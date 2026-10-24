Ultimele vești despre Kompany Ce se întâmplă la spital cu antrenorul lui Bayern: cât mai stă internat, ce pauză va lua + ce a spus directorul clubului

Vincent Kompany, 40 de ani, a leșinat vineri la antrenamentul echipei U23 a lui Bayern și a fost transportat de urgență la spital cu ambulanța.

Care este acum starea tehnicianului belgian. Directorul sportiv al bavarezilor a vorbit despre Kompany, a spus ce se va întâmpla cu el în următoarea perioadă.

Ce i-a alarmat și îngrijorat pe jucătorii lui Bayern în ultima vreme legat de antrenorul lor.

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Vineri au fost momente de spaimă și panică la centrul sportiv al lui Bayern Munchen.

Vincent Kompany a vrut să vadă și ședința de pregătire a echipei U23. Afectat de o infecție virală puternică, dar și de oboseala accentuată, belgianul în vârstă de 40 de ani a leșinat, prăbușindu-se la marginea terenului la 20 de minute de la startul antrenamentului.

Chiar lângă Dante, fostul jucător al bavarezilor, actualul tehnician al formației secunde.

A fost transportat de urgență cu ambulanța (deși oficialii alb-roșii chemaseră și un elicopter) și internat la un spital din Munchen.

Eberl: „Kompany va mai rămâne la spital câteva zile”

Max Eberl a dat ultimele vești despre antrenor. „În primul rând, vestea bună: este stabil. Am vorbit aseară cu el și cu soția lui”, a declarat sâmbătă directorul sportiv la conferința ce precede meciul cu Freiburg (duminică), potrivit Bild.de.

Nu a fost un moment plăcut pentru niciunul dintre noi. S-a prăbușit, a fost dus la spital și va mai rămâne acolo câteva zile. Asta demonstrează că fotbalul nu este cel mai important lucru în viață Max Eberl, director sportiv Bayern

Acesta a mai spus: „Noi suntem uniți. Cel mai important lucru este să se descopere cauza bolii lui Vinnie, iar el să se însănătoșească. De-abia apoi se va întoarce. Aceasta va fi cea mai mare provocare, să-l protejăm, într-o oarecare măsură, de el însuși”.

Kompany pierde minimum patru meciuri

Eberl a anunțat și că antrenorul va lipsi o perioadă de lângă echipă.

„I se va acorda tot timpul de care are nevoie. Nu vom stabili un interval fix. Nu vom vorbi despre zile, ci despre săptămâni, acest lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea”.

1️⃣ | 𝗪𝗶𝗲 𝗴𝗲𝗵𝘁 𝗲𝘀 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆? 🗣️ Max Eberl: „Die gute Nachricht ist: Er ist stabil. Ich habe gestern Abend mit ihm gesprochen, auch mit seiner Frau. Das war für uns alle kein schöner Moment, er ist gestern auf dem Platz zusammengebrochen und wird noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben, bis alles geprüft und gecheckt ist. Das zeigt mal wieder, dass die Gesundheit das Wichtigste im Leben ist - nicht der Fußball. Daher gehen die besten Genesungswünsche von uns allen an ihn, wir als FC Bayern stehen zusammen. Das Wichtigste ist, dass die Ursache gefunden wird und er wieder fit wird. Dass er erst, wenn er fit ist, wieder zurückkommt.“ — FC Bayern München (@FCBayern) October 24, 2026

Kompany ar putea pierde minimum patru meciuri, cred jurnaliștii germani:

Freiburg (d, duminică, Bundesliga).

Magdeburg (a, miercuri, Cupă).

Dortmund (a, 31 octombrie, Bundesliga).

Atletico (d, 3 noiembrie, Champions League).

De echipă se va ocupa asistentul Aaron Danks cât va lipsi el.

122 de meciuri are Kompany pe banca lui Bayern: 91 de victorii, 19 remize, 12 eșecuri

Ce îi alarmase pe bavarezi asupra stării lui Kompany

Bild scrie că jucătorii lui Bayern erau îngrijorați de mai mult timp de situația lui Kompany.

„Antrenorul dormea ​​prea puțin, făcea puțină mișcare, mânca neregulat, bea cantități excesive de cafea. Prea multă muncă, prea puțină odihnă”.

Vincent recunoscuse zilele trecute: „Ca antrenor, vrei mereu să faci totul. Am contractat un virus destul de urât săptămâna trecută și nu mi-am ascultat corpul. La un moment dat, corpul meu a spus pur și simplu: «Gata!»”.

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