnia-Herțegovina după ce a încasat două cartonașe galbene în primele 5 etape din Liga Națiunilor.

Mijlocașul a părăsit cantonamentul naționalei. La Zenica va reveni, în schimb, Răzvan Marin, care și-a ispășit suspendarea la meciul de sâmbătă”, a anunțat FRF pe rețelele de socializare ale Echipei naționale fotbal a României.

FOTO. România - Polonia 2-1

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
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România, obligată să câștige în Bosnia pentru a evita barajul din Liga Națiunilor

Deși au doar 3 puncte după 5 meciuri, „tricolorii” încă pot evita ultimul loc în grupă. Trebuie bifate însă două condiții:

  • România să câștige marți în fața Bosniei;
  • Suedia să nu piardă în Polonia.

Sunt însă două mari probleme. Nordicii sunt deja siguri de promovare, având locul 1 asigurat. Au însă ocazia să termine neînvinși grupa. Iar Bosnia s-a dovedit a fi un adevărat coșmar pentru „tricolori”.

România nu a mai câștigat în Bosnia din 2002, când a învins cu 3-0, în preliminariile Euro 2004. Ex-iugoslavii au câștigat ultimele 3 meciuri directe și au și 3 victorii consecutive acasă în fața noastră.

Clasarea pe locul 3 ar duce la evitarea barajului pentru menținerea în LIga B și la orice emoție în privința retrogradării în ceea ce va fi ultimul eșalon valoric al competiției la ediția viitoare.

Clasamentul grupei B4

LocEchipaMeciuriPuncte
1Suedia513
2Bosnia și Herțegovina58
3Polonia54
4România53

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