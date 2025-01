Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a declarat că va întări echipa în această iarnă, pentru ca Leo Grozavu să aibă o misiune cât mai facilă în partea secundă de campionat.

Omul de afaceri este sigur că echipa se va salva de la retrogradare la final.

FC Botoșani a realizat trei transferuri în această iarnă - Alexandru Cîmpanu (UTA Arad, via Universitatea Craiova), Enriko Papa (liber) și Alexandru Albu (Al-Safa) - însă nu are de gând să se oprească aici.

Moldovenii se luptă cu Sepsi pentru achiziționarea atacantului ucrainean Artem Besedin, ai cărui impresari joacă la două capete.

Valeriu Iftime e optimist: „Ne salvăm 100%”

Valeriu Iftime este sigur că va mai bifa câteva mutări de efect în această iarnă, chiar dacă impresarii îi dau mari bătăi de cap la negocieri.

În discuția cu reporterii GOLAZO.ro, Valeriu Iftime recunoaște că a stat de vorbă cu omologul său de la FCSB, Gigi Becali, însă nu mai are forța financiară de a se apropia de pretențiile jucătorilor roș-albaștrii.

S-a interesat Luis Phelipe, William Baeten și Daniel Popa, însă niciuna dintre piste nu a fost abordabilă.

Vine și „marfă” nouă în această perioadă de „mercato”?

O să vină și marfă. El hotărăște. Marfa o găsești. Fiecare jucător mai răsărit are cel puțin doi impresari. Unul îl propune la o echipă, celălalt la altă echipă. Și dup-aia se face un fel de licitație. Asta e piața. Putem găsi jucători. Nu cred că este o tragedie. Eu vreau un vârf de atac și un fundaș central.

Domnul Becali nu poate să vă ajute?

Domnul Becali nu are așa ceva. Nu mi-l dă pe Dawa îndărăt. Nici pe Ngezana. Popa pleacă în altă parte. Am vorbit cu dumnealui (n.r. - Gigi Becali) pe alte teme, dar e complicat, pentru că sunt salarii foarte mari acolo și nu acceptă. Așa s-a întâmplat cu Haruț, pe care l-am vrut de 10 ori. De la 10-15.000 de euro la 7.000 de euro nu vine niciun jucător

L-ați cerut pe Daniel Popa?

Nu am vorbit de Popa. Am vorbit cu unul dintre impresarii săi și a spus că are alte direcții.

Sunt și ceva probleme cu Albu? Că a jucat la două formații (Al-Hazem și Al-Safa).

Cred că nu mai sunt. Sunt niște probleme, înțeleg că toți juriștii noștri au cercetat și ar fi ok. E semnat. Avea o chestiune cu ceva două echipe, dar faptul că nu a fost plătit îl scot avocații, la AFAN. Toți au zis că trebuie apărat jucătorul. Nu poți să nu-i dai niciun ban și să-l lași fără muncă. Mi-am asumat treaba asta, că mai erau și alte echipe. Le-am zis: «Luați-l pe Albu, să fie în curtea noastră, să-i facem actele, să rezolvăm. Dar trebuie să-l luăm» Trebuie să te miști foarte repede la un jucător bun. Dacă ești cu «hai să-ți dau, să nu-ți dau, să vedem». Nu aduci la Botoșani niciunul bun.

Ce se întâmplă la Botoșani? Nu mai este echipa din urmă cu câțiva ani.

Aveți dreptate. Am mai spus acum doi-trei ani, că eram super-hotărât să mă las. Fotbalul avea o limită și consideram că sunt cheltuieli foarte mari. Mi se părea simplu să vină cineva și să-i dau eu bani, ca un sponsor bun, să susțin fotbalul din Botoșani. Din păcate, nu a venit nimeni. Chiar voiam să plec. Chiar aș pleca, ieri, dacă aș găsi pe cineva care să finanțeze în locul meu și al colegilor mei. Anul trecut am cheltuit 4.000.000 de euro, deficit, și nu e nimic comod .

Cum mai este cu atacantul ucrainean (n.r. - Besedin)? Sepsi nu mai e sigură de transfer.

Păi, vedeți? Unu mi-l vinde mie și unul lui Sepsi. Acum se leagă. Și la Mailat a fost la fel. Contează locul în clasament. Când vin greutățile, vin ca la omul sărac - nici boii nu mai trag. Locul din clasament, nu vin fotbaliști, distanța, și când le pui la pachet, plătești aceiași bani ca la o echipă din București și ești pe penultimul loc. Îți vine să pleci în alte direcții.

Se mai face stadionul la Botoșani?

Totul începe cu „Din păcate”. Din păcate, am pierdut trenul și în 2024, pentru că în noiembrie-decembrie puteam face un pas cu proiectul, pentru a ajunge într-o poziție de finanțare. Nu am fost noi în stare (consultantul și Primăria Botoșani) să răspundă la 10 întrebări ușoare. N-au răspuns nici acum. E o lipsă de responsabilitate, empatie, respect. Habar n-am. A rămas proiectul dat deoparte. Iar în 2025, din păcate, la cum arată Ordonanța Trenuleț, cheltuielile statului, va fi foarte greu să obținem o finanțare pentru stadionul din Botoșani. Asta e viața. Îmi pare sincer rău. E o dezamăgire mare. Un stadion nou îți dă un nou impuls, vin oameni, rezonanță, cutare. N-ai stadionul, e un fel de tristețe asumat. Aia n-ai, aia n-ai. Ne mai și critică unii cu gazon. E adevărat, că trebuie făcut. Trebuie refăcut stadionul, gazonul, vestiarele care sunt vechi. O împrospătare, să dai un var. Acum arată rău. Vii de la un stadion modern, la Botoșani, cobori din anul 2024 în 1986. Asta e realitatea. Dacă ar fi stadionul meu, într-un fel sau altul, m-aș ocupa de el. Dar să faci investiții într-o zonă public, nu merge. Că nu faci ce vrei. E foarte complicat și sper să am o discuție, anul ăsta, cu primarul meu: Ce facem, cum facem

Se mai salvează încă o dată FC Botoșani?

Aoleu, asta nu e o întrebare. „Se mai salvează încă o dată FC Botoșani, domnule Iftime”. Așa trebuie să fie, o certitudine, o afirmație. Ne salvăm 100%. Așa cred. Cu Leo și echipa de acum nu avem cum să retrogradăm. Eu zic că o să fie ok .