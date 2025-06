România U19 - Muntenegru U19 2-1. Victorie obținută de „tricolorii” la meciul de debut la Euro 2025, turneu organizat în România.

Startul partidei a fost unul echilibrat, presiunea turneului a fost resimțită din plin de către jucătorii lui Ion Marin.

România, victorie la debutul la EURO U19 2025

Muntenegru a profitat de prima ocazie și a înscris, în minutul 13, atunci când jucătorii lui Nenad Vukcevic au trimis o minge lungă, la 30 de metri de poartă, iar fundașii Darius Fălcușan și Emanuel Marincău au greșit în repetate rânduri.

Niciunul dintre ei nu a reușit să degajeze, iar mingea a ajuns la Kostic, care a trimis rapid la Vlahovic, iar atacantul muntenegrean a finalizat cu un șut plasat din 12 metri.

România a reacționat foarte bine după gol. Elevii lui Ion Marin au avut posesia și inițiativa, în timp ce Muntenegru doar s-a apărat.

În a doua repriză, România a fost echipa mai periculoasă. Iar golul egalizator a venit în minutul 63, după ce Marincău a deviat cu capul în plasă mingea centrată din lovitură liberă de Băsceanu.

Apoi, Băsceanu, Dănciuțiu, Cercel și Szimionaș s-au întrecut în ocazii, ultimul dintre ei cu o bară în minutul 86.

Eroul serii a venit de pe bancă. David Barbu a profitat de o poziționare greșită a apărării muntenegrenilor, iar, liber din 12 metri, a înscris cu un șut plasat excelent cu latul la colțul lung.

În ultimele minute, muntenegrenii nu au mai avut puterea de a forța egalare, iar România a câștigat partida de pe „Arcul de Triumf” cu scorul de 2-1.

Spania, debut cu dreptul

Campionatul European U19 din 2025 se dispută în perioada 13-26 iunie 2025, pe stadioanele din București, Ploiești și Voluntari.

În cealaltă partidă a grupei, Spania a învins Danemarca cu scorul de 1-0. Partida s-a jucat pe Giulești.

Astfel, după prima etapă, România se află pe primul loc, la egalitate de puncte și golaveraj cu Spania.

În următoarea partidă, România o va întâlni pe Spania U19, luni, de la ora 21:00, pe stadionul Anghel Iordănescu, din Voluntari.

România U19 - Muntenegru U19 2-1

A marcat: Marincău 63, Barbu 90 / Vlahovic 13

Min. 90+5 - Final de partidă. România învinge Muntenegru cu 2-1

Min. 90 - Gol România, 2-1! David Barbu înscrie cu un șut de la 14 metri și aduce victoria „tricolorilor”

Min. 86 - Ocazie mare pentru România! Bărăitaru trage de la 30 de metri direct în bara laterală

Min. 77 - Perovic reia balonul din foarfecă, din apropierea punctului cu var, iar balonul se duce pe lângă poarta

Min. 63 - Gol România, 1-1! Emanuel Marincău înscrie cu capul din 7 metri

Min. 55 - Păcuraru își încearcă norocul cu un șut din interiorul careului, dar portarul advers este pe fază și reține balonul

Min. 46 - A început repriza secundă

Min. 45 - Pauză pe „Arcul de Triumf”

Min. 37 - David Matei șutează de la 20 metri. Balonul este deviat și trece ușor pe lângă poartă

Min. 23 - Ocazie mare pentru România! Vermeșan șutează din 12 metri direct în portar, apoi mingea trece prin fața porții

Min. 13 - Gol Muntenegru, 1-0! Oaspeții deschid scorul prima atacantul Vuk Vlahovic. Fotbalistul muntenegrean înscrie cu un șut la colțul lung de la 13 metri

Min. 11 - Vermeșan încearcă un șut la colțul lung din colțul careului, însă mingea trece pe lângă poartă

Min. 1 - A început partida

„Tricolorii mici” debutează într-o partidă împotriva selecționatei similare a Muntenegrului, care are loc pe stadionul „Arcul de Triumf”.

