Șumudică, probleme cu tensiunea Tehnicianul de la Rapid nu s-a prezentat la flash-interviu: „Se simte rău ca urmare a acelor scandări ale fanilor”

RAPID - CFR CLUJ 1-4. Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul giuleștenilor, s-a simțit rău și nu a putut participa la flash-interviu, dar nici la conferința de presă de la finalul partidei.

Marius Șumudică a fost ironizat de suporterii rapidiști, după dezastrul din meciul cu CFR Cluj.

RAPID - CFR CLUJ. Marius Șumudică, probleme cu tensiunea: „Se simte rău ca urmare a acestor scandări ale fanilor”

Șumudică nu a fost pe teren la momentul discursului de retragere al lui Cristian Săpunaru. N-a venit nici la flash-interviu, dar nici la conferința de presă de după meci.

Din informațiile GOLAZO.ro, tehnicianul a avut probleme cu tensiunea.

Cristi Petre, antrenorul secund al Rapidului și omul care l-a înlocuit pe Șumudică la conferință, a declarat că antrenorului i s-a făcut rău din cauza scandărilor fanilor..

„Extrem de mare tensiune . Din păcate, Șumi nu se simte foarte bine. În special, după acele scandări, dinspre finalul meciului. Se simte extrem de rău în urma acelor scandări ale suporterilor. Au fost multe urâte împotriva lui, le auzim și noi de pe bancă.

Nu ne-am așteptat să avem o asemenea evoluție. În momentul în care am venit de unde am venit, din Turcia, am sperat că venim la Rapid și vom reuși să creăm performanță, că vom reuși să facem ceva. Ne-am bătut până aproape de finalul sezonului. Din acel moment, în special după meciul cu Dinamo, când un pic și echipa și-a pierdut încrederea, am început să suferim și noi ca și staff”, a spus Cristi Petre.

„Șumi mi-a zis să chem doctorul, avea tensiunea 19 cu 10”

„Pur și simplu, Șumi se simte dărmat. Adică nu mai poate antrena, la momentul actual, echipa.

Șumi a plecat direct la vestiar. El, când am ajuns acolo, mi-a spus: «Cristi, te rog frumos, cheamă doctorul că mă simt foarte rău». Acum când m-am dus avea 19 cu 10 și nu mint, pentru că era aparat în fața mea. Avea tensiune foarte mare.

Oricum el, ați văzut că de multe ori, când echipa pierde, suferă foarte mult și pleacă de pe teren să nu audă huiduieli sau altceva”.

Rapid - CFR Cluj. Marius Șumudică, ironizat de suporteri

Prestația dezastruoasă a Rapidului din penultima etapă, în care a încasat 4 goluri pe teren propriu, pare să fi pus capac pentru suporteri, care l-au ironizat pe tehnicianul Marius Șumudică

La scorurile de 3-0 și 4-0 în favoarea formației din Gruia, suporterii din gruparea Original, cu care antrenorul s-a mai aflat în conflict, au strigat „Șumi, Șumi-gol / Șumi, Șumi-gol”.

În plus, fanii aflați pe stadion au avut și jigniri, precum: „Șumudică, m*** Șumudică”.

Ulterior, după golul lui Bolgado de 4-0, aceștia le transmiteau adversarilor: „Hai, mai dați unul”, iar Deac a fost aplaudat de tot stadionul.

Pe final, în minutul 85, suporterilor i-au cerut plecarea antrenorului: „Lasă-ne, lasă-ne / Șumi, Șumi, lasă-ne!”.

VIDEO ironiile suporterilor la adresa lui Șumudică

