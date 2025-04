U Cluj - Dinamo 2-4. Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul „șepcilor roșiI”, a comentat eșcul de pe teren propriu de sâmbătă seară.

„Am început bine, am marcat, apoi am luat repede două goluri, am revenit, dar am luat acel gol pe final de repriză. Trebuia să ne concentrăm să intrăm cu egal la cabine și apoi să strângem rândurile. Cred că ceva ne-a lipsit, cred că încrederea. Trebuie să analizăm bine și la următorul meci să arătam altfel.

Ne afectează puțin, dar asta este, în fotbal câștigi, pierzi, faci egal, capul sus. O să ne autoevaluăm și o să arătăm mult mai bine. Suporterii noștri nu merită asta, au venit iar în număr mare și le mulțumim.

E mai ridicat nivelul în play-off, e mai multă presiune, dar asta te face să evoluezi și îți poți da seama la ce nivel poți ajunge”, a declarat Blănuță după meci, la Digi Sport.

Blănuță a comentat și scandalul apărut pe seama sa, între Sabău și Adrian Mititelu Jr:

„Sincer, nu credeam că o să apară vreun conflict, dar treaba mea e să arăt ce pot pe teren, ce e în afară nu mă interesează, pe teren îmi câștig pâinea.

Presiunea vine din partea mea, eu vreau să-mi demonstrez singur cât de departe pot ajunge, restul persoanelor au conflictul lor”.

Andrei Artean: „ Ne-au pus în dificultate la fiecare fază”

Andrei Artean, mijlocașul ardelenilor, nu-și explică nici el ce s-a întâmplat în jocul echipei sale.

„Am început destul de bine, știam că au ceva probleme. Cred că cei de la Dinamo au câștigat astăzi meritat, chiar ne-au arătat fotbal să zic așa, știam că întâlnim o echipă foarte bună, cu multă calitate de la mijloc în sus, s-a văzut asta, ne-au pus în dificultate la fiecare fază.

Într-adevăr am jucat rău, ne pare rău pentru toți oamenii care au venit la meci și ne pare rău și de noi și pentru familiile noastre, care se uită meci.

Sunt jucători care joacă de mult împreună, au o dinamică foarte bună, o încredere foarte bună. Noi luptăm încă pentru cupele europene, ei n-au dreptul, iar asta ar fi trebuit să ne motiveze și mai tare”, a spus Artean la finalul partidei.