România U19 - Muntenegru U19, echipele de start

România U19: Munteanu - Cercel, Fălcușan, Marincău, Marița - Szimionaș, Păcuraru, Matei, Tarbă - Kodor, Vermeșan

Munteanu - Cercel, Fălcușan, Marincău, Marița - Szimionaș, Păcuraru, Matei, Tarbă - Kodor, Vermeșan Rezerve : Simon, Chinteș, Călugăr, Bărăitaru, Marin, Băsceanu, Dănciuțiu, Guțea, Barbu

: Simon, Chinteș, Călugăr, Bărăitaru, Marin, Băsceanu, Dănciuțiu, Guțea, Barbu Selecționer: Ion Marin

Ion Marin Muntenegru U19: Milovic - Vracar, Toasevic, Damjanovic, Maras - Camaj, Savovic, Vukanic, Vlahovic, Dukanovic - Kostic

Milovic - Vracar, Toasevic, Damjanovic, Maras - Camaj, Savovic, Vukanic, Vlahovic, Dukanovic - Kostic Rezerve : Durovic, Zlaticanin, Cetkovic, Perovic, Jukovic, Sekularac

: Durovic, Zlaticanin, Cetkovic, Perovic, Jukovic, Sekularac Selecționer: Nenad Vukcevic

Arbitru: Menelaos Antoniou (Cipru)/ Asistenți :Eraklis Komodromos (Cipru) și Petar Mitrev (Bulgaria)/ Arbitru de rezervă : Bence Csonka (Ungaria).

Menelaos Antoniou (Cipru)/ :Eraklis Komodromos (Cipru) și Petar Mitrev (Bulgaria)/ : Bence Csonka (Ungaria). Stadion: „Arcul de Triumf”

Regulă nouă la Euro U19

La adunarea generală anuală a Internațional Football Association Board (IFAB) de pe 1 martie s-a votat ca o nouă regulă să fie introducă în Legile jocului de fotbal.

Noua regulă presupune că dacă portarul are mingea sub control și nu o repune în joc în cel mult 8 secunde, atunci echipa adversă va beneficia de un corner.

Această regula a fost deja aplicată și la EURO U21, din Slovacia, unde e prezentă și România.

Arbitrul va semnaliza în mod vizibil momentul când portarul mai are la dispoziție 5 secunde pentru a repune mingea în joc.

Această nouă regulă o va înlocui pe cea precedentă, când arbitrul acorda lovitură liberă indirectă pentru echipa adversă, în cazul în care portarul ținea mingea mai mult de 6 secunde.

Cum poate fi aplicată noua regulă:

Numărătoarea va începe în momentul în care portarul se va afla în control asupra balonului, fără a fi incomodat de vreun adversar

Arbitrul va semnaliza momentul când portarul mai are 5 secunde pentru a repune mingea în joc

În cazul în care un adversar obstrucționează portarul advers în momentul numărătorii, arbitrul va acorda lovitură liberă indirectă în favoarea echipei portarului.

Ion Marin: „Aceşti băieţi care reprezintă viitorul României”

Selecționerul României, Ion Marin a dezvăluit că obiectivul „tricolorilor” este accederea în fazele superioare ale turneului. Totodată, Marin a avut un mesaj și pentru suporteri.

„Sperăm că vom fi inspiraţi şi că vom alege tactica cea mai bună în funcţie de adversarul pe care îl vom întâlni. Prea multe goluri nu cred că o să vedem la acest turneu final, dar meciurile cu siguranţă vor fi disputate.

Eu sper să producem un fotbal bun, să ne ridicăm la un nivel bun şi rezultatul să fie o consecinţă a jocului. Jucăm bine, poate câştigăm, nu jucăm bine, atunci sunt alte probleme.

Profit de ocazie să fac din nou un apel către liderii galeriilor din Capitală, care sunt foarte bine organizaţi, să vină la meciurile acestei naţionale să îi susţină pe aceşti băieţi care reprezintă viitorul României.

În mod sigur aceşti copii au nevoie de încurajarea suporterilor. Pentru ei ar însemna foarte, foarte mult. Îi asigur pe suporteri că jucătorii vor da totul pe teren pentru a arăta respectul lor faţă de public” a declarat Ion Marin, la conferința de presă, potrivit digisport.ro

Nicușor Stanciu, mesaj de încurajare pentru „tricolori”

Nicușor Stanciu, căpitanul primei reprezentative, fotbalist cu peste 80 de selecții la naționala de seniori, participant și marcator la UEFA EURO U19 din 2011, i-a încurajat pe actualii tricolori U19 înainte de debutul la Campionatul European.

„Salut, băieți! Vreau să vă urez multă baftă la campionatul european, sper să faceți meciuri bune, să aveți încredere în voi și să obțineți un rezultat mare pentru România. Multă baftă!” a fost mesajul lui Stanciu.

