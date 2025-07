FCSB - HERMANNSTADT 1-1. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre jocul prestat de echipa sa, în meciul cu formația sibiană.

FCSB a debutat în noul sezon al Ligii 1 cu o remiză, după ce a egalat-o pe Hermannstadt în prelungirile partidei din Ghencea.

HERMANNSTADT - FCSB 1-1 . Elias Charalambous, după meci: „Nu a fost cum ne-am dorit”

Tehnicianul campioanei a tras concluziile despre partida din această seară și a prefațat-o pe următoarea, cea cu campioana Andorrei, din returul preliminariilor Ligii.

„Nu am avut începutul de meci pe care ni l-am dorit, am vrut să câștigăm, cum am văzut eu meciul, noi am încercat să controlăm partida.

Știm că Hermannstadt este o echipă căreia îi place să se apere, să joace pe contraatac. Cred că am controlat jocul în prima repriză, dar, când faci câteva greșeli mici în fața unei echipe care se apără bine, plătești pentru asta.

Am avut însă posesie, am mutat adversarul dintr-o parte în cealaltă a terenului.

Repriza a doua a fost destul de asemănătoare cu prima, dar câteodată se întâmplă așa în fotbal, cred că ei au marcat la prima șansă pe care au avut-o. Fotbalul e nebun, ei puteau să marcheze al doilea gol prin Stoica, dar a nimerit bara.

În cele din urmă, am luat un punct. Nu a fost meciul pe care ni l-am dorit, dar suntem bucuroși că am luat un punct.

Sperăm că vom ajunge la ritmul dorit în curând, sunt convins că avem calitate, dar în fotbal se mai întâmplă uneori și astfel de meciuri. Cred că de la meci la meci vom fi mai buni.

Pentru un jucător atât de tânăr precum Stoian, un meci ca acesta este foarte important. Suntem bucuroși pentru el, că a reușit să marcheze, are calitate și nu văd de ce nu ar primi mai multe șanse pe viitor.

Nu pot spune nimic despre asta, în fotbal se întâmplă (n.r. legat de absențele din atac), singurul lucru pe care-l putem face este să găsim soluții.

Trebuie să o luăm pas cu pas, mergem în Andorra, trebuie să ne recuperăm și să fim la nivel maxim la meciul de marți”, a declarat Elias Charalambous.

Olaru e căpitanul nostru, motorul, nu are nevoie să dovedească nimic. Va primi minute și va crește Elias Charalambous

