După victoria Oțelului Galați cu 2-1 în fața lui Dinamo, spiritele s-au încins în parcarea stadionului.

Mai mulți membri ai peluzei gălățene l-au confruntat dur pe președintele clubului, Cristian Munteanu.

În urma incidentului, Peluza gălățeană a emis un comunicat în care își justifică poziția și acțiunile.

Suporterii l-au acuzat pe Cristian Munteanu că ar fi oferit un număr prea mare de bilete suporterilor dinamoviști, aproximativ 600.

Ultrașii Oțelului, reacție după scandalul cu Cristian Munteanu: „O lipsă de respect față de suporteri”

Ultrașii Oțelului au considerat decizia „o lipsă de respect” față de suporteri din Galați, mai ales în contextul în care, la meciul tur disputat la București, accesul galeriei gălățene ar fi fost restricționat doar pentru persoane cu domiciliul în județul Galați.

Incidentul de duminică a avut loc în fața oficialilor celor două cluburi, iar fanii i-au cerut președintelui Munteanu să plece, invocând trecutul său de jucător la Dinamo.

Cristian Munteanu a explicat că distribuirea biletelor către fanii oaspeți nu a fost decizia clubului, ci a fost stabilită de Jandarmerie și firma de pază responsabilă de securitatea evenimentului, conform gsp.ro.

Nu. Nu au primit mai multe bilete. Am rămas și eu surprins. Nu sunt organ de control. A fost o decizie a Jandarmeriei ca surplusul de oameni care au venit la Dinamo să fie băgați în stadion. Noi n-am avut nicio treabă. Nici n-am știut măcar. Ei au fost supărați, au crezut că eu am fost de acord și m-au acuzat că sunt dinamovist, că sunt „câine”. Sunt supărat pe ei pentru că m-au acuzat de niște lucruri de care habar nu aveam Cristian Munteanu

Reprezentanții suporterilor au afirmat că intenționaseră inițial să limiteze accesul fanilor dinamoviști, ca răspuns la tratamentul primit la meciul tur, dar au renunțat pentru a evita eventualele sancțiuni.

Totodată, galeria și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care s-a permis accesul în stadion, susținând că mai mulți suporteri ai echipei oaspete ar fi intrat fără bilet, depășind capacitatea alocată sectorului pentru oaspeți.

Ce a spus Ultra Sud Galați: „O lipsă de respect față de suporteri”

„În urma știrilor apărute în presa centrală legată de incidentul de după meciul cu Dinamo, ținem să precizăm următoarele:

La ultimul meci jucat de Oțelul pe Arcul de Triumf, galeria noastră a fost legitimată și au fost lăsați să intre doar cei cu domiciliul în județul Galați. Multe persoane stabilite în alte orașe care s-au deplasat pe cont propriu la stadion și care ar fi vrut să își susțină echipa alături de noi au fost lăsate în afara stadionului.

La meciul de ieri am vrut să îi plătim clubului Dinamo cu aceeași monedă, doar că, clubul Oțelul ar fi fost amendat cu o sumă echivalentă a unui miliard de lei vechi, și ne-ar fi fost suspendat stadionul 5 etape. Am refuzat din prima, asta să se știe pentru toți cei care spun că vrem răul echipei.

Faptul care ne-a deranjat foarte mult a fost că după toate astea, le-au fost oferite 635 de bilete suporterilor dinamoviști (capacitatea sectorului pentru oaspeți) dar Jandarmeria Bacău împreună cu firma de pază a permis accesul a mult mai multor suporteri, care nu posedau bilete, practic la Galați intră cine vrea și cum vrea, nu mai contează dacă este depășită capacitatea, nu contează dacă se posedă bilet sau nu.

Ne întrebăm cum a fost posibil acest lucru în incinta stadionului Oțelul Galați fără acordul unui oficial al clubului.

Am considerat acest lucru o lipsă de respect față de noi, și față de toți suporterii oțelari care plătesc bilete.

Pentru a nu se înțelege greșit, drept exemplu la meciurile jucate acasă cu Rapid București, am fost de acord cu vânzarea mai multor bilete față de capacitatea sectorului oaspete. Doar că pentru clubul Dinamo București, în urma a ceea ce au făcut, nu va exista niciodată fair-play din partea noastră și nu vor fi niciodată bine primiți la Galați.

Cearta cu conducerea de aseară a fost o simplă ceartă ca în orice altă familie cu vorbe spuse la nervi. Azi deja s-a discutat din nou cu conducerea și totul este bine, iar echipa nu va avea de suferit”, au scris suporterii, pe rețelele de socializare.