Lotul României U19 pentru EURO 2025

Portari: Máté Simon (FK Csikszereda), Rafael Munteanu (Câmpulung Muscel / Farul Constanța);

Máté Simon (FK Csikszereda), Rafael Munteanu (Câmpulung Muscel / Farul Constanța); Fundași: Alin Chinteș (Unirea Ungheni / Universitatea Cluj), Ionuț Cercel (FCSB), Emanuel Marincău (Mainz 05 / Germania), Darius Fălcușan (Empoli FC / Italia), Raul Marița (Greuther Furth / Germania), Răzvan Călugăr (Unirea Alba Iulia / AFC Hermannstadt), Matei Marin (Steaua București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina);

Alin Chinteș (Unirea Ungheni / Universitatea Cluj), Ionuț Cercel (FCSB), Emanuel Marincău (Mainz 05 / Germania), Darius Fălcușan (Empoli FC / Italia), Raul Marița (Greuther Furth / Germania), Răzvan Călugăr (Unirea Alba Iulia / AFC Hermannstadt), Matei Marin (Steaua București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina); Mijlocași: Ianis Tarbă (Celta Vigo / Spania), Remus Guțea (FC Voluntari), Luca Szimionaș (Hellas Verona / Italia), David Matei (Steaua București / Universitatea Craiova), David Păcuraru (Steaua București / Farul Constanța), Luca Băsceanu (Farul Constanța);

Ianis Tarbă (Celta Vigo / Spania), Remus Guțea (FC Voluntari), Luca Szimionaș (Hellas Verona / Italia), David Matei (Steaua București / Universitatea Craiova), David Păcuraru (Steaua București / Farul Constanța), Luca Băsceanu (Farul Constanța); Atacanți: Jason Vescan-Kodor (Lecce / Italia), Vlad Dănciuțiu (Austin FC II / SUA), David Barbu (Universitatea Craiova), Ioan Vermeșan (Hellas Verona / Italia).

Lotul celor din Muntenegru pentru partida cu România

Portari: Ognjen Milović (FK Kom), Tomaš Đurović (FC Iskra);

Ognjen Milović (FK Kom), Tomaš Đurović (FC Iskra); Fundași: Bodin Tomašević (Bologna, Italia), Aleksa Karadžić (FC Iskra), Bojan Damjanović (FK Sutjeska), Miloš Vračar (FK Podgorica), Lazar Šekularac (FK Jedinstvo), Lazar Maraš (FC Dečić);

Bodin Tomašević (Bologna, Italia), Aleksa Karadžić (FC Iskra), Bojan Damjanović (FK Sutjeska), Miloš Vračar (FK Podgorica), Lazar Šekularac (FK Jedinstvo), Lazar Maraš (FC Dečić); Mijlocași : Marko Perović (Almeria, Spania), Lazar Savović, Stefan Đukanović, Danilo Vukanić, Andrej Camaj (toți de la FK Buducnost), Danilo Ćetković (FK Sutjeska), Lazar Zlatičanin (FK Mornar), Vuk Vlahović (Dinamo Zagreb, Croația), Petar Jauković (Vojvodina Novi Sad, Serbia);

: Marko Perović (Almeria, Spania), Lazar Savović, Stefan Đukanović, Danilo Vukanić, Andrej Camaj (toți de la FK Buducnost), Danilo Ćetković (FK Sutjeska), Lazar Zlatičanin (FK Mornar), Vuk Vlahović (Dinamo Zagreb, Croația), Petar Jauković (Vojvodina Novi Sad, Serbia); Atacanți: Marko Tadić (Partizan, Serbia), Filip Perović (FC Iskra), Andrej Kostić (FK Buducnost).

Programul României la EURO U19

Vineri, 13 iunie, ora 21:00 – România – Muntenegru, Stadion „Arcul de Triumf”, București;

– România – Muntenegru, Stadion „Arcul de Triumf”, București; Luni, 16 iunie, ora 21:00 – România – Spania, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari;

– România – Spania, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari; Joi, 19 iunie, ora 20:00 – Danemarca – România, Stadion „Arcul de Triumf”, București.

România a organizat turneul final al EURO și în 2011. Am terminat pe ultimul loc într-o grupă cu Irlanda, Grecia și Cehia. Am făcut un singur punct, 0-0 cu Irlanda și am marcat un singur gol, reușit de Nicușor Stanciu.

Prețuri accesibile la bilete

Faza grupelor: 4 euro (categoria 1) și 3 euro (categoria 2);

4 euro (categoria 1) și 3 euro (categoria 2); Semifinale: 5 euro (categoria 1) și 4 euro (categoria 2);

5 euro (categoria 1) și 4 euro (categoria 2); Finala: 7 euro (categoria 1) și 5 euro (categoria 2).

