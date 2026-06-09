Zverev a oprit interviul cu L'Equipe Subiectul care  l-a înfuriat pe câștigătorul Roland Garros: „Ar fi mai bine să ne oprim aici” +10 foto
Alexander Zverev
Tenis

Zverev a oprit interviul cu L'Equipe Subiectul care l-a înfuriat pe câștigătorul Roland Garros: „Ar fi mai bine să ne oprim aici”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 15:07
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 15:07
  • Alexander Zverev (29 de ani, #3 ATP) a încheiat subit un interviu acordat pentru L’Equipe în momentul când a fost întrebat despre acuzațiile de violență domestică.
  • Duminică, germanul a câștigat Roland Garros, după ce l-a învins în ultimul act pe Flavio Cobolli (24 de ani, #10 ATP).
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În trecut, Zverev a fost acuzat de fosta sa iubită, Brenda Patea, că a strangulat-o în mai 2020. A fost ulterior obligat să plătească 200.000 de euro.

În plus, o altă fostă iubită a germanului, Olga Sharypova, l-a acuzat de violență domestică în 2019.

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Zverev a părăsit interviul atunci când a fost întrebat de aceste acuzații

Într-un interviu acordat pentru publicația L’Equipe, Alexander Zverev a primit întrebări despre mai multe subiecte, precum parcursul său remarcabil în ciuda faptului că suferă de diabet, performanța de la Roland Garros, dar și acuzațiile de violență domestică.

Ultimul subiect a stârnit furia tenismenului, care a încheiat interviul imediat.

„În primul rând, acesta nu este un astfel de interviu. În al doilea rând, știți că acuzațiile au fost dovedite ca fiind false? Este a doua oară când mă întrebați asta.

Am făcut tot ce am putut, iar nevinovăția mea a fost demonstrată. Cred că ar fi mai bine să ne oprim aici, e mai bine așa”, a declarat Zverev, citat de puntodebreak.com.

Și agentul tenismenului a intervenit pentru a opri discuția. Acesta l-a acuzat pe jurnalist că insistă prea mult asupra unui subiect care îl deranjează pe Zverev.

FOTO. Alexander Zverev a câștigat Roland Garros

Alexander Zverev a câștigat Roland Garros FOTO IMAGO (8).jpeg
Alexander Zverev a câștigat Roland Garros FOTO IMAGO (8).jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Alexander Zverev a câștigat Roland Garros FOTO IMAGO (1).jpeg Alexander Zverev a câștigat Roland Garros FOTO IMAGO (2).jpeg Alexander Zverev a câștigat Roland Garros FOTO IMAGO (3).jpeg Alexander Zverev a câștigat Roland Garros FOTO IMAGO (4).jpeg Alexander Zverev a câștigat Roland Garros FOTO IMAGO (5).jpeg
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Zverev, despre parcursul de la Roland Garros: „A fost un drum lung”

Înainte să părăsească interviul, Alexander Zverev vorbise despre succesul său de la Roland Garros, dar și despre emoțiile trăite de tatăl și fratele său, aflați în tribună.

„Din punct de vedere mental, eram pregătit să continui să joc. A fost un drum lung. Sunt multe emoții, multe amintiri, bune și rele.

În astfel de situații, toate amintirile îmi revin în minte. Poate că același lucru s-a întâmplat și cu ei”, a mai spus germanul.

Tenismenul aflat pe locul 3 mondial a vorbit și despre perioada dificilă prin care a trecut în 2025.

Am avut un 2025 foarte greu. Emoțional eram devastat, complet distrus, și nu mai știam ce să fac. Dar spre finalul sezonului mi-am schimbat mentalitatea. Am avut un plan: ce să fac, pe ce să mă concentrez, ce să îmbunătățesc pentru a-mi atinge visurile și obiectivele. Cred că a funcționat. Alexander Zverev

Zverev a mai precizat că, în ciuda faptului că suferă de diabet, problemele de sănătate nu l-au împiedicat să ajungă printre cei mai buni sportivi.

„Dacă se află în aceeași situație în care eram eu acum 25 de ani, atunci un părinte se poate gândi: «Dacă el a putut, de ce nu ar putea și copilul meu?», atunci asta contează pentru mine.

Este important ca lumea să știe că, în ciuda acestei afecțiuni, poți realiza orice îți propui. Nu ar trebui să fie o limitare. Dacă pot să le arăt asta părinților, dacă pot să le arăt asta copiilor, voi fi foarte fericit”, a mai declarat Zverev.

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