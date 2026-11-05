Doliu la Oțelul Galați Fostul atacant al echipei a murit la doar  38 de ani » În martie fusese diagnosticat cu cancer

- Vadim Crîcimari, fostul atacant al Oțelului Galați, a încetat din viață miercuri, 4 noiembrie, la vârsta de 38 de ani.
- Fotbalistul din Republica Moldova suferea de o formă agresivă de cancer, pentru care urma un tratament într-o clinică din Italia.
Vestea decesului a fost anunțată de clubul gălățean, unde Crîcimari fusese legitimat în sezonul 2021-2022, când Oțelul evolua în Liga 3.
Oțelul Galați a anunțat decesul lui Vadim Crîcimari: „Condoleanțe familiei!”
Fostul atacant fusese diagnosticat în luna martie cu limfom Burkitt în stadiul IV, o formă rară și agresivă de cancer al sistemului limfatic.
Familia și apropiații au organizat atunci o strângere de fonduri pentru a-l ajuta să își continue tratamentul, conform agerpres.ro.
Au fost adunați peste 23.000 de euro, însă fostul fotbalist s-a stins din viață după mai multe luni de luptă cu boala.
„Vadim Crîcimari, atacant care a jucat în roș-alb-albastru în sezonul 2021-2022, a plecat într-o lume mai bună. Condoleanțe familiei!”, au transmis reprezentanții Oțelului.
Născut la Tiraspol, Vadim Crîcimari a evoluat de-a lungul carierei pentru mai multe echipe din Republica Moldova, printre care Sfântul Gheorghe, Zimbru Chișinău și Dacia Buiucani.
Atacantul a avut și experiențe în străinătate, la FK Mughan, în Azerbaidjan, și la SKA-Energiya Habarovsk și FC Tosno, în Rusia.
În România, a fost legitimat la Oțelul Galați și Dacia Unirea Brăila.
Fostul atacant și-a continuat activitatea în fotbal, iar în ultima perioadă a lucrat ca antrenor la o școală de copii și juniori din Republica Moldova.
În urma sa au rămas soția, Victoria, și cei doi copii, Rianna și Raul, potrivit radiomoldova.md.