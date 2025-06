Viorel Tudose, sponsor principal la FC Argeș, prin firma sa, Getica 95, a anunțat că își va retrage sprijinul financiar de la echipă.

FC Argeș a primit o adevărată lovitură cu mai puțin de o lună înainte de startul noului sezon din Liga 1, unde piteștenii revin după o pauză de 2 ani.

Viorel Tudose și-a anunțat plecarea de la FC Argeș

Viorel Tudose, sponsorul principal al echipei din anul 2020, a anunțat că nu mai are nicio legătură cu gruparea din „Trivale” începând cu 15 iunie.

Omul de afaceri a anunțat că va rămâne în continuare un susținător al clubului FC Argeș, dar nu se va mai implica din punct de vedere financiar.

„Nu mai am nicio legătură cu FC Argeș din data de 15 iunie. Nu vreau să comentez. Consider că este mult mai bine să nu mă mai implic la FC Argeș.

Nu mi-a adus nimic bun, mai ales relația cu suporterii, coordonată de o persoană din județul Argeș căreia probabil că nu-i place implicarea mea acolo.

Și am avut un grup, un anumit grup de suporteri, dar trebuie să știți că sunt și suporteri care mă plac… O anumită persoană din județul Argeș, din orașul Pitești, a coordonat o anumită relație cu un grup de suporteri cu mine și am decis că nu mai are rost să continui la FC Argeș.

Și este o retragere care mă doare, pentru că am investit, pe lângă bani, și nu consider că banii sunt importanți, mult suflet ținând cu FC Argeș. Am investit sufletește foarte mult.

Partea financiară nici nu o pun în calcul, sunt unul dintre puțini oameni, dacă nu singurul, care nu am împrumutat, să zic așa, un club de fotbal, doar am dat bani ca el să funcționeze.

Dar câteodată este bine să spui stop, chit că din punct de vedere emoțional este greu să te retragi de acolo, de la echipa la care ții de la 4 ani.

Eu voi ține în continuare cu FC Argeș, voi rămâne suporterul necondiționat al lui FC Argeș, dar nu mai pot continua la FC Argeș după ultimele evenimente”, a declarat Viorel Tudose, citat de jurnaluldeargeș.ro

Viorel Tudose: „Nu pot să mai rămân lângă cineva care nu mă dorește”

Antreprenorul care deține compania Getica 95 a anunțat în repetate rânduri că era interesat de preluarea clubului alb-violet, dar nu a ajuns la un acord cu primarul Piteștiului, Cristian Gentea, în ceea ce privește schimbarea formei de organizare într-o societate pe acțiuni.

Tudose a dezvăluit că și acest lucru a contat în decizia sa, dar și unele înregistrări cu suporterii piteșteni, care scandau la fiecare meci împotriva sa și a firmei pe care o deține.

„Acest aspect a contat foarte mult, că nu se poate transforma. Fiind un ONG, nu se poate transforma într-o societate pe acțiuni, am înțeles acest lucru, am încercat să găsim soluții cu avocații, dar nu au fost găsite soluții din cauza pasivității din partea Consiliului Local Pitești și atunci, coroborat cu ce spuneam mai înainte…

Poate aș fi mers înainte dacă nu aș fi avut câteva înregistrări primite din partea unor suporteri care au fost puși să scandeze împotriva lui Tudose și să denigreze pe Getica 95 și pe Tudose. Aceste lucruri nu se fac mai ales când tu ajuţi echipa unui oraș, mai ales când…

Eu chiar și luni pentru că mai aveam o promisiune către Dani Coman, am virat 80.000 de euro ca echipa să poată pleca în cantonament în Slovenia, ca să știți, și se poate verifica prin contracte, prin facturi.

Pentru că echipa nu putea să plece în cantonament, i-am promis lui Dani Coman treaba asta, că îl ajut cu o sumă de bani, și m-am ținut de cuvânt. În rest, nu pot să mai rămân lângă cineva care nu mă dorește și care nu este prima dată când încearcă să denigreze Getica 95 și pe mine, personal, Viorel Tudose.

Ceea ce pot să spun și se poate verifica, în anul 2020, când eu am venit la FC Argeș, nu am venit ca să-mi fac reclamă. Eu am venit din postura de furnizorul de energie numărul 1 al României, în 2020, la o echipă care de abia promovase…

Adică nu știu cui a făcut reclamă, FC Argeș să joace cu Getica 95, furnizorul numărul 1 de energie al României, pe piept, sau faptul că Getica 95 a venit la FC Argeș? Eu cred că Getica 95 a făcut o reclamă pozitivă lui FC Argeș, nu invers, nu FC Argeș firmei Getica 95, dar probabil că unele autorități nu prea sunt învățate cu așa ceva.

Vor să dețină controlul total, să-l dețină, nu am nicio problemă. Eu am iubit FC Argeș și o să iubesc FC Argeș în permanență”, a concluzionat Viorel Tudose.

Am dat între 1,5 și 2 milioane de euro, dacă asta interesează. Și asta în contextul în care vorbim de o echipă care a stat doi ani în Liga a doua, în contextul în care se dă 300 de mii de euro drepturi TV maxim pe an pentru o echipă clasată aproape de play-off. Nu vorbim de Liga a doua, adică nu are rost să discutăm aceste aspecte. Nu are rost să le discutăm. Viorel Tudose, patron Getica 95

Getica 95 a înregistrat o cifră de afaceri de 1.58 de miliarde de lei în anul 2024 și un profit net de 6,4 milioane de lei.

După retragerea lui Viorel Tudose, FC Argeș va rămâne doar cu sprijinul Primăriei municipiului Pitești, de la care a primit 2,7 milioane de euro în 2024.

