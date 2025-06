Daniel Pancu (47 de ani) este încrezător că elevii săi pot obține un rezultat pozitiv împotriva spaniolilor.

Selecționerul „tricolorilor mici” a clarificat situația neplăută creată după vorbele acide îndreptate către jucători după meciul cu Italia, 0-1.

România - Spania se va juca sâmbătă, de la 19:00, în al doilea meci de la EURO U21 2025, din Slovacia. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

Daniel Pancu: „Dacă facem meciul perfect, putem câștiga”

„Spaniolii au stilul lor inconfundabil. Nu pot să fac comparații între generații. Poate sunt puțin mai buni față de cei din 2023 care au pierdut finala cu Anglia. Există calculul hârtiei, favorite, dar trebuie să demonstrezi pe teren.

Cu Italia cred că am trecut peste trac. O să fie un altfel de joc cu Spania. Eu m-am născut lipsit de complexe în fotbal și asta încerc să transmit. Dacă suntem perfecți și avem șansă putem să-i batem. O dată din 10 îi putem bate pe spanioli și se poate întâmpla mâine.

Mă gândesc până mâine dacă intervin puțin la sistem. E simplu ca bună ziua, avem nevoie de goluri. Pe lângă perfecțiune avem nevoie și de kilometri în plus. Cu siguranță că ar fi victoria carierei și pentru mine, și pentru jucători”, a spus Daniel Pancu.

Daniel Pancu: „Ieșirea din grupa asta ar fi echivalentul câștigării trofeului”

Pancu a vorbit și despre obiectivul României, acela de a ieși din grupă. Selecționerul a adăugat că o astfel de performanță ar fi echivalentă cu câștigarea trofeului de campioni.

„Ieșirea din grupa asta ar fi echivalentul unei finale sau a câștigării trofeului. Cu Italia am jucat bine. Frustrarea mea nu a fost legată de ratări, ci de o poziționare simplă la golul primit și de două cadouri din care au ieșit o bară și încă o ocazie importantă.

Cu noi au avut cele mai puțin ocazii, deși sunt o formație foarte ofensivă. Trebuie să fim perfecți și să marcăm goluri. Nu mai avem altă șansă cu Spania”, a subliniat Pancu.

Daniel Pancu, despre atacurile la adresa jucătorilor: „Poate par dur, dar sunt doar corect”

Discursul dur pe care Daniel Pancu l-a avut imediat după finalul meciului cu Italia, scor 1-0, i-a avut în prim plan pe jucătorii săi.

Acum, selecționerul „tricolorilor mici” a venit cu clarificări și a lăsat de înțeles că nu există nicio tensiune între el și jucătorii, ci doar spune lucrurilor pe nume.

„La 20:53 am transmis ultimul mesaj către bancă și era exact faza golului. De aceea am fost atât de tensionat. Poate par dur, dar sunt doar corect și am o relație corectă cu jucătorii. Diferența s-a făcut la reunire. Italienii au terminat Serie A pe 25 mai, pe 27 mai s-au reunit. La noi au fost jucători cu 3-4 zile de vacanță. Diferența a făcut-o mentalul lor. L-am auzit și pe nea Mircea zilele trecute. Dacă voi mai fi în situația de a pregăti un turneu final, nu va mai fi pauză decât o zi. Aici s-a înclinat balanța.

Golul acela cu Italia nu trebuia să-l luăm. Un milion la sută cu mine pe bancă acel gol nu se primea. Eu îl atenționam verbal pe jucător că nu era pe poziția lor. Intervin foarte puțin în ofensivă, le las libertate. Nu s-ar fi primit golul sau se primea dacă ne dribla jucătorul, nu cu spațiu neocupat”, a declarat Pancu, la conferința de presă.

Clasamentul Grupei A la EURO 2025

Loc / Echipă Puncte 1. Spania 3 2. Italia 3 3. Slovacia 0 4. România 0

Programul din grupa României la turneul final

Miercuri, 11 iunie: Slovacia – Spania 2-3 | Italia – România 1-0

1-0 Sâmbătă, 14 iunie: Spania – România (Bratislava, ora 19:00) | Slovacia – Italia (Trnava, ora 22:00)

(Bratislava, ora 19:00) | Slovacia – Italia (Trnava, ora 22:00) Marți, 17 iunie: România – Slovacia (Bratislava, ora 22:00) | Spania – Italia (Trnava, ora 22:00)

Grupele EURO 2025

Grupa A: Slovacia, Spania, Italia, România

Grupa B: Cehia, Anglia, Germania, Slovenia

Grupa C: Portugalia, Franța, Polonia, Georgia

Grupa D: Finlanda, Țările de Jos, Ucraina, Danemarca

