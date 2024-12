UNIVERSITATEA CRAIOVA - CFR CLUJ 0-2. Adrian Păun (29 de ani) și Ciprian Deac (38 de ani) s-au declarat fericiți de faptul că echipa lor s-a impus în Bănie și a urcat pe primul loc în Superligă.

CFR Cluj s-a impus cu scorul de 2-0, în fața Universității Craiova, pe stadionul Ion Oblemenco, în etapa #18, din cadrul Superligii.

Pentru ardeleni au marcat Matei Ilie, în minutul 6, și Korenica, în minutul 88.

Adrian Păun, realist după Craiova - CFR: „Să rămânem cu picioarele pe pământ”

Imediat după fluierul final, jucătorul ardelenilor a transmis că este fericit de faptul că echipa sa s-a impus și că a devenit lider în Liga 1:

„Ne bucurăm că am reușit să câștigăm și să ajungem pe primul loc, ne era dor și sper să stăm acolo până la final.

Am reușit să marcăm destul de repede. Am făcut un meci defensiv foarte bun, știam că au calitate și am făcut un meci tactic bun. În ultimele minute au venit peste noi, am reușit să marcăm golul doi și s-a terminat”.

Să nu ne îmbătăm cu apă rece, mai avem multe de pus la punct. Primordial este play-off-ul și trebuie să ajungem acolo Adrian Păun

Jucătorul celor de la CFR Cluj a ajuns la 250 de meciuri în Superligă:

„Mă bucur că am atins această bornă, îi mulțumesc lui Dumnezeu și celor care au fost în viața mea. Fac ceea ce-mi place și sper să-mi ajut echipa să câștigăm trofee”.

325 de meciuri are Păun în toate competițiile pentru CFR Cluj

Ciprian Deac: „Secretul revenirii: am tăcut și am muncit”

După terminarea partidei, jucătorul de 38 de ani a fost invitat la flash-interviu, la Digi Sport, acolo unde a transmis ce a ajutat-o pe echipa sa să se impună în duelul de pe Ion Oblemenco:

„Am muncit foarte mult pentru această victorie. Craiova e o echipă foarte bună, mai ales pe teren propriu. Am reușit să marcăm, iar ei au venit peste noi. Ne așteptam la asta.

Fotbalul înseamnă uneori și suferință, ne-am propus să câștigăm acest meci, pentru moralul nostru, pentru club”.

Experimentatul fotbalist a explicat ce a ajutat-o pe echipa sa să revină din forma fragilă pe care au avut-o în ultima perioadă:

„Nu cred că este un mare secret ce am schimbat, am tăcut și am muncit. Nu avem baghetă magică să facem magie. Mă bucur că acest grup a început să între pe un drum bun”.

Am tăcut din gură și am muncit mai mult. La fotbal nu există bagheta magică, există doar muncă, dărăuire. Am reușit încet încet, aveam fluctuații, meciuri bune și mai puțin bune. E bine că și apărarea a început să joace mai bine, apărarea îți câștigă meciuri Ciprian Deac

Ciprian Deac a evoluat în 18 partide, în acest sezon, în tricoul celor de la CFR Cluj, timp în care a reușit să marcheze două goluri și să ofere 7 pase de gol.

După această victorie, ardelenii urcă provizoriu pe primul loc în clasamentul Ligii 1, cu 31 de puncte, din 18 etape.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova coboară o poziție, pe locul 4, cu 28 de puncte.