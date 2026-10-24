Ultimele vești despre Kompany Ce se întâmplă la spital cu antrenorul lui Bayern: cât mai stă internat, ce pauză va lua + ce a spus directorul clubului

- Vincent Kompany, 40 de ani, a leșinat vineri la antrenamentul echipei U23 a lui Bayern și a fost transportat de urgență la spital cu ambulanța.
- Care este acum starea tehnicianului belgian. Directorul sportiv al bavarezilor a vorbit despre Kompany, a spus ce se va întâmpla cu el în următoarea perioadă.
- Ce i-a alarmat și îngrijorat pe jucătorii lui Bayern în ultima vreme legat de antrenorul lor.
Vineri au fost momente de spaimă și panică la centrul sportiv al lui Bayern Munchen.
Vincent Kompany a vrut să vadă și ședința de pregătire a echipei U23. Afectat de o infecție virală puternică, dar și de oboseala accentuată, belgianul în vârstă de 40 de ani a leșinat, prăbușindu-se la marginea terenului la 20 de minute de la startul antrenamentului.
Chiar lângă Dante, fostul jucător al bavarezilor, actualul tehnician al formației secunde.
A fost transportat de urgență cu ambulanța (deși oficialii alb-roșii chemaseră și un elicopter) și internat la un spital din Munchen.
Eberl: „Kompany va mai rămâne la spital câteva zile”
Max Eberl a dat ultimele vești despre antrenor. „În primul rând, vestea bună: este stabil. Am vorbit aseară cu el și cu soția lui”, a declarat sâmbătă directorul sportiv la conferința ce precede meciul cu Freiburg (duminică), potrivit Bild.de.
Nu a fost un moment plăcut pentru niciunul dintre noi. S-a prăbușit, a fost dus la spital și va mai rămâne acolo câteva zile. Asta demonstrează că fotbalul nu este cel mai important lucru în viață Max Eberl, director sportiv Bayern
Acesta a mai spus: „Noi suntem uniți. Cel mai important lucru este să se descopere cauza bolii lui Vinnie, iar el să se însănătoșească. De-abia apoi se va întoarce. Aceasta va fi cea mai mare provocare, să-l protejăm, într-o oarecare măsură, de el însuși”.
Kompany pierde minimum patru meciuri
Eberl a anunțat și că antrenorul va lipsi o perioadă de lângă echipă.
„I se va acorda tot timpul de care are nevoie. Nu vom stabili un interval fix. Nu vom vorbi despre zile, ci despre săptămâni, acest lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea”.
Kompany ar putea pierde minimum patru meciuri, cred jurnaliștii germani:
- Freiburg (d, duminică, Bundesliga).
- Magdeburg (a, miercuri, Cupă).
- Dortmund (a, 31 octombrie, Bundesliga).
- Atletico (d, 3 noiembrie, Champions League).
De echipă se va ocupa asistentul Aaron Danks cât va lipsi el.
Ce îi alarmase pe bavarezi asupra stării lui Kompany
Bild scrie că jucătorii lui Bayern erau îngrijorați de mai mult timp de situația lui Kompany.
„Antrenorul dormea prea puțin, făcea puțină mișcare, mânca neregulat, bea cantități excesive de cafea. Prea multă muncă, prea puțină odihnă”.
Vincent recunoscuse zilele trecute: „Ca antrenor, vrei mereu să faci totul. Am contractat un virus destul de urât săptămâna trecută și nu mi-am ascultat corpul. La un moment dat, corpul meu a spus pur și simplu: «Gata!»”.