Cutremur în arbitrajul din Turcia   Șeful arbitrilor, reținut alături de alte 6 persoane: „Să facem presiuni asupra lui până demisionează”

Ferhat Gundogdu, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul Federației Turce de Fotbal, a fost reținut marți, alături de alte șase persoane.

Cazul face parte dintr-o anchetă privind posibile nereguli în sistemul de arbitraj din Turcia.

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Ancheta este coordonată de Parchetul General din Istanbul și vizează suspiciuni de fals în acte oficiale și posibile abuzuri în interiorul sistemului de arbitraj.

Procurorii au analizat declarațiile persoanelor vătămate și ale martorilor, rapoarte de expertiză, date financiare și înregistrari.

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Cutremur în arbitrajul din Turcia. Șeful arbitrilor, reținut alături de alte 6 persoane

Acțiunea s-a desfășurat în Istanbul, Ankara, Elazig și Manisa.

Alături de Ferhat Gundogdu, au fost reținute alte șase persoane care ocupă sau au ocupat funcții în structurile de arbitraj ale Federației Turce de Fotbal:

Ferdi Karadoruk – președintele Asociației Arbitrilor Activi din cadrul TFF

Ahmet Şahin – fost vicepreședinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul TFF

Yunus Yildirim – fost membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul TFF

Sebahattin Şahin – membru MHK, responsabil cu educația și Regiunea 4 în cadrul TFF

Alican Saglar – responsabil cu organizarea la filiala din Istanbul a Asociației Arbitrilor și Observatorilor din cadrul TFF

Emre Kosif – președintele Comisiei Provinciale de Arbitri din Istanbul, din cadrul Asociației Arbitrilor și Observatorilor TFF

Potrivit anchetatorilor, sunt verificate posibile intervenții în procesele de evaluare și promovare a arbitrilor, dar și în organizarea unor examene și în stabilirea delegărilor, conform aa.com.tr.

Ce mesaje au găsit anchetatorii: „Să facem presiuni asupra lui până demisionează”

În dosar au fost introduse și mai multe schimburi de mesaje.

Într-unul dintre acestea, un arbitru îi cerea lui Ferdi Karadoruk să-i trimită întrebările pentru un examen, iar Karadoruk răspundea că le solicitase unei alte persoane.

„Domnule președinte, bună dimineața. Urma să-mi trimiteți întrebările”

„I le-am cerut lui Kosif, o să-i mai cer o dată, domnule profesor”

Într-un alt schimb de mesaje, acesta ar fi cerut ca un observator să nu mai primească delegări și ar fi vorbit despre eventuale presiuni la adresa acestuia.

Să nu-i dați sub nicio formă delegări de observator lui Mehmet Caylak. Să ne gândim la următorii trei ani. Dacă este nevoie, să facem presiuni asupra lui până demisionează Ferdi Karadoruk, președintele Asociației Arbitrilor Activi din cadrul TFF

Reacția ministrului Justiției din Turcia: „Nimeni nu are privilegii în fața legii”

Ministrul Justiției din Turcia, Akin Gurlek, a transmis că autoritățile vor continua să investigheze orice suspiciune care poate afecta încrederea în fotbalul turc.

„În ancheta desfășurată de Parchetul General din Istanbul împreună cu Poliția din Istanbul, în baza declarațiilor persoanelor vătămate și ale martorilor, a rapoartelor de expertiză și a datelor, în această dimineață a fost organizată o operațiune.

În cadrul operațiunii au fost dispuse rețineri în cazul unor suspecți. Totodată, au fost efectuate percheziții judiciare la locuințe, sedii și birouri.

Cunoaștem foarte bine sensibilitatea iubitorilor de sport în ceea ce privește arbitrajul și așteptările lor privind respectarea justiției. Funcția, titlul sau poziția nimănui nu reprezintă un privilegiu în fața legii”, a spus acesta.

Vom continua cu hotărâre lupta pentru un fotbal curat, pentru clarificarea acuzațiilor care afectează încrederea în fotbalul turc, pentru ca cei responsabili să răspundă în fața legii și pentru ca fotbalul să fie asociat cu munca, competiția și fair-play-ul de pe teren Akin Gurlek, ministrul Justiției din Turcia

Noul dosar vine la mai puțin de un an după o altă anchetă importantă din fotbalul turc.

La finalul lunii octombrie 2025, procurorii din Istanbul au emis mandate de reținere pentru 21 de persoane, printre care 17 arbitri, într-un caz legat de pariuri și suspiciuni privind influențarea unor meciuri.

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