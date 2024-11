Mutu, despre Man și Drăgușin „Briliantul”, deranjat : „Cum să îl compari pe Drăgușin cu Chivu sau pe Man cu mine?”

Adrian Mutu e de părere că sunt deplasate comparațiile între el și Dennis Man (26 de ani) sau între Radu Drăgușin (22 de ani) și Cristi Chivu.

Românii care evoluează în campionatele din Spania și Italia își fac tot mai des simțită prezența, iar evoluțiile lor devin din ce în ce mai constante.

Radu Drăgușin joacă în Europa League la Tottenham și a fost titular în Cupa Ligii contra Manchester City, încheiat 2-1, în timp ce Dennis Man continuă să impresioneze la Parma, cu goluri și pase decisive.

Adrian Mutu: „Cum să îl compari pe Drăgușin cu Chivu sau pe Man cu mine?”

Fostul atacant de la Chelsea și Fiorentina, Adrian Mutu, consideră că nu sunt corecte comparaţiile dintre el şi tinerii jucători, subliniind că aceștia au un parcurs lung de urmat pentru a ajunge la nivelul său.

„Sunt pe drumul bun, dar nu se poate face o comparație în momentul ăsta. Cum să îl compari pe Drăgușin cu Cristi Chivu sau pe Man cu mine?

În momentul acesta, ei nu au obținut ce am obținut noi și hai să vorbim peste cinci ani, poate atunci vorbim altfel. Încep să prindă coajă, au timp, rămâne de văzut ce vor realiza”, a spus Mutu, potrivit fanatik.ro.

La vârsta de 26 de ani, cât are acum Dennis Man, Adrian Mutu evolua pentru Juventus în sezonul 2005-2006, reușind să înscrie 10 goluri în 44 de meciuri.

25 de milioane de euro valorează Radu Drăgușin, conform transfermarkt.com

Adrian Mutu, despre Man: „La jocul cu capul mai are de îmbunătățit”

Dennis Man a reușit să înscrie trei goluri și să ofere două pase decisive, cea mai recentă fiind în partida terminată 2-2 contra Juventus.

„Man are nevoie de continuitate în evoluții, el a pus masă musculară, dă goluri, pase de gol, a fost cel care a pasat la golul doi cu Juventus.

Are tehnică, viteză, dribling, tot ce vrei. Știe jocul, probabil la jocul cu capul mai are de îmbunătățit, asta îți mai aduce niște goluri”, a mai spus Mutu.

15 milioane de euro valorează Dennis Man, conform transfermarkt.com

Adrian Mutu crede că Mihăilă are nevoie de mai multă forță

Adrian Mutu a comentat și evoluția lui Mihăilă, care deși petrece la fel de mult timp pe teren precum Dennis Man, nu a reușit să marcheze niciun gol, având doar o pasă de gol în meciul Udinese - Parma, încheiat 2-3.

„ Mihăilă cred că are nevoie de mai multă forță. Pare un jucător dezordonat, dar viteza pe care o dezvoltă Mihăilă.

Are calități moderne, are viteză, tehnică în regim de viteză. Mihăilă cred că are nevoie de mai multă forță.

Pare un jucător dezordonat, dar viteza pe care o dezvoltă...” a declarat Adrian Mutu, conform sursei citate anterior.