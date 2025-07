„Omul potrivit la momentul potrivit” Puștiul Stoian vrea să devină titular la FCSB + Dezamăgirea lui Târnovanu: „Puteam s-o scot”

FCSB - HERMANNSTADT 1-1. Alexandru Stoian (17 ani) a fost eroul campioanei în prima etapă din Liga 1: „Omul potrivit la momentul potrivit”.

Portarul Ștefan Târnovanu (25 de ani) s-a declarat dezamăgit pentru golul încasat: „Puteam să o scot”.

Experimentatul Vlad Chiricheș (35 de ani) crede că gruparea sibiană a avut noroc în meciul de sâmbătă seara.

FCSB a fost aproape de o înfrângere în prima rundă din campionat, însă Stoian, intrat pe teren în minutul 83, a reușit să egaleze în prelungiri.

FCSB - HERMANNSTADT 1-1 . Alexandru Stoian: „Omul potrivit la momentul potrivit”

„Sunt fericit că am reușit să marchez, să-mi ajut echipa, că am intrat de pe bancă cu un plus, sper să o țin tot așa în continuare.

Sunt deciziile antrenorilor (n.r. - dacă va fi titular) vom vedea pe viitor, eu mă antrenez cât mai bine ca să intru să joc din prima.

Momentan suntem la început, e greu după pregătire, meciurile sunt dificile, noi sperăm ca la final să ridicăm din nou cupa. Sper să joc și acolo (n.r. în UCL), visul oricărui copil e să joace în Champions League.

M-au felicitat colegii, Mister mi-a spus să intru să joc și atât. A ajuns mingea la Risto și am fost omul potrivit la momentul potrivit, era ușor. Obiectivul meu e să marchez cât mai multe goluri ”, a spus Stoian la Prima Sport.

Ștefan Târnovanu: „Sunt puțin supărat, puteam să o scot”

Târnovanu crede că ar fi putut interveni la reușita celor de la FC Hermannstadt.

„Singurul lucru pozitiv din seara aceasta e că nu am pierdut. Chiar dacă am luat gol pe finalul meciului, am reușit să egalăm.

Cu toate că acel gol al lor a venit din nimic, șut la poartă al lui Balaure, a lovit-o prost, a ajuns acolo în careu și sunt puțin supărat că nu am reușit să fac puțin mai mult.

Cu toate că a dat cu pământul, cred că puteam să o scot. Am reușit să ajung la ea, dar nu suficient cât să o scot.

Cu siguranță ne dorim să fim în Champions League, dar e început de sezon, încă trebuie să ne obișnuim cu meciurile.

Nu am avut cel mai solid joc astăzi, nici cu cei din Andorra nu am făcut cel mai bun meci, dar cred că ușor-ușor ne vom intra în ritm și putem face meciuri mai bune”, a spus Târnovanu pentru sursa citată.

Vlad Chiricheș: „Au avut un stil de joc ciudat”

Chiricheș susține că FCSB a dominat jocul de pe stadionul din Ghencea, în timp ce FC Hermannstadt a avut noroc.

„Încercăm să ne antrenăm foarte bine, să avem un ritm cât mai bun la antrenamente și asta să se vadă și în jocuri.

E clar că am pierdut doi jucători importanți, doi golgheteri (n.r. Alibec și Bîrligea), e greu să-i suplinești, dar cred că cine a jucat acolo a încercat să-și facă treaba cât mai bine. Nu am reușit să marcăm foarte multe goluri în meciurile astea, dar cred eu că va veni și asta.

Sunt încântat de el (n.r. - Alexandru Stoian), chiar am simțit că a intrat cu o energie bună și mă bucur pentru el, a reușit să dea golul egalizator și să nu pierdem acest joc.

Noi suntem hotărâți să mergem acolo să câștigăm (n.r. în Andorra, cu Inter D'Escaldes), e clar, nu avem alte gânduri.

Și aici am dominat jocul, pe final de joc au venit cu un alt stil de joc, cu mingi lungi, a fost un pic ciudat, cu faze fixe, dar nu cred că a fost o echipă care ne-a surprins cu ceva. Pur și simplu cred că golul și acțiunile lor au venit și cu un gram de șansă.

Noi nu ne dorim asta (n.r. să sacrifice puncte în Liga 1 pentru parcursul european), ne dorim să facem jocuri bune, să câștigăm fiecare joc, ăsta e targetul nostru.

Nu trebuie să ne gândim ce a fost sezonul trecut, că am reușit să recuperăm în ultima parte a sezonului, ne dorim să câștigăm toate meciurile și cred că asta trebuie să fie atitudinea și focusul nostru”, a spus Chiricheș la Digi Sport.

VIDEO. Marian Aliuță | „Lumini și umbre”, ep. 10:

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport