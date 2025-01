Miriuță, prezentat oficial la Poli Iași Tehncianul a revenit în Liga 1 , după o pauză de aproape 5 ani

Vasile Miriuță (56 de ani) a fost prezentat oficial ca noul antrenor al celor de la Poli Iași, după demiterea lui Emil Săndoi (59 de ani).

Ultima experiență a lui Vasile Miriuță ca antrenor al unei echipe de pe prima scenă a fotbalului românesc a avut loc în sezonul 2019-2020, când timp de șase luni a fost la cârma lui Hermannstadt.

De atunci, tehnicianul a activat doar în ligile inferioare, la Minaur Baia Mare, Chindia Târgoviște și Sănătatea Cluj.

Vasile Miriuță, prezentat oficial la Poli Iași

Vasile Miriuță a ajuns la un acord cu Poli Iași, după ce gruparea din Copou a anunțat despărțirea de Emil Săndoi, în urma rezultatelor nefavorabile din ultima vreme: opt meciuri fără succes.

Tehnicianul a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă.

„Mă bucur că sunt aici. În ultima perioadă nu am mai vrut să antrenez. Am venit să ajut Poli Iași să rămână în prima divizie. Am venit să ajut un prieten, pe domnul Șfaițer. Am încredere în băieți, în mine și staff”, a spus Vasile Miriuță.

De asemenea, noul tehnician al moldovenilor a transmis că își dorește întăriri.

„Îmi mai doresc doar doi jucători, un atacant și un inter, un număr 8. Voi face și mici modificări, însă nu le spun acum, să nu le știe cei de la Craiova, cu care jucăm duminică. Dacă vom avea și puțin noroc, mai ales că eu sunt un tip norocos, vom face treabă bună!”, a adăugat Miriuță, citat de gsp.ro

Alături de Miriuța la conferința de presă a fost prezent și Cornel Sfaiter, președinte Consiliul Director de la Poli Iasi, care a vorbit despre demiterea lui Emil Săndoi.

„Lipsa rezultatelor nu ține pe nimeni pe banca tehnică. Dacă era antrenor și băiatul meu, la fel aș fi procedat. Vreau să-i mulțumesc lui Emil, echipa nu a arătat rău, însă a avut ghinion. Și asta i-am spus și lui Emil Săndoi, vreau să rupem ghinionul”, a precizat Cornel Șfaițer, președintele Consiliul Director de la Poli Iași, citat de telem.ro

Vasile Miriuță va debuta pe banca celor de la Poli Iași, duminică, 2 februarie, de la ora 17:15, în deplasare, pe terenul Universității Craiova, echipă pe a cărei bancă va debuta și noul ei antrenor, Mirel Rădoi.

Înaintea partidei de duminică, Poli Iași ocupă locul 14 cu 22 de puncte după 23 de etape.

Comunicatul celor de la Poli Iași cu privire la numirea lui Miriuță

„Noul antrenor principal al Politehnicii Iași este Vasile Miriuță! În urmă cu puțin timp, tehnicianul în vărstă de 56 de ani (n. 19.09.1968) a semnat contractul cu gruparea din Copou. Vasile Miriuță are o experiență vastă ca antrenor. Dinamo, CFR Cluj, FC Hermannstadt, Ceahlăul Piatra Neamț, în țară, Energie Cottbus, Gyor, în străinătate sunt doar câteva dintre bornele carierei sale care se apropie de 350 de jocuri pe banca tehnică.

Ca fotbalist, Vasile Miriuță s-a format la Baia Mare, el fiind născut la Baia Sprie. La începutul anilor 90 a ajuns la Dinamo, apoi a trecut granița și a fost legitimat la formații din Ungaria, Germania și Franța, cea mai bună perioadă având-o în tricoul celor de la Energie Cottbus.

A jucat și 9 meciuri pentru naționala Ungariei, cu un gol marcat, contra Spaniei. La Poli Iași, Vasile Miriuță va colabora cu Francisc Dican (antrenor secund), Radu Sardescu (antrenor pentru portari) și Stelian Isac (preparator fizic).Mult succes în Copou, Vasile Miriuță!” se arată în comunicatul celor de la Poli Iași, de pe site-ul oficial