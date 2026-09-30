Rooney surprinde Nu vrea ca rivala City să piardă titlurile câștigate și are o propunere inedită de pedeapsă
Wayne Rooney
Campionate

Rooney surprinde Nu vrea ca rivala City să piardă titlurile câștigate și are o propunere inedită de pedeapsă

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 17:35
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 17:38
  • Wayne Rooney nu consideră că Manchester City ar trebui să piardă titlul câștigat în Premier League în sezonul 2011/2012, în cazul în care clubul va fi sancționat pentru încălcarea regulilor financiare ale competiției.
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Fostul atacant al lui Manchester United se află într-o poziție aparte în acest caz.

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În urmă cu mai bine de un deceniu, Rooney făcea parte din echipa lui United care a încheiat campionatul la egalitate de puncte cu Manchester City, dar a pierdut titlul la golaveraj.

Manchester City a cucerit atunci primul său titlu de campioană a Angliei după o pauză de peste patru decenii, într-un final dramatic de sezon. „Cetățenii” au întors partida cu Queens Park Rangers în prelungiri și au încheiat campionatul pe primul loc.

Manchester City riscă sancțiuni severe

Poziția lui Rooney vine în contextul în care Manchester City a fost găsită vinovată pentru 114 dintre cele 115 acuzații formulate în cazul privind regulile financiare ale Premier League. .

Clubul riscă sancțiuni importante, inclusiv retrogradarea și retragerea unor titluri, însă procesul nu este încheiat, iar Manchester City a negat în mod constant acuzațiile.

În cazul unei sancțiuni care ar include anularea titlului din 2012, fostele rezultate ale lui Manchester United ar putea intra în discuție. Rio Ferdinand și David de Gea, foști jucători ai formației de pe Old Trafford, au sugerat deja în postări pe rețelele sociale că trofeul ar trebui acordat retrospectiv lui United.

Rooney nu este însă de acord cu această variantă. Fostul internațional englez a explicat, în cadrul podcastului „Stick to United”, că Manchester United nu a făcut suficient în acel sezon pentru a putea considera că merită titlul.

„Sincer, nu m-aș simți confortabil să accept o altă medalie de campion al Premier League, pentru că nu cred că o merităm. Nu am făcut suficient în acel sezon pentru a câștiga campionatul”, a declarat Rooney.

Rooney nu vrea un titlu acordat retrospectiv lui Manchester United

Fostul atacant al lui Manchester United a vorbit și despre perspectiva jucătorilor lui City care au câștigat campionatul pe teren și care, la acel moment, nu aveau informații despre eventualele probleme existente la nivelul conducerii clubului.

„Mă gândesc la jucătorii lor. Ei sunt acolo și fac tot ce pot pentru a câștiga titlul din Premier League, iar în mintea lor au reușit acest lucru”, a spus Rooney.

„Iar dacă acei jucători nu au nicio idee despre ceea ce se întâmplă deasupra lor, atunci, dacă mi s-ar întâmpla mie, dacă Manchester United ar fi făcut dintr-o dată același lucru și mi s-ar lua medaliile de campion al Premier League, aș fi absolut devastat”, a adăugat fostul internațional englez.

Fostul atacant al lui United cere totuși o sancțiune dură

Deși nu susține retragerea titlurilor câștigate de Manchester City, Rooney consideră că, dacă acuzațiile și încălcările regulilor vor duce la sancțiuni, acestea ar trebui să fie severe.

Fostul jucător al lui Manchester United a indicat inclusiv varianta retrogradării în cea mai joasă ligă posibilă și impunerea unor restricții financiare pentru următoarele sezoane.

„I-aș trimite în cea mai joasă ligă în care pot ajunge și apoi le-aș impune restricții în ceea ce privește suma de bani pe care o pot cheltui în următoarele trei sau patru sezoane”, a afirmat Rooney.

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