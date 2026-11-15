Victorie așteptată 25 de ani Gică Hagi, primul succes oficial pe teren propriu ca selecționer, după ce în 2001 încheiase primul mandat cu două remize

Victoria cu 2-1 în fața Poloniei marchează o premieră în cariera de selecționer a lui Gheorghe Hagi: este primul succes oficial obținut pe teren propriu în cele două mandate ale „Regelui” pe banca echipei naționale.

Succesul obținut sâmbătă, 14 noiembrie 2026, pe Arena Națională, a venit la exact 25 de ani după ce, pe 14 noiembrie 2001, Hagi și-a anunțat demisia, în urma ratării calificării la CM 2002, după barajul cu Slovenia.

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Până la partida cu Polonia, Gheorghe Hagi (61 de ani) avea în palmares o singură victorie oficială ca selecționer: 2-0 cu Ungaria, la Budapesta, pe 5 septembrie 2001, în preliminariile Campionatului Mondial din 2002.

Gică Hagi a așteptat 25 de ani prima victorie oficială pe teren propriu ca selecționer al României

Atunci, Adrian Ilie, în minutul 12, și Marius Niculae, în minutul 27, au marcat golurile unei victorii istorice, prima obținută de România pe terenul Ungariei.

Rezultatul a contribuit la clasarea „tricolorilor” pe locul secund în grupă și la obținerea calificării la baraj.

Primul mandat al lui Hagi avea să se încheie însă cu o dezamăgire majoră: ratarea calificării la Mondialul din 2002, după dubla cu Slovenia.

Primul meci oficial pe teren propriu al selecționerului Gică Hagi: 1-1 cu Georgia

România a jucat pe 6 octombrie 2001, în Ghencea, împotriva Georgiei, primul meci oficial pe teren propriu din mandatul lui Gheorghe Hagi. În fața a aproximativ 20.000 de spectatori, „tricolorii” au obținut doar o remiză, scor 1-1.

Aleksandr Iașvili a deschis scorul în minutul 54, iar Gică Popescu a salvat un punct pentru România în minutul 89. Georgia putea chiar să câștige, însă Temur Kețbaia a trimis mingea în bară în minutul 84.

Pentru naționala României, partida nu mai avea o miză directă în clasamentul grupei, calificarea la baraj fiind deja asigurată.

Al doilea meci oficial acasă: 1-1 cu Slovenia, în barajul pentru CM 2002

Al doilea joc oficial disputat de România pe teren propriu în mandatul lui Gheorghe Hagi a fost returul barajului cu Slovenia, pe 14 noiembrie 2001, tot în Ghencea.

În tur, disputat pe 10 noiembrie 2001, pe stadionul Bezigrad din Ljubljana, România a pierdut cu 1-2. Marius Niculae a deschis scorul în minutul 26, dar Milenko Acimovic (42) și Milan Osterc (69) au întors rezultatul în favoarea gazdelor.

Patru zile mai târziu, cele două echipe s-au întâlnit în retur, în Ghencea. Slovenia a marcat prima, prin Mladen Rudonja, în minutul 55, iar Cosmin Contra a egalat zece minute mai târziu.

România avea nevoie de încă un gol pentru a trimite confruntarea în prelungiri, a atacat în valuri, însă nu a reușit să-l înscrie, iar meciul s-a terminat egal, 1-1.

Hagi și-a dat demisia după ce a ratat calificarea la CM 2002

Remiza a consfințit ratarea calificării la Cupa Mondială 2002 din Coreea de Sud și Japonia, după o serie de trei prezențe consecutive la cel mai important turneu final.

După meciul cu Slovenia, disputat în Ghencea, Hagi și-a prezentat demisia, încheind primul său mandat de selecționer după numai câteva luni.

„Regele” abia își încheiase cariera de fotbalist când a preluat naționala, înlocuindu-l pe Ladislau Boloni, plecat la Sporting Lisabona. Era prima experiență de antrenor pentru Hagi!

Gică Hagi (dreapta), alături de Mircea Sandu, președintele FRF la acea vreme, în timpul mandatului de selecționer din 2001 (foto: Sport Pictures)

Al doilea mandat: două înfrângeri în primele două meciuri oficiale pe teren propriu

Revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei a fost marcată de două înfrângeri în primele partide oficiale disputate pe teren propriu. România a cedat în fața Bosniei, scor 2-4, și a Suediei, scor 0-1, în Liga Națiunilor.

Victoria cu Polonia, 2-1, a întrerupt seria negativă. Alexandru Cicâldău (68) și Dennis Man (72) au marcat pentru „tricolori”, în timp ce Marcel Regula a înscris golul oaspeților în minutul 82.

Astfel, la 25 de ani de la primul mandat, Hagi a obținut prima victorie oficială pe teren propriu în calitate de selecționer al României.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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