Neînțelegeri la Dinamo  Kopic cere transferuri, Nicolescu îi pune frână : „Să nu cădem într-o capcană”

Antrenorul Zeljko Kopic a declarat, la finalul meciului de la Galați, că mai așteaptă transferuri din partea conducerii

Andrei Nicolescu, administratorul special al echipei Dinamo, a spus că transferurile întârzie din cauza faptului că se încearcă o construcție cu jucători români.

Dinamo a remizat la Galați și poate pierde locul 3 dacă Universitatea Craiova se impune pe terenul liderului din Liga 1, Universitatea Cluj.

Andrei Nicolescu: „Nu transferăm pe bani mulți doar pentru că așa fac rivalele”

Andrei Nicolescu i-a dat replica antrenorului Zeljko Kopic, care a declarat că mai așteaptă transferuri la echipă.

„Transferurile întârzie pentru că acum Dinamo este într-o fază de construcție. Dinamo nu trebuie să cadă în capcana de a face transferuri pe bani mulți, doar pentru că rivalele fac astfel de transferuri.

Avem restricții legate de buget, nu ascundem, de la anul vrem să construim echipa cu fotbaliști români”, a declarat Andrei Nicolescu în emisiunea Fotbal Club de la DigiSport.

Andrei Nicolescu: „Luptăm pentru play-off”

Administratorul special al clubului Dinamo a lăudat mai mulți jucători din lotul „câinilor”.

„Astăzi am dovedit că lotul lui Dinamo este unul foarte echilibrat. Am câștigat, cred, mai mulți jucători, Lixandru, Rotund, Caragea. Am jucat cu opt români și doi under și am dominat Oțelul.

În acest an, sunt din ce în ce mai sigur că ne luptăm pentru play-off. După ce începe play-off-ul, ne vom seta alte obiective”, a continuat Nicolescu.