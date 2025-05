„E frustrant” Alex Dobre, dezamăgit de rezultatul cu CFR Cluj: „Nu pot să-mi explic de ce nu implementăm ceea ce facem la antrenament”

Rapid - CFR Cluj 1-4. Alex Dobre (26 de ani) a comentat eșecul drastic din ultimul meci de pe Giulești din acest sezon.

Atacantul și-ar fi dorit ca jocul să iasă bine pentru a obține un succes în cinstea lui Săpunaru, aflat la ultimul meci la Rapid.

Rapid a pierdut în penultimul meci al sezonului, iar șansele pentru cupele europene s-au spulberat.

Alex Dobre: „Ne pare rău, ne doream o victorie pentru Săpunaru”

Atacantul de la Rapid regretă că echipa nu i-a putut oferi o amintire frumoasă lui Săpunaru, aflat la ultimul meci:

„Este dureros, ne doream o victorie pentru Săpunaru, pentru că este liderul nostru, este fratele nostru mai mare. Ne pare rău că nu am putut s-o facem în această seară, să aibă o amintire plăcută despre jocul de azi. Dar ne bucurăm că a făcut parte din acest grup, ne-a motivat mereu, a fost unul dintre noi și îi urăm mult succes mai departe”.

Alex Dobre: „Nu pot să-mi explic de ce nu implementăm ceea ce facem la antrenament”

Dobre nu-și explică de ce Rapid joacă atât de prost:

„Sunt oameni în măsură care pot spune exact ce se întâmplă.

Datoria mea față de echipă, față de staff, față de suporteri, față de mine, față de familia mea este să scot maximum din oportunitățile pe care le am, din meciurile pe care le am, să vin la antrenament, să mă antrenez și să ies cu mintea împăcată că am făcut tot ce mi-a stat în putere. Asta este datoria mea. Restul… sunt oameni în măsură care vor așeza lucrurile și sperăm că vin vremuri frumoase și pentru noi.

Știu că este dureros pentru toată lumea ce se întâmplă în momentul de față, dar nu ne putem lăsa.

Ne antrenăm foarte bine. Ceea ce facem la antrenament ne iese chiar perfect și pentru noi este un semn de întrebare de ce nu putem să transmitem ceea ce facem la antrenament, să transmitem și în timpul jocului.

Este frustrant, este dureros, dar chiar nu pot să-mi explic exact de ce la ora meciului nu putem să implementăm ceea ce facem la antrenament”, a spus Dobre, la Digi Sport.

Alex Dobre, despre viitorul echipei și retragerea lui Săpunaru

„Nu vreau să zic că este un sezon ratat. OK, Rapid trebuie să se lupte să câștige campionatul. Trebuie să terminăm cât mai sus, să câștigăm și o Cupă dacă se poate. Dar important este să o luăm meci cu meci.

Mai avem o partidă de jucat, după care vom lua o mică pauză și sperăm din tot sufletul să ne întoarcem cu gânduri bune, încărcați cu energie bună și să avem un sezon în care să ne îndeplinim obiectivele.

A fost o seară foarte emoționantă. Tot ce vă pot spune este că a fost foarte emoționant. Cu toții ajungem la acel moment al retragerii. De aceea trebuie să ne bucurăm de fiecare meci, de fiecare antrenament, de fiecare dimineață când venim la antrenament cu colegii.

Pentru că aceste momente sunt unice și îți lasă un sentiment frumos să faci parte dintr-un grup frumos, să râzi cu colegii, să faci refacere cu colegii, să te antrenezi. Este ceva uimitor și cred că cariera de fotbalist este una dintre cele mai frumoase”, a mai spus Alex Dobre.

