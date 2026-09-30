Guardiola rupe tăcerea  Pep, mesaj după verdictul care zguduie clubul din Manchester: „Să fie clar!”
Pep Guardiola. Foto: Imago
Campionate

Guardiola rupe tăcerea Pep, mesaj după verdictul care zguduie clubul din Manchester: „Să fie clar!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 17:00
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 17:00
  • Pep Guardiola (55 de ani) a reacționat după verdictul în cazul Manchester City și și-a exprimat sprijinul pentru fostul său club.
  • Manchester City a fost găsit vinovat de o comisie independentă pentru încălcări grave ale regulilor financiare din Premier League.
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„Cetățenii” au fost găsiți vinovați, săptămâna trecută, pentru 114 dintre cele 115 capete de acuzare în privința fair-play-ului financiar, iar situația s-a înrăutățit foarte grav după o nouă descoperire dezvăluită de Premier League.

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Pep Guardiola, după verdictul care zguduie Manchester City: „Vom trece împreună peste asta”

„Vreau ca fiecare fan al lui Manchester City să știe că sunt aici, mai mult ca niciodată.

Sunt, am fost mereu și voi fi întotdeauna alături de clubul meu, de proprietar, de președinte, de Ferran (n.r. - Soriano, directorul executiv), de jucători, de staff, de Enzo (n.r. - Maresca, antrenorul) și de voi, suporterii noștri speciali.

Vreau să fie clar: vom trece împreună peste asta. Vă iubesc pe toți”, a transmis acesta pe rețelele de socializare.

Clubul englez a „mascat” o sumă care se ridică la peste 1 miliard de euro, printr-o serie de „contracte fictive” încheiate cu diverși parteneri.

„O comisie independentă a declarat clubul Manchester City FC vinovat de toate acuzațiile legate de încălcări grave ale regulilor financiare din Premier League pe o perioadă de nouă sezoane, precum și de majoritatea acuzațiilor referitoare la lipsa de cooperare cu ancheta Ligii.

Comisia independentă a constatat că, între sezoanele 2009/10 și 2017/18:

  • Manchester City a încheiat contracte „fictive” (care denaturau adevărata înțelegere dintre părți) cu o serie de parteneri comerciali ai săi, precum s-a bazat și pe acorduri „fictive” cu alții, pentru a umfla artificial veniturile clubului și a-i reduce costurile.
  • clubul a depus situații financiare eronate și a ascuns situația reală a finanțelor sale de la auditori și de la autoritățile de reglementare din fotbal
  • Manchester City a încălcat în mod semnificativ atât limitele de cheltuieli impuse de Premier League, cât și cele impuse de UEFA
  • în timpul anchetei Premier League, Manchester City a comis multiple încălcări ale obligațiilor sale de cooperare și de bună-credință față de Ligă (trei dintre cele patru presupuse încălcări au fost confirmate)
    Comisia independentă a constatat că Manchester City a încheiat acorduri comerciale „fictive” cu o serie de sponsori ai săi în perioada respectivă, care făceau parte dintr-un sistem de finanțare camuflat, prin care respectivele companii erau obligate să plătească doar o parte din taxele de sponsorizare relevante. Restul era finanțat de Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), care deținea clubul.

S-a constatat că scopul acestor scheme a fost acela de a umfla artificial veniturile clubului și de a-i reduce costurile cu peste 1 miliard de euro în perioada în cauză, pentru a da impresia că respectă normele financiare.

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Pep Guardiola nu este acuzat că ar fi fost implicat în neregulile financiare ale clubului.

Spaniolul a plecat de la City în această vară, după zece ani pe banca echipei. În această perioadă, a câștigat șase titluri în Premier League, dintre care patru la rând, o premieră în istoria campionatului englez.

Tot el a adus clubului primul trofeu din UEFA Champions League.

Manchester City a publicat și ea un comunicat în care s-a declarat dezamăgită și surprinsă de reacția Comisiei Premier League:

Clubul nu este vinovat de acuzațiile făcute de Premier League și există probe irefutabile care susțin asta. (...) Manchester City va face apel, deoarece există erori clare din punct de vedere legal. Clubul a respectat procedurile timp de 8 ani, bazându-se că cei din board-ul Premier League vor rămâne independenți, imparțiali și corecți, fără influențe partizane. Manchester City, într-un comunicat

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