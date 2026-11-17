Zinedine Zidane (54 de ani), selecționerul Franței, a fost nemulțumit de jocul echipei sale în prima repriză a meciului cu Turcia, scor 2-1, în ultima etapă a grupelor din Liga Națiunilor.

Antrenorul chiar a ridicat tonul la jucătorii săi. Detalii în rândurile de mai jos.

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Franța s-a impus cu emoții în fața Turciei și a câștigat grupa A1.

În sferturile de finală ale Ligii Națiunilor, naționala lui Zidane ar putea da peste campioana mondială Spania, care a încheiat grupa A3 pe locul secund.

Zinedine Zidane a ridicat tonul la jucătorii Franței: „Pentru a ne atrage atenția”

Jeremy Jacquet, fundașul central al lui Liverpool, a povestit ce le-a transmis Zidane elevilor săi la pauza meciului cu Turcia.

„Antrenorul nu a țipat la noi, dar a ridicat tonul la pauză pentru a ne atrage atenția asupra unor aspecte de îmbunătățit după ce pierdem mingea.

În plus, a considerat că ținem prea mult de balon. Își dorea mai multă mișcare pe teren”, a spus Jacquet, conform marca.com.

Zinedine Zidane a vorbit ulterior despre nemulțumirea sa cu privire la jocul Franței.

„Obiectivul era calificarea, dacă se poate de pe primul loc. Totuși, în ceea ce privește jocul, rămânem puțin descumpăniți, mai ales din cauza modului în care am făcut presing în prima repriză… Când nu vezi anumite lucruri pe teren, te simți puțin frustrat.

În special la presing, pentru că le-am permis să ne depășească prin pase. Nu am stat deloc bine la acest capitol.

Am reglat lucrurile la pauză și apoi am jucat mai bine. Sunt aspecte la care mai avem de lucrat. Nici eu nu eram mulțumit, și nici jucătorii. Dar am reușit să corectăm asta”, a declarat Zidane la postul TF1, potrivit sursei citate.

Sunt lucruri pe care trebuie să le reglăm: presingul trebuie făcut de toată echipa, împreună. Trebuie să păstrăm posesia. Ne place să alergăm cu mingea la picior, nu fără ea. Nu ni se potrivește să alergăm după minge. În repriza a doua ne-am descurcat mai bine și trebuie să continuăm pe această linie. Zinedine Zidane, selecționer Franța

Rezultatele înregistrate de Franța în grupa A1 din Liga Națiunilor:

1-0 cu Turcia (25 septembrie)

1-0 cu Belgia (28 septembrie)

1-1 cu Italia (2 octombrie)

4-1 cu Belgia (5 octombrie)

1-3 cu Italia (12 noiembrie)

2-1 cu Turcia (15 noiembrie)

Clasamentul Grupei A1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Franța 6 13 2 Belgia 6 12 3 Italia 6 10 4 Turcia 6 0

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