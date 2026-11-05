Bornele lui Cristiano Ronaldo Cele mai importante momente trăite de CR7 în cei 23 de ani petrecuți la naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a decis să se retragă de la națională, după 23 de ani în care a îmbrăcat tricoul Portugaliei.

Care sunt printre cele mai importante momente ale portughezului la prima reprezentativă, mai jos în articol.

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Ronaldo a adunat 234 de selecții și 146 de goluri, fiind atât fotbalistul cu cele mai multe apariții, cât și cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin.

Cristiano a debutat la națională când avea 18 ani, pe 20 august 2003, într-un meci împotriva Kazahstanului.

În următoarele două decenii, a devenit liderul reprezentativei și a stabilit recorduri care păreau greu de imaginat.

Trofeele câștigate de Ronaldo la națională

În cei 23 de ani în care a jucat pentru Portugalia, Cristiano Ronaldo a cucerit trei trofee la națională. Este vorba de Campionatul European (2016) și două Ligi ale Națiunilor (2019, 2025).

Cel mai important a fost însă triumful din 2016. Ronaldo a înscris 3 goluri la Euro 2016, dar nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor și în finala cu Franța.

A rezistat doar 25 de minute, fiind înlocuit din cauza unei accidentări. Ronaldo a trăit meciul cu aceeași intensitate și de la marginea terenului.

Portugalia a câștigat atunci cu 1-0, grație golului marcat de Eder în prelungiri. Ronaldo s-a bucurat extrem de mult alături de selecționerul Fernando Santos, iar la final a ridicat trofeul deasupra capului.

Cele trei goluri marcate împotriva Suediei

Ronaldo a reușit o performanță remarcabilă într-un meci cu Suedia, pe 19 noiembrie 2013, la Solna. Starul lusitan, care evolua atunci pentru Real Madrid, a reușit o „triplă” și a contribuit decisiv la calificarea naționalei sale la Campionatul Mondial din 2014.

Zlatan Ibrahimovic, unul dintre cei mai buni atacanți din istorie, a jucat și el în acel meci. A înscris de două ori pentru Suedia, dar naționala sa a pierdut însă cu 2-3.

146 de goluri și un record mondial

Cristiano Ronaldo a înscris 146 de goluri în 234 de selecții și deține recordul pentru cele mai multe reușite la nivelul echipelor naționale masculine.

Primul gol reușit de CR7 la națională a fost înscris pe stadionul „Dragao”, la meciul de deschidere al Euro 2004, împotriva Greciei.

Ronaldo a intrat pe teren în acea partidă imediat după pauză și a reușit să marcheze în prelungiri, din pasa lui Luis Figo. Portugalia a pierdut atunci cu 1-2.

În plus, Cristiano a devenit primul fotbalist din istorie care a înscris la cinci ediții diferite ale Cupei Mondiale, performanță pe care a completat-o la turneul final din această vară.

Cele trei goluri marcate și împotriva Spaniei

Un alt meci spectaculos al lui Ronaldo a fost împotriva Spaniei, în primul meci al Portugaliei de la Campionatul Mondial din 2018.

Acesta a reușit atunci un hattrick la capătul unei partide care s-a încheiat la egalitate, scor 3-3.

La acel turneu, Ronaldo a mai punctat și împotriva Marocului, scor 1-0. Campioana europeană de atunci a fost eliminată în optimi de Uruguay, scor 1-2.

Moartea tatălui său, în 2005

Pe 6 septembrie 2005, înaintea unui meci cu Rusia din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2006, Ronaldo a primit o veste cruntă: tatăl său decedase.

Federația Portugheză de Fotbal l-a sfătuit atunci pe acesta să plece acasă pentru a fi alături de familia sa, dar Ronaldo a decis să rămână și să joace meciul cu Rusia.

Partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar Cristiano a fost desemnat omul meciului.

Nu mai pot face nimic pentru tatăl meu. Voi juca meciul, iar apoi mă voi întoarce acasă. Luiz Felipe Scolari, fostul selecționer al Portugaliei, despre spusele lui Ronaldo

Record absolut la Campionatul European

Ronaldo este și cel mai bun marcator din istoria Campionatului European, cu 14 goluri înscrise la turneele finale.

Portughezul a participat la șase ediții ale competiției, între 2004 și 2024, un alt record pentru un fotbalist masculin.

Dacă sunt luate în calcul și preliminariile, Ronaldo ajunge la 55 de goluri în competiția europeană.

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