„Fără el, Nicușor Dan n-are nicio șansă!” Un patron din Liga 1 se exprimă în mod clar anti-Simion și dezvăluie de ce anume are nevoie primarul Capitalei

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani și președinte al Consiliului Județean, din partea PNL, argumentează de cine are nevoie Nicușor Dan pentru a ieși câștigător la alegerile prezidențiale din 18 mai.

În primul tur, în județul Botoșani, primul a fost Simion (45%), urmat de Victor Ponta (20%). Cât a avut Nicușor Dan, în rândurile de mai jos.

Înainte de turul 1, Bolojan l-a sunat pe Iftime, să-l întrebe ce anticipează. „N-avem nici o șansă!”, a replicat Iftime, care prezintă acum argumentele care îl fac să creadă că Nicușor va câștiga duminică.

Valeriu Iftime, patronul formației FC Botoșani, e extrem de activ în politica din România în ultima vreme. A fost membru marcant în PNL, a devenit președintele filialei Botoșani, iar în vara trecută a candidat pentru a deveni președintele Consiliului Județean. Și a câștigat, reușind să detroneze o dominație de multă vreme a PSD-ului.

Ulterior a fost, pentru o scurtă perioadă, chiar vicepreședinte în PNL, după ce Ilie Bolojan preluase conducerea partidului, în urma demisiei lui Nicolae Ciucă.

Valeriu Iftime: „Fără Bolojan, Nicușor n-are nicio șansă!”

Domnule Iftime, bună ziua, nu prea v-am văzut vocal în spațiul public pe tema alegerilor prezidențiale.

Bună ziua. Greșiți. Am fost și sunt chiar foarte activ, dar pe Facebook, în online, unde contează.

Vă poziționați în vreun fel înainte de turul 2?

Da! Pro Nicușor Dan. Clar, fără dubii. Îl apreciez pe acest om de multă vreme, chiar dacă eu m-am înregimentat în PNL. Vine dintr-o zonă de independent, are multe argumente.

Spuneți 3 dintre ele!

Are minte multă, are bun-simț, are dedicare.

Deci credeți că ar fi o soluție bună ca președinte?

Da, dar cu o condiție. Să facă echipă cu Ilie Bolojan. Acest om știe ca nimeni altul să facă administrație, iar în România dacă nu știi să faci administrație, atunci ești mâncat, n-ai nicio șansă!

Dumneavoastră, prin firmele pe care le aveți, ați câștigat contracte mari cu Primăria Capitalei, condusă de Nicușor Dan, corect?

Da. Prin Elsaco, dar ce legătură are asta?

Unii vor înțelege susținerea pentru el e și ca favoare întoarsă pentru acele contracte!

Cred că trebuie să depășim acest nivel de gândire. Elsaco a câștigat contractul legal, a înlocuit țevi de termoficare, a făcut lucrări de anvergură în circuitul de apă caldă și energie termică. Nimic nu a fost făcut suspect, pe sub mână, totul transparent.

Care e previziunea dumneavoastră pentru turul 2?

Câștigăm! Sută la sută câștigăm!

Pe ce vă bazați?

Pe absolut tot. Peste tot pe unde mă duc simt acest lucru. Înainte postam ceva și abia dacă strângeam sute de aprecieri, acum, cum pun ceva de Nicușor Dan, 1.000, 2000, 3.000 de like-uri. Înainte, Nicușor Dan era făcut în toate felurile în mediul online, ba că e surdo-mut, ba că nu știu cum, nimeni nu reacționa. Acum, unu dacă zice ceva negativ, sar 40-50 în primul minut și îl fac praf. Aproape e ca o revoluție pe internet. În plus, zilele trecute am fost la un eveniment.

Ce eveniment?

Unul pe teme agricole, acolo unde participă de regulă foarte mulți auriști, cum le zic eu celor din AUR. Cum a deschis unu' gura să spună „ce ne trebuie, dom'le, nouă, Europa?!”, imediat a fost pus la punct. Chiar și pentru mine a fost o surpriză. Toate aceste lucruri mă fac să cred că va câștiga Nicușor. E un barometru corect. Totul e schimbat complet față de turul 1.

Adică?

În vinerea de dinainte de 4 mai m-a sunat Ilie Bolojan, m-a întrebat ce cred că va fi la Botoșani. I-am zis direct: pierdem, aici lumea votează cu AUR și Ponta. Și așa a fost!

Clasamentul primilor 5 candidați, în județul Botoșani, în primul tur

George Simion 45,68%

Victor Ponta 19,65%

Crin Antonescu 18,22%

Nicușor Dan 11,61%

Elena Lasconi 2,29%

Total votanți: 142.046

Prezență la vot: 37,91%

Cât anticipați în procente că va câștiga Nicușor Dan?

100%. Aceasta e convingerea mea, dar dacă lumea din țara aceasta nu va înțelege în ce moment ne aflăm și va câștiga Simion, atunci o spun răspicat: va fi o pedeapsă de la Dumnezeu pentru acest popor. Vorbesc și eu în termenii lui Gigi Becali, dar chiar va fi ceva foarte rău, exact ca o pedeapsă pe care vom fi nevoiți cu toții să o ducem.

Aveți vreun mesaj pentru votanții lui George Simion?

Să privească și să înțeleagă cu mintea lor dincolo de propaganda lui Simion, care strigă că merge el să se bată cu Europa. Așa prostii imense pe care le-am auzit din gura lui, mai rar. Cei care astăzi se bat cu pumnii în piept că vai ce demnitate au ei și că sunt suveraniști să afle că Simion n-are nici o dimensiune economică. Nici una! Acest drum, cu Simion președinte, e un drum închis!

Podcast nou: TOP LEVEL

GOLAZO.RO lansează podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii Cătălin Țepelin și Dan Udrea. Primul invitat: Mircea Lucescu

Citește și