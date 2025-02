PETROLUL - UTA 0-1. Adrian Mutu (46 de ani), antrenorul „lupilor galbeni”, l-a criticat dur pe Sebastian Colțescu (47 de ani), după ce arbitrul a anulat două goluri marcate de Gicu Grozav (34 de ani).

Tehnicianul consideră că arbitrajul a influențat rezultatul partidei disputate pe stadionul „Ilie Oană”.

Petrolul a pierdut puncte importante în lupta pentru play-off, iar Mutu și jucătorii săi dau vina pe arbitraj pentru înfrângerea suferită în fața trupei lui Mircea Rednic.

PETROLUL - UTA 0-1. Adrian Mutu: „Abia l-a atins, doar la noi vezi așa ceva”

Mutu a vorbit timp de 11 minute la flash-interviul de la finalul partidei. Tehnicianul susține că Jyry nu l-a faultat pe Mihai înainte de golul marcat de Grozav în minutul 47.

„Aici nu e vorba doar de golul din final, ci și de cel din începutul primei reprize. Înainte de a vorbi de goluri aș vrea să vorbesc despre prestația echipei, pentru că vorbim de fotbal.

În afară de faptul că am fost surprinși la gol, când i-am dat spațiu să poată să primească mingea, cred că asta a fost singura noastră greșeală în meciul ăsta, în rest am dominat.

Golurile au fost foarte ușor anulate. Am văzut fazele acum la televizor, cred că faultul de la primul gol n-a fost. Fotbalul e un joc de contact, ambii jucătorii aveau brațele întinse, iar din inerție l-a împins puțin, abia l-a atins.

Un gol foarte ușor anulat, cred că doar la noi vezi așa ceva”, a declarat Mutu, conform digisport.ro.

Adrian Mutu: „Arbitrajul a făcut diferența”

Mutu este sigur că „centralul” a luat o decizie greșită și în prelungiri, când a anulat reușita lui Grozav pentru ceea ce Colțescu a considerat a fi un ofsaid reactivat.

„În ultimul minut, dacă nici aia nu e pasă de la adversar? Mingea vine direct de la adversar, eu sunt la zi cu noile reglementări în ceea ce privește ofsaidul. Dacă apărătorul este incomodat și mingea îl atinge, sare la adversar și înscrie, atunci se dă ofsaid.

Mingea pleacă de la vreo 40 de metri, iar aici Colțescu cred că a greșit, o greșeală mare, de începător, pentru că s-a dus la VAR și a avut timp să vadă.

Când au sărit la cap, fundașul lor central îl împinge pe Irobiso, deci e în control, nu e incomodat de nimeni. Împinge adversarul, are mingea, o lovește greșit, sare la noi și marcăm.

O greșeală mare, de începător, nu mă așteptam. Îi știu valoarea ca arbitru, dar cred că îi scăpase meciul de sub control, pentru că s-a văzut și după când i-a dat roșu gratuit lui Hanca. El trebuia să vadă cum jucătorul de la UTA nu e incomodat de nimeni.

Chemat la VAR la un astfel de lucru... Repet, cred că a scăpat meciul de sub control. Greșeală de mare, mare începător. Am dominat tot meciul, am încercat, am avut atitudine. Nu știu câte goluri trebuie să dăm. Arbitrajul a făcut diferența în aceasta seară”, a mai spus Mutu.

Foto: captură Prima Sport 1

Adrian Mutu, despre Sebastian Colțescu: „Dacă nu se ridică la nivelul ăsta, să stea acasă”

Mutu a dezvăluit că n-a vorbit cu Sebastian Colțescu. Antrenorul susține că un arbitru experimentat nu ar trebui să-și piardă calmul în situații dificile.

„Nu pot să-mi explic, suntem la punct cu ceea ce înseamnă noile sugestii. E vorba de interpretare, dar un arbitru trebuie să fie calm, pentru că fotbalul e arbitrat de oameni, nu de roboți.

Dacă nu înțelegi jucătorul cum se mișcă... Se vede clar că apărătorul se protejează, nu spun că e fault. Fotbalistul de la UTA face tot ca să fie în situația în care să aibă control. O lovește, dar prost și e clar că e pasă de la adversar.

Colțescu era nervos, a pierdut controlul, păcat pentru el că e arbitru de valoare. Ce a depins de noi am făcut, dar fazele au fost interpretate într-un mod negativ. Mult, mult prea ușor s-a ajuns la astfel de decizii. Arbitrajul a avut un cuvânt de spus.

Cred că n-ați mai văzut goluri așa anulate. Dacă era o echipă cu mai mulți suporteri decât noi, probabil spărgeau televizoarele toți. N-a fost ziua lor, a fost un arbitraj foarte slab.

Arbitrul trebuie să fie calm, să ia deciziile corecte. Nu am vorbit cu Colțescu, ce să vorbesc la nervi? Nu avea rost. Nu îmi place să vorbesc despre arbitraj, dar e un semnal de alarmă. Altfel punem roboți dacă ei nu înțeleg ce se întâmplă pe teren.

Probabil nici lor nu le convine să fie apostrofați. Dacă nu se ridică la nivelul ăsta, să stea acasă, pentru că trebuie să fii bun”, a declarat Mutu.

Mergem înainte, jucăm toate meciurile la victorie. Dacă e să pierd, să pierd pe teren, fără să fiu influențat de astfel de decizii. Ăsta e fotbalul, să sperăm că vom îmbunătăți arbitrajul, VAR și tot, că e păcat. Normal că ești trist, devii frustrat. Băieții au jucat bine. Se întâmplă să și primești gol, important e că am avut reacție. Adrian Mutu, antrenor Petrolul Ploiești