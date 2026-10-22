Unde se joacă Dinamo - Chindia Clubul a făcut anunțul oficial despre meciul din Cupa României: ce se întâmplă cu abonații

Dinamo - Chindia Târgoviște (L2) se va juca în etapa a doua a grupei D din Cupa României

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Partida se dispută pe terenul lui Dinamo, iar „câinii” au anunțat oficial care e stadionul ce o va găzdui și au pus în vânzare biletele.

Dinamo - Chindia, în etapa a doua a grupelor Cupei României

Astfel, Dinamo - Chindia se va desfășura pe Arena Națională, pe 28 octombrie de la ora 19:00.

Biletele costă între 20 și 300 de lei și pot fi achiziționate online.

Abonamentele fanilor roș-albi pentru Liga 1 nu sunt valabile în Cupă, deci aceștia trebuie să-și ia bilet dacă vor să asiste la partidă.

„Dinamo vs. Chindia Târgoviște – Un nou duel pe Arena Națională

Arena Națională ne așteaptă pentru un nou episod al acestui sezon. Miercuri, 28 octombrie, băieții noștri vor disputa a doua etapă din faza grupelor Cupei României.

În prima etapă ne-am impus pe stadionul Oțelul din Galați în fața celor de la Sporting Liești, iar acum suntem gazde și vom primi vizita celor de la Chindia Târgoviște.

Meciul este unul important, pentru că, în caz de victorie, Dinamo își ia o opțiune serioasă pe primul loc din grupă.

Miercuri, Arena Națională își deschide porțile și vă așteptăm în număr cât mai mare, ca să facem atmosfera pe care doar câinii roșii știu să o facă!

Ne vedem în tribunele Arenei Naționale, câinilor!

Prețul biletelor:

VIP Experience – Inel 1 – 300 lei

Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 90 lei

Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 60 lei

Tribuna 2 – Inel 1 – 40 lei

Tribuna 2 Elevi / Studenți / Pensionari – 28 lei

Tribuna 2 Family Zone - 40

Peluza PCH – Inel 1&2 – 20 lei

Peluza oaspete – Inel 3 – 20 lei

Achiziționare bilete:

Biletele pot fi achiziționate atât online, cât și fizic, la casele de bilete, care vor fi deschise conform următorului program:

Miercuri, 28 octombrie, între orele 12:00 – 19:00, la punctele de vânzare de pe Bd. Pierre de Coubertin și Str. Maior Ion Coravu.

Biletele pot fi folosite în format digital (pe telefon) sau tipărite (format fizic).

⚠️Abonamentele nu sunt valabile pentru meciurile disputate în Cupa României!”, a scris clubul.

Dinamo a vrut să joace pe Arc meciul cu Chindia, cu discount, conform prosport.ro, dar nu l-a obținut.

„Câinii” voiau să plătească jumătate din suma de 15.000 de euro, cât costă închirierea arenei din centrul Capitalei, dar au fost refuzați.

Grupa D a Cupei României, etapa #2

Miercuri, 28 octombrie: Sporting Liești – FC Bacău (15:00, www.frf.tv), Dinamo – Chindia Târgoviște (19:00, Prima Sport, Digi Sport)

(15:00, www.frf.tv), (19:00, Prima Sport, Digi Sport) Joi, 29 octombrie: FC Voluntari – Universitatea Craiova (19:00, Prima Sport, Digi Sport)

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. Dinamo 1 3 2. U Craiova 1 3 3. FC Voluntari 1 3 4. FC Bacău 1 0 5. Chindia Târgoviște 1 0 6. Sporting Liești 1 0

Programul etapei a treia a grupelor Cupei României

Meciurile se vor juca în jurul datei de 2 decembrie, în funcție de deținătorii de drepturi TV.

Grupa D:

Universitatea Craiova - Dinamo

FC Bacău - FC Voluntari

Sporting Liești - Chindia Târgoviște

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