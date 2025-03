„Talpan? E dezonorant!” Un candidat la președinție intervine: „Ministerul să-și plătească militarii, nu să facă fotbal” + Atac la juristul de la CSA Steaua

Victor Ponta (52 de ani), candidat independent la alegerile prezidențiale care vor avea loc în mai 2025, se ia de Florin Talpan, juristul CSA Steaua.

Fostul premier spune că Ministerul Apărării Naționale ar trebuie să-și concentreze toate resursele pentru a îmbunătăți situația Armatei Române, nu pentru a finanța o echipă de fotbal.

Victor Ponta, cel care va încerca să ajungă din nou în poziția de președinte al României, în luna mai, după eșecul din 2014, în fața lui Klaus Iohannis, și-a exprimat părerea în eternul conflict pentru identitatea Stelei, dintre FCSB și CSA.

Victor Ponta: „MApN să-și plătească militarii”

Politicianul consideră că Ministerul Apărării Naționale ar trebuie să-și concentreze toate resursele pentru a îmbunătăți situația Armatei Române, nu pentru a finanța o echipă care nu are drept de promovare în Liga 1, implicit fără acces la sportul de performanță.

„Țin cu România, țin cu Steaua și țin cu echipele românești. Când le-or veni mintea la cap și vor înțelege că bani destui n-are nici FCSB-ul, nici Steaua, că nu există club departamental unde să dea Ministerul Apărării bani...

Ministerul Apărării trebuie să-și plătească militarii, nu neapărat să plătească o echipă de fotbal. Desigur, poate să țină celelalte sporturi, care nu sunt profesioniste. Fotbalul e o afacere. O afacere cu bani foarte mulți”

Mai sunt câteva lucruri anormale! Am fost foarte fericit să merg cu fetele mele și să văd mari echipe la București. Am fost să văd Manchester United, am fost să văd PAOK, unde stadionul a fost plin.

Din păcate, Steaua din Divizia B (n.r. - Liga 2) nu are cum să joace cu Manchester United. Nu are cum, pentru că nu este acolo”, a declarat Victor Ponta, conform fanatik.ro.

Victor Ponta: „ Nu-mi plac aceste războaie”

Ponta consideră că războaiele de identitate din fotbalul românesc nu fac bine sportului.

„«Nu te duce pe stadion să îl vezi, pentru că e Gigi Becali». Gigi Becali, cu bune cu rele, este patron la echipa care s-a calificat în primăvara europeană. Nu a luat campionatul 9 ani, dar acum s-a calificat.

Mie mi se pare că războiul acesta românesc... Am un mare respect pentru marea echipa din Craiova, însă când văd că și acolo s-au despărțit și nu au bani nici de una, nici de alta...

Craiova trebuie să aibă o singură echipă, Steaua trebuie să fie una singură, Dinamo și Rapid la fel. Nu-mi place războiul acesta. E absurd.

50.000 de oameni, care mergem la meciurile FCSB-ului, suntem steliști. Acum, nu poți să ne judeci că vrem să vedem meciuri din cupele europene și că nu vrem meciuri din Liga 2. Victor Ponta

Victor Ponta se ia de Florin Talpan: „E dezonorant”

În plus, Victor Ponta, avocat de meserie, consideră că Florin Talpan aduce un mare prejudiciu de imagine Stelei, cât și Armatei Române, prin ieșirile sale publice.

„Ca să completez seria de injurii de pe această temă, spun că nu are ce să caute un colonel, domnul Talpan, să reprezinte el Steaua.

El este un colonel, ia salariu de la Ministerul Apărării și nu poate să intre și să plângă în direct și să se certe cu Becali. Am așa un mare respect pentru haina militară, dar când ascult un militar care intră în direct și plânge.. Știu foarte bine că a plâns la Fanatik pentru că îmi amintesc ce față aveați când l-a apucat plânsul.

A fost ceva cumplit pentru Armata Română, dezonorant! Am întrebat mai mulți miniștri dacă au voie militarii să intre în emisiuni și să se certe cu patronii de club, să plângă.. Nu e în regulă! Ne spune domnul Talpan cât costă Steaua, dar unde t e pricepi, frate, la treaba aceasta? Un club sportiv se evaluează!”, a completat Victor Ponta.