Doliu la Oțelul Galați Fostul atacant al echipei a murit la doar  38 de ani » În martie fusese diagnosticat cu cancer

Vadim Crîcimari, fostul atacant al Oțelului Galați, a încetat din viață miercuri, 4 noiembrie, la vârsta de 38 de ani.

Fotbalistul din Republica Moldova suferea de o formă agresivă de cancer, pentru care urma un tratament într-o clinică din Italia.

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Vestea decesului a fost anunțată de clubul gălățean, unde Crîcimari fusese legitimat în sezonul 2021-2022, când Oțelul evolua în Liga 3.

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Oțelul Galați a anunțat decesul lui Vadim Crîcimari: „Condoleanțe familiei!”

Fostul atacant fusese diagnosticat în luna martie cu limfom Burkitt în stadiul IV, o formă rară și agresivă de cancer al sistemului limfatic.

Familia și apropiații au organizat atunci o strângere de fonduri pentru a-l ajuta să își continue tratamentul, conform agerpres.ro.

Au fost adunați peste 23.000 de euro, însă fostul fotbalist s-a stins din viață după mai multe luni de luptă cu boala.

„Vadim Crîcimari, atacant care a jucat în roș-alb-albastru în sezonul 2021-2022, a plecat într-o lume mai bună. Condoleanțe familiei!”, au transmis reprezentanții Oțelului.

Născut la Tiraspol, Vadim Crîcimari a evoluat de-a lungul carierei pentru mai multe echipe din Republica Moldova, printre care Sfântul Gheorghe, Zimbru Chișinău și Dacia Buiucani.

Atacantul a avut și experiențe în străinătate, la FK Mughan, în Azerbaidjan, și la SKA-Energiya Habarovsk și FC Tosno, în Rusia.

În România, a fost legitimat la Oțelul Galați și Dacia Unirea Brăila.

Fostul atacant și-a continuat activitatea în fotbal, iar în ultima perioadă a lucrat ca antrenor la o școală de copii și juniori din Republica Moldova.

În urma sa au rămas soția, Victoria, și cei doi copii, Rianna și Raul, potrivit radiomoldova.md.

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