A devenit o chestiune de timp până când Adrian Mutu (45 de ani) va deveni oficial antrenorul celor de la Petrolul.

„Briliantul” ar urma să încaseze un salariu de 15.000 de euro pe lună.

Liber de contract încă din luna aprilie a acestui an, Adrian Mutu este în pole-position pentru a prelua banca tehnică a Petrolului, după plecarea lui Mehmet Topal.

Vicepreședintele „lupilor galbeni”, Cristian Fogarassi, a confirmat că lucrurile sunt aproape rezolvate, iar Mutu ar urma să semneze din moment în moment cu Petrolul pentru a putea începe colaborarea din 3 ianuarie, când ploieștenii încep cantonamentul din Antalya.

„Mai sunt de pus la punct doar niște reglaje fine. În principiu, cred că vom bate palma.

A trebuit să ne mișcăm foarte repede după demisia lui Topal și cred că soluția cu Adrian e pe punctul de a fi finalizată”, a declarat Cristian Fogarassi pentru gsp.ro.

Adrian Mutu ar urma să încaseze 15.000 euro pe lună la Petrolul

Potrivit sursei citate, Adrian Mutu ar urma să încaseze un salariu de 15.000 de euro pe lună la Petrolul, ceea ce l-ar propulsa în prima jumătate a Ligii 1 în topul celor mai bine plătiți tehnicieni.

„Briliantul” l-ar depăși astfel pe Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, care încasează 12.000 de euro pe lună, și ar fi aproape de Dorinel Munteanu, 16.000 de euro lunar la Oțelul.

Totodată, Mutu ar fi renunțat la prima de instalare, în condițiile în care ploieștenii au dificultăți din punct de vedere financiar.

„Nu discut despre sume, dar vă pot confirma că discuțiile de acum cu Adrian nu s-au centrat deloc pe bani, ci pe detalii legate de condițiile de pregătire și de lot”, a adăugat Fogarassi.

Mai mult decât atât, venirea lui Mutu ar urma să fie însoțită și de un nou partener comercial pentru Petrolul.

Este vorba despre o companie de băuturi alcoolice al cărei manager, un prieten al antrenorului, este dispus să devină sponsor pentru a sprijini financiar mandatul lui Mutu.

Adrian Mutu: „Mă gândesc serios la asta”

Adrian Mutu a recunoscut că Petrolul reprezintă o parte importantă din cariera sa. Fostul fotbalist a jucat doar 21 de meciuri pentru „lupii galbeni”, pentru care a înscris șase goluri.

„Sunt discuții, vorbesc cu Petrolul. Nu am luat nicio decizie, dar mă gândesc serios la asta. Petrolul este o echipă de care sunt atașat, am fost jucător acolo, am avut o primire extraordinară din partea conducerii și a publicului.

Știu cu ce se mănâncă acolo, am stat, știu cum trăiesc ei. Mă leagă multe amintiri, încă sunt pe pereții stadionului. Eu cred că Petrolul are stabilitate, nu este un club foarte bogat, dar am înțeles că sunt cu banii la zi.

Mi-ar plăcea ca oamenii din Ploiești să vină lângă echipă, este un oraș bogat. Petrolul este o echipă de tradiție, merită ca oamenii potenți financiar să vină lângă ei ”, a declarat fostul fotbalist, potrivit fanatik.ro.

Sunt o surpriză anul acesta, pe lângă Dinamo. Merită ca oamenii de afaceri să se implice acolo, chiar merită! Adrian Mutu

Adrian Mutu a evoluat la Petrolul în 2014, când a revenit după 14 ani în Liga 1. A bifat însă numai 6 goluri în 21 de meciuri pentru „lupii galbeni” și a părăsit echipa după doar un an.