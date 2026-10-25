Neymar, eliminat după „regula Vinicius” VIDEO.  Reacție acidă a brazilianului: „I-am dat ocazia unui idiot să iasă în evidență”
Gestul pentru care Neymar a fost eliminat. Foto: captură video ge.globo.com
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Neymar, eliminat după „regula Vinicius” VIDEO. Reacție acidă a brazilianului: „I-am dat ocazia unui idiot să iasă în evidență”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 13:43
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 13:43
  • Santos - Bahia 1-1. Neymar (34 de ani) a fost eliminat în startul reprizei secunde, după ce a și-a pus mâna la gură în timpul unui conflict aprins cu un adversar.
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Regula aplicată în cazul brazilianului a fost introdusă la CM 2026, în urma conflictului din sezonul anterior, dintre Vinicius Junior și Gianluca Prestianni, când argentinianul a fost acuzat de rasism de către atacantul lui Real Madrid.

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Santos - Bahia 1-1. Neymar, eliminat după ce a vorbit cu mâna la gură

Imediat după pauză, Neymar l-a provocat constant pe Rodrigo Nestor, jucătorul celor de la Bahia.

După câteva schimburi de replici, starul lui Santos s-a îndreptat din nou către adversar și i-a adresat câteva cuvinte acoperindu-și gura cu mâna.

Nestor a reacționat imediat și i-a atras atenția arbitrului, care a mers să revadă momentul la monitorul de la marginea terenului.

„Centralul” a revenit pe teren și a luat decizia conform noii reguli: i-a arătat cartonașul roșu lui Neymar, care încasase și un „galben” în prima repriză, riscând acum o suspendare de două partide, informează sports.yahoo.com.

Neymar: „I-am dat ocazia unui idiot să iasă în evidență”

După meci, starul brazilian a venit cu explicație amplă și l-a jignit pe adversarul său.

„În primul rând, vreau să-mi cer scuze față de suporterii echipei Santos. Am fost eliminat pe bună dreptate. În al doilea rând, vreau să-mi felicit echipa pentru că a luptat cu curaj și a crezut până la capăt. Asta înseamnă Santos.

Nu prea obișnuiesc să vorbesc despre ce se întâmplă în timpul meciului, mai ales când e vorba de o dispută între jucători, și am ajuns să fiu eliminat și eu. Dar astăzi a fost ceva foarte grav, cred că a fost ceva mai mult decât atât.

Eu apăr treaba asta, îmi dau viața pentru asta, o să-i înjur pe toți, o să lupt, o să mă cert, totul e în regulă. Dar după ce se termină meciul, fiecare se duce la colțul lui și totul trebuit să fie în regulă. El trebuie să-și apere cauza, doar că ăsta e fotbalul. E fotbal, nu poți face asta.

Ce mi-a făcut Nestor astăzi e foarte grav. Aceasta e o regulă creată împotriva rasismului, iar el a vrut să profite în meci pentru că mi-am pus mâna la gură. Nu i-am spus nimic.

Evident, ne înjuram, ne aruncam săgeți, și e în regulă, așa e în fotbal. Doar că ce a făcut el este foarte grav. Pentru că eram la mijlocul terenului, glumeam, discutam, mă luam de cei doi fundași, iar el a făcut asta ca să-și asigure un avantaj în meci.

Dacă este o regulă împotriva rasismului, cum poate face așa ceva? Este ireal, sunt trist pentru ce s-a întâmplat. A fost foarte nedrept, pe bune.

Nici măcar nu-mi place să fac asta, să tot spun astfel de lucruri, totul e în regulă. Dacă greșesc, sunt aici să-mi asum responsabilitatea. Dar el a spus că nu poate povesti ce s-a întâmplat pentru că sunt copii care se uită.

Am văzut un interviu în care spunea că l-am înjurat, a simulat că mingea l-a lovit în talie și s-a prefăcut că l-a lovit în față. Ce fel de exemplu vrea să dea? A vorbit despre educație, și eu sunt educat, dar sunt bărbat, iar ce ai făcut tu nu se face.

Am avut ocazia să fac ce a făcut el, dar nu am făcut-o. O să spun aici ce ai făcut tu. Și cine a creat această regulă, să aibă grijă, pentru că lasă loc pentru nedreptăți în mediul ăsta și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Încă o dată, eu sunt un exemplu.

Acum mă duc acasă, cu mintea limpede, evident supărat, dar am făcut… i-am dat ocazia unui idiot să iasă în evidență. Mulțumesc, Nestor, eu o să dorm liniștit, dar tu, cu șmecheria ta, nu o să dormi. Legea asta e pentru rasism, nu e ca să o folosești în favoarea ta”, a transmis Neymar după meci, potrivit ge.globo.com.

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