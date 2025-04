U Cluj aduce întăriri Președintele ardelenilor a dezvăluit strategia de transferuri pentru sezonul viitor

Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a vorbit despre strategia de transferuri pe care ardelenii o vor avea din sezonul viitor.

Oficialul ardelenilor a discutat și despre situația în care se află Vladislav Blănuță, Lucas Masoero și Mamadou Thiam.

U Cluj s-a calificat în premieră în play-offul Superligii, iar ardelenii nu se opresc aici și se luptă pentru calificarea într-o cupă europeană.

Până la a-și asigura un loc în Europa, președintele ardelenilor a început deja să creioneze strategia de transferuri a echipei sale pentru sezonul viitor.

Președintele U Cluj, despre strategia de transferuri pentru sezonul viitor: „Mai vrem 5-6 jucători”

Radu Constantea este mulțumit de evoluțiile fotbaliștilor săi, iar acest lucru l-a făcut să ia decizia de a păstra același nucleu pentru sezonul viitor.

Primii jucători pe care președintele ardelenilor i-a asigurat pentru sezonul viitor sunt Dan Nistor și Alex Chipciu, ale căror contracte tocmai ce au fost prelungite pentru încă un sezon.

„Lui Dan Nistor și Alex Chipiciu le-am mai prelungit contractele pe încă un sezon. În mare parte, nucleul de jucători va rămâne același. Încă sunt în analiză jucătorii cărora le expiră contractele, vom vedea dacă inițiem cu ei discuții de prelungire.

Cu Lucas Masoero am început de ceva timp discuțiile, dar încă nu am ajuns la un consens din perspectiva propunerii financiare pe care noi i-am făcut-o sau a variantei pe care el o agreează. Am văzut o știre că l-ar vrea FCSB, dar noi nu știm nimic, dacă au existat discuții sau nu.

Până la urmă, îi expiră contractul în vară, deci nu se mai pune problema să primim noi o ofertă pentru transferul lui. Dacă s-au înțeles cu el, atunci lucrurile sunt clare. Dar, cel puțin din discuțiile pe care le-am avut în ultimele zile, nu cred că s-au înțeles deja.

Dar, în rest, nucleul cam rămâne… Thiam mai are contract pe încă un sezon, începând din vară. Am început deja și cu el anumite discuții, anumite tatonări.

Macalou mai are și el un an de contract începând din vară. Suntem mulțumiți de el, sperăm să se integreze cât mai repede și să continue în același ritm”, a transmis Radu Constantea, potrivit fanatik.ro.

Contractul lui Lucas Masoero cu U Cluj urmează să expire la finalul stagiunii curente, iar fundașul brazilian a intrat și pe radarul celor de la FCSB.

Președintele formației din Ardeal a declarat că echipa sa se va orienta către jucători din Superligă care cunosc foarte bine fotbalul românesc, iar una dintre ținte ar putea fi Marius Ștefănescu, de la FCSB.

Dorim să mai aducem pentru sezonul viitor undeva la 5-6 jucători. În principiu, ne dorim jucători din Superliga, care deja s-au acomodat la fotbalul românesc, iar ulterior ne vom orienta și spre jucători de afară. Ca jucător, Marius Ștefănescu de la FCSB poate fi o țintă, dar depinde foarte mult și de suma de transfer Radu Constantea

Radu Constantea, despre viitorul lui Blănuță: „Va fi dificil să-l păstrăm”

Radu Constantea a clarificat și situația lui Vladislav Blănuță, al cărui împrumut de la FC U Craiova va expira la finalul sezonului.

Șansele ca acesta să rămână în tabăra lui Ioan Ovidiu Sabău și din sezonul viitor sunt destul de mici, având în vedere prețul extrem de mare cerut de Adrian Mititelu pe acesta.

„La Blănuță va fi destul de dificil să-l păstrăm. Suma pe care domnul Mititelu o dorește pentru un transfer definitiv ne depășește posibilitățile.

Vrea undeva la 1,5 – 2 milioane de euro… Nu am discutat cu el direct, doar din declarațiile pe care le-a făcut. Iar din păcate, la ora aceasta, noi nu avem suma respectivă ca să ne permitem un astfel de transfer”, a punctat oficialul ardelean.

După primele 5 etape din play-off, U Cluj se află pe locul 4, cu 32 de puncte.

