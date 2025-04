Plecare importantă de la CSM București Campioana României rămâne fără una dintre cele mai titrate jucătoare » Transferul a fost anunțat oficial

Vilde Ingstad (30 de ani) pleacă de la CSM București. Pivotul din Norvegia a semnat un contract cu Ferencvaros.

După doi ani, Ingstad pleacă din Liga Florilor. Campioana europeană, mondială și olimpică merge în Ungaria.

Vilde Ingstad a semnat cu Ferencvaros

Ingstad este accidentată în prezent, însă a anunțat că recuperarea ei „merge foarte bine”.

Echipa din Ungaria a transferat-o și pe daneza Mette Tranborg (Team Esbjerg).

„Vilde Ingstad s-a născut la Oslo pe 18 decembrie 1994 și a făcut cunoștință cu handbalul la vârsta de opt ani, la Nordstrand IF. După ce a câștigat divizia a doua cu clubul său din copilărie, a semnat cu Oppsal IF după un an în prima ligă.

Doi ani mai târziu, în 2016, a fost transferată la echipa Esbjerg, unde a petrecut șapte ani, devenind una dintre cele mai bune atacante din lume. Cu echipa sa, a câștigat de trei ori campionatul danez, a ajuns în finala Cupei EHF și de două ori în FINAL4-ul Ligii Campionilor.

Individual, cel mai de succes sezon al său a fost 2022/2023, când a marcat 78 de goluri în Liga Campionilor.

A acceptat apoi o ofertă de la CSM București, care urmărea triumful în Liga Campionilor, și a marcat de 59 de ori în primul său sezon în Ligă, dar echipa nu a reușit să ajungă în ultimele patru.

Cu echipa națională a Norvegiei, ea a ajuns în top pe toate fronturile în ultimii ani, întorcându-se acasă cu medalii de aur de la Cupa Mondială 2015 și 2021, Campionatele Europene 2016 și 2022 și Jocurile Olimpice 2024.

Aceasta din urmă nu a fost cea mai mare bucurie a sa, deoarece, deși a marcat 13 goluri în cinci meciuri din grupe, a suferit o accidentare gravă împotriva Germaniei”, se arată în comunicatul clubului Ferencvaros.

La Ferencvaros este un proiect foarte ambiţios, cu multe jucătoare de valoare, aşa că abia aştept să mă alătur echipei. Sunt curioasă să văd cât de departe putem ajunge, alături de fanii noştri. Scopul nu poate decât să fie lupta pentru fiecare trofeu posibil. Vilde Ingstad, despre transferul la Ferencvaros

