Tudor Băluță (27 de ani), mijlocașul echipei naționale a României, a vorbit despre jocul prestat de „tricolori” în victoria cu Polonia, scor 2-1, în etapa #5 a Ligii Națiunilor.

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După patru înfrângeri consecutive, România a obținut primele puncte în actuala ediție a competiției, însă ocupă în continuare ultimul loc în grupă.

Tudor Băluță, după România - Polonia 2-1 : „Ne dă încredere pentru calificări”

Internaționalul român consideră că succesul de pe Arena Națională le poate reda încrederea „tricolorilor” pentru preliminariile Euro 2028.

„Se simte bine, evident. Suntem bucuroși. Totodată, dacă te uiți la clasament, nu e ok, suntem tot pe ultimul loc. Clar că ne dă o gură de aer și încredere pentru meciul care urmează și, după aceea, pentru calificări.

Pe mine, mai mult decât rezultatul, aș zice că mă bucură jocul. Cred că am arătat foarte bine în multe momente pe parcursul meciului. Am intrat cu o atitudine bună, cu o mentalitate bună.

Fiecare și-a făcut treaba foarte bine”, a declarat Tudor Băluță.

Mijlocașul a făcut referire și la înfrângerea din tur, de la Varșovia, scor 0-6.

„Nu e ușor să vii după patru înfrângeri. Simțind și cum a fost meciul din seara asta, cu siguranță ar fi fost alta partida de la ei dacă nu era acel cartonaș roșu”, a mai spus Băluță.

Întrebat despre Robert Lewandowski, autorul a trei goluri în partida tur, mijlocașul român a răspuns:

E un jucător de calitate, în tur a dat trei goluri. Toată echipa lor e o echipă bună, e o echipă puternică. Noi am făcut un meci mai bun decât ei, per total. Au avut și ei momentele lor. Eu sunt foarte mândru și bucuros de felul în care noi ne-am comportat pe teren, începând cu cei care au fost din primul minut pe teren și terminând cu cei care au intrat pe parcurs Tudor Băluță, internațional român

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor, după etapa #5

Suedia - 13 puncte

Bosnia - 8 puncte

Polonia - 4 puncte

România - 3 puncte

Tudor Băluță, impresionat de susținerea fanilor: „Nu poți decât să te înclini în fața suporterilor”

Fotbalistul Universității Craiova a apreciat faptul că suporterii au venit în număr mare pe Arena Națională.

„Atmosfera a fost extraordinară. Ne dăm și noi seama că nu e ușor. Durerea era mare, tristețea era mare după meciurile de luna trecută.

Însă nu poți decât să te înclini în fața suporterilor. Au fost prezenți în această seară, la această oră târzie, pe vremea asta, au fost alături de noi și ne-au încurajat tot meciul”, a mai spus acesta.

Tudor Băluță, înaintea meciului cu Bosnia: „Sperăm să terminăm măcar pe locul trei”

România va disputa ultima partidă din actuala ediție a Ligii Națiunilor marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, împotriva Bosniei.

Băluță speră că jocul rezultatelor îi va permite naționalei să evite barajul de menținere/promovare în Liga B.

„Ne uităm la clasament și vedem că suntem pe ultimul loc. Suntem conștienți că nu depinde numai de noi, depinde și de ce se întâmplă în celălalt meci.

Însă, cu siguranță, mergem acolo cu gândul să câștigăm și sperăm să reușim să terminăm măcar pe locul trei”.

Mijlocașul speră ca victoria în fața Poloniei să reprezinte un punct de plecare pentru echipa națională înaintea preliminariilor EURO 2028.

Speranța trebuie să existe întotdeauna. Așa cum noi am continuat să credem după meciurile de luna trecută că se poate și am arătat în seara asta că se poate, trebuie să credem cu toții în continuare. Sunt convins că împreună putem face lucruri extraordinare Tudor Băluță, internațional român

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