„Vreau să reușim asta din nou” Crescut de PSG, noul transfer al lui Dinamo explică ce l-a convins să joace pentru „câini”

Jordan Ikoko, 31 de ani, fundaș dreapta cotat la 450.000 de euro, a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pe încă unul cu Dinamo

Ikoko a crescut la academia lui PSG, unde a fost coleg cu Hervin Ongenda, fotbalist trecut pe la Rapid și FC Botoșani.

El sosește la Dinamo liber de contract, după despărțirea de Omonia 29is Maiou, formație care a retrogradat în Liga secundă din Cipru.

Ikoko a oferit primele declarații în calitate de jucător al „câinilor”.

Jordan Ikoko la Dinamo: „Păstrez legătura cu jucătorii de la PSG”

„[Cum a fost să crești ca jucător la un club atât de mare precum Paris Saint-Germain?] A fost bine, am început la PSG la 13 ani, am învățat multe acolo.

A fost foarte amuzant să joc cu prietenii mei, unul dintre ei e Hervin Ongenda, care a evoluat și el în România. Am crescut împreună alături de jucători uriași și a fost foarte frumos.

În Franța sunt diferențe mari între prima și a doua divizie, cred că a doua divizie este mai «fizică». Iar când am mers la Guingamp, jocul a fost mai tacticizat, mai rapid.

Un moment memorabil din cariera mea ar fi victoria împotriva lui PSG, când jucam la Guingamp, atmosfera a fost uimitoare. Am câștigat cu 2-1, împotriva unor jucători foarte mari, precum Cavani, Verratti, Thiago Silva. A fost o experiență extraordinară.

Încă păstrez legătura cu jucătorii de la PSG, mă bucur foarte mult pentru ei. Au cariere grozave și a fost plăcut să joc cu ei”, a povestit Ikoko într-un interviu din aplicația oficială a lui Dinamo.

Jordan Ikoko, dreapta, la PSG

„Primul meu gol ca fotbalist profesionist a fost la Ludogorets”

Ikoko a devenit de trei ori campion al Bulgariei și a câștigat de două ori Supercupa alături de Ludogorets Razgrad. De asemenea, a cucerit Cupa Ciprului în perioada în care evolua la Pafos FC:

„Bulgaria fost prima mea experiență în afara țării mele, așa că la început a fost dificil. Dar după aceea am întâlnit oameni care m-au ajutat mult. Agentul meu m-a ajutat mult în acest sens.

Și după aceea, treptat, am jucat câteva meciuri, am jucat în cupele europene împotriva unor echipe mari. A fost o experiență bună.

Am câștigat trei campionate, Supercupa, am jucat 60 de meciuri, am dat 6 goluri, chiar primul meu gol ca fotbalist profesionist a fost la Ludogorets.

După aceea am mers la la Pafos, acolo mi s-au născut copiii, este o țară bună, oamenii sunt foarte drăguți”.

Ikoko joacă pentru naționala statului Congo

Născut în Franța, la Montereau, fundașul de bandă a jucat la juniori pentru echipa din Hexagon, iar la seniori pentru Congo.

„Ca să fiu sincer, a fost dificil să trec la naționala din Congo, pentru că atunci când eram tânăr am jucat doar pentru Franța, de la 16 la 19 ani.

Dar m-am bucurat pentru părinții mei, ei sunt din Congo, născuți acolo. Așa că pentru mine a fost interesant să merg acolo și să joc pentru Congo, e a doua țară a mea. Am jucat și în Cupa Africii, care a fost, de asemenea, o experiență bună.

Fotbalul african se bazează pe multă presiune, mai multă decât în fotbalul european. Cred că, dacă vrei să mergi în Africa, trebuie să fii puternic. Foarte puternic! Când câștigi ești cel mai bun jucător. Când pierzi… nu ești cel mai bun (râde)”.

De ce a venit Jordan Ikoko la Dinamo: „E un proiect bun”

Jordan Ikoko a explicat și motivele pentru care a venit la Dinamo, dezvăluind că a fost dorit și sezonul trecut de „câini”:

„Anul trecut am fost aproape să vin aici. Nu am venit din mai multe motive. Și am vorbit și cu antrenorul, îl cunosc, cunosc și echipa, câțiva jucători.

Știu că Dinamo are mulți fani, iar anul trecut a avut un sezon bun. Acesta este unul dintre motivele pentru care am venit aici.

Vreau să reușim din nou asta, poate mai mult, să fim în fruntea clasamentului și să mergem în Europa. Este obiectivul nostru. Vreau să aduc experiența mea pentru a ajuta. E un proiect bun la Dinamo, de-asta am venit aici”.

Internaționalul congolez a evoluat de-a lungul carierei sale la echipe precum RC Lens, EA Guingamp, Ludogorets Razgrad, Le Havre sau Pafos FC.

Are 75 de meciuri în prima ligă franceză, 79 de meciuri în Ligue 2, precum și 13 apariții în Europa League și 10 meciuri în tururile preliminare ale UEFA Champions League.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport