Unde se joacă Dinamo - Chindia   Clubul a făcut anunțul oficial despre meciul din Cupa României: ce se întâmplă cu abonații +34 foto
Cupa Romaniei

Unde se joacă Dinamo - Chindia Clubul a făcut anunțul oficial despre meciul din Cupa României: ce se întâmplă cu abonații

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 20:06
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 20:26
  • Dinamo - Chindia Târgoviște (L2) se va juca în etapa a doua a grupei D din Cupa României
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partida se dispută pe terenul lui Dinamo, iar „câinii” au anunțat oficial care e stadionul ce o va găzdui și au pus în vânzare biletele.

„E necesar anul ăsta”  Andrei Nicolescu, despre ce vrea să realizeze Dinamo: „S-a șters tot cu buretele din amintire”
Citește și
„E necesar anul ăsta” Andrei Nicolescu, despre ce vrea să realizeze Dinamo: „S-a șters tot cu buretele din amintire”
Citește mai mult
„E necesar anul ăsta”  Andrei Nicolescu, despre ce vrea să realizeze Dinamo: „S-a șters tot cu buretele din amintire”

Dinamo - Chindia, în etapa a doua a grupelor Cupei României

Astfel, Dinamo - Chindia se va desfășura pe Arena Națională, pe 28 octombrie de la ora 19:00.

Biletele costă între 20 și 300 de lei și pot fi achiziționate online.

Abonamentele fanilor roș-albi pentru Liga 1 nu sunt valabile în Cupă, deci aceștia trebuie să-și ia bilet dacă vor să asiste la partidă.

„Dinamo vs. Chindia Târgoviște – Un nou duel pe Arena Națională

Arena Națională ne așteaptă pentru un nou episod al acestui sezon. Miercuri, 28 octombrie, băieții noștri vor disputa a doua etapă din faza grupelor Cupei României.

În prima etapă ne-am impus pe stadionul Oțelul din Galați în fața celor de la Sporting Liești, iar acum suntem gazde și vom primi vizita celor de la Chindia Târgoviște.

Meciul este unul important, pentru că, în caz de victorie, Dinamo își ia o opțiune serioasă pe primul loc din grupă.

Miercuri, Arena Națională își deschide porțile și vă așteptăm în număr cât mai mare, ca să facem atmosfera pe care doar câinii roșii știu să o facă!

Ne vedem în tribunele Arenei Naționale, câinilor!

Prețul biletelor:

  • VIP Experience – Inel 1 – 300 lei
  • Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 90 lei
  • Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 60 lei
  • Tribuna 2 – Inel 1 – 40 lei
  • Tribuna 2 Elevi / Studenți / Pensionari – 28 lei
  • Tribuna 2 Family Zone - 40
  • Peluza PCH – Inel 1&2 – 20 lei
  • Peluza oaspete – Inel 3 – 20 lei

Achiziționare bilete:

  • Biletele pot fi achiziționate atât online, cât și fizic, la casele de bilete, care vor fi deschise conform următorului program:
  • Miercuri, 28 octombrie, între orele 12:00 – 19:00, la punctele de vânzare de pe Bd. Pierre de Coubertin și Str. Maior Ion Coravu.
  • Biletele pot fi folosite în format digital (pe telefon) sau tipărite (format fizic).

⚠️Abonamentele nu sunt valabile pentru meciurile disputate în Cupa României!”, a scris clubul.

  • Dinamo a vrut să joace pe Arc meciul cu Chindia, cu discount, conform prosport.ro, dar nu l-a obținut.
  • „Câinii” voiau să plătească jumătate din suma de 15.000 de euro, cât costă închirierea arenei din centrul Capitalei, dar au fost refuzați.
Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (34 imagini)

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+34 Foto
labels.photo-gallery

Grupa D a Cupei României, etapa #2

  • Miercuri, 28 octombrie: Sporting Liești – FC Bacău (15:00, www.frf.tv), Dinamo – Chindia Târgoviște (19:00, Prima Sport, Digi Sport)
  • Joi, 29 octombrie: FC Voluntari – Universitatea Craiova (19:00, Prima Sport, Digi Sport)
Loc / EchipaMeciuriPuncte
1. Dinamo13
2. U Craiova13
3. FC Voluntari13
4. FC Bacău10
5. Chindia Târgoviște10
6. Sporting Liești10

Programul etapei a treia a grupelor Cupei României

Meciurile se vor juca în jurul datei de 2 decembrie, în funcție de deținătorii de drepturi TV.

Grupa D:

  • Universitatea Craiova - Dinamo
  • FC Bacău - FC Voluntari
  • Sporting Liești - Chindia Târgoviște

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cupa Romaniei suporteri dinamo bilete chindia targoviste arena nationala abonati grupe
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:32
Trump, atac la o legendă americană FOTO. L-a criticat aspru pe Lebron James: „O rușine totală!”. Reacția seacă a sportivului
Trump, atac la o legendă americană FOTO. L-a criticat aspru pe Lebron James: „O rușine totală!”. Reacția seacă a sportivului
10:37
Mauricio Pochettino, spectator de lux Pe cine a urmărit selecționerul SUA din tribune la meciul Universității Craiova
Mauricio Pochettino, spectator de lux Pe cine a urmărit selecționerul SUA din tribune la meciul Universității Craiova
10:02
Infantino, ce lovitură! Elvețianul a obținut susținerea „marelui dușman” la alegerile pentru șefia FIFA
Infantino, ce lovitură! Elvețianul a obținut susținerea „marelui dușman” la alegerile pentru șefia FIFA
10:04
Top weekend matches #11 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 24-25 octombrie
Top weekend matches #11 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 24-25 octombrie
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Stranieri
22.10
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Citește mai mult
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
Conference League
22.10
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
Citește mai mult
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
Superliga
22.10
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
Citește mai mult
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
B365
21.10
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
Citește mai mult
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share